Ustjugov trolig utestengt fra OL

Publisert: 23.01.18 10:38

Sergej Ustjugov (25) får trolig ikke delta i OL som starter om drøye to uker.

Ustjugov ble nummer fem på sprinten i OL på hjemmebane i Sotsji i 2014, da Ola Vigen Hattestad vant.

Bakgrunnen for at Ustjugov kan miste lekene er funn WADA har gjort i basene med informasjon i Moskva. WADA fikk tilgang her i november i fjor.

Visepresidenten i den russiske OL-komiteen bekrefter tirsdag at hverken Ustjugov, skiskytter Anton Sjipulin eller kortbaneløper Viktor An står på listen over dem som får starte i OL.

- Å utestenge utøvere som ikke har noen dopingfortid, er en målrettet handling mot Russland , sier Nikolaj Valujev, den tidligere tungvektsbokseren som nå sitter i parlamentet for Putins parti til russiske R-sport og fortsetter:

- Hvis vi aksepterer dette, så kommer de til å sparke ut flere utøvere. Jeg mener at vi ikke bør dra til OL i det hele tatt.

– En tragdie

Den legendariske skiskytteren Aleksander Tikhonov legger skylden på Vitalij Mutko, som er tidligere sportsminister og visste ifølge McLaren-rapporten alt om dopingprogrammet som varsleren Grigorij Rodtsjenkov har fortalt om. Mutko er nå visestatsminister og en av Putins nærmeste menn.

- Dette er en tragedie for disse utøverne. Og de skyldige for dette er bare Mutko og hans folk, sier Aleksander Tikhonov, legendarisk skiskytter og skiskytterleder, til championat.ru.

I forbindelse med verdenscuprennene i Lillehammer i desember, sa Martin Johnsrud Sundby dette om Ustjugov:

Ustjugov trener i Seefeld

Ustjugov tok to VM-gull i Lahti i fjor, han vant lagsprinten og 30 kilometer fellesstart med skibytte. Han tok sølv på sprinten og femmila. Han gikk Russland inn til sølv som ankermann på stafetten.

Landslagssjef Markus Cramer har tirsdag formiddag ikke besvart VGs henvendelser.

En person i det russiske støtteapparatet, som ikke ønsker å få navnet sitt omtalt, forteller til VG at Ustjugov tirsdag formiddag er ute på trening i Seefeld, hvor det er verdenscup kommende helg.

Superstjernen vet derfor ikke at han trolig blir utestengt fra OL.

- Jeg tror ikke han har sett det enda. Foreløpig er det ingen reaksjon. Han trener nå i Seefeld, og skal holde på i nærmere halvannen time til, sier den russiske konktakten til VG.

Den russiske langrennsstjernen sa dette til VG i Davos før jul:

– Jeg trener mot OL og gjør en ærlig jobb, jobben jeg elsker, sa Ustjugov via en engelsktalende tolk og la til:

– Det er veldig vanskelig å forberede seg til OL under disse omstendighetene.

Russland som nasjon er utestengt fra OL, men russiske idrettsfolk som blir godkjent som «rene», får delta i Pyeongchang under betegnelsen «olympiske utøvere fra Russland».

Visepresidenten i den russiske OL-komitéen har uttalt seg.

– Vi kjemper for at alle "rene" utøvere skal få delta i OL. Dessverre manglet flere av de beste utøverne på listen vi har fått fra IOC, sier Stanislav Pozdnjakov til R-sport.

Utsjugov var sammen med Johannes Høsflot Klæbo en av de største favorittene foran flere øvelser i Sør-Korea.

- Vi beklager denne nyheten dypt. Forhåpentligvis kan vi gjennom våre kontakter i IOC klargjøre situasjonen for utøverne våre, sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge R-sport.

Sundby-konkurrent

Ustjugov har i flere år vært en av Martin Johnsrud Sundbys argeste konkurrenter.

Under NM på ski nylig sa Sundby at rykket han satte inn, da han vant 30-kilometeren med skibytte, hadde holdt til å slå Dario Cologna, men ikke Klæbo eller Ustjugov .

Sergej Ustjugov ble nummer to på sprinten i Lillehammer i desember, bare slått av Klæbo.

Hockey-stjernene Pavel Datsjuk og Ilja Kovaltsjuk får begge klarsignal til OL, skriver Sport Ekspress tirsdag. Begge deltok i Sotsji. Det betyr altså at det ikke er slik at samtlige 2014-deltakere blir nektet å stille i Pyeongchang.

