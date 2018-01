ANGRIPER FORBUNDET: Nora Mørk er ikke fornøyd med hvordan Norges Håndballforbund har håndtert saken, etter at det viste seg at stjålne privatbilder skal ha sirkulert i herrelandslagsmiljøet. Foto: JOSTEIN OVERVIK, VG

Nora Mørk-saken: Sviktet av sine egne

Når vi nå vet hvordan idrettsledere EGENTLIG har behandlet Nora Mørk, er det noe tragikomisk over teksten Kåre Geir Lio og Tom Tvedt sendte ut i høst. Den hadde mantraet «Vi vil ikke tie stille om dette».

Pressemeldingen fra håndball- og idrettspresidenten hadde tittelen “Stå på, Nora!” , og ble publisert 14. november 2017. Temaet er Mørks kamp etter at privatbilder av henne dessverre ble stjålet .

De to idrettstoppene gir uttrykk for at « Nora Mørk er modig, som offentlig tar til motmæle – eller som vi ville sagt i idretten, går til motangrep. Men det er klart at det koster å møte dette på en så direkte måte».

Alt dette hadde vært vel og bra, dersom det hadde vært samsvar mellom ord og handlinger.

For to måneder senere viser det seg jo at samme håndballpresident som ikke ville “tie stille”, ønsket akkurat det overfor offentligheten, da forbundets håndtering var blitt tema.

Og dermed koster det enda mer enn det allerede gjorde for Nora Mørk å «møte dette».

Presidenten nektet nemlig å etterkomme hennes ønske om en offentlig unnskyldning for hvordan saken ble fulgt opp, eller rettere sagt i altfor liten grad fulgt opp, etter at det viste seg at de stjålne, private bildene av henne skal ha sirkulert i herrelandslagsmiljøet .

Og hva ligger i begrepet «Stå på, Nora!» dersom det mangler vilje til å «Stå på for Nora» på den måten hun trenger, som en hjelp for henne til å komme videre?

Ja, det er holdt møter og gjennomført samtaler, og det er ikke slik at ledelsen har sittet helt musestille.

Men samtidig har Nora Mørks egen forbundsledelse ikke akkurat ost av handlekraft, og det er grunn til å mistenke at egen bekvemmelighet kan ha fått trumfe behovet for å bistå en håndballspiller som opplever noe grusomt.

Hvorfor ellers avvise å si unnskyld i åpent landskap, men være villig til å gjøre det privat?

Kjære Kåre Geir Lio, du burde kanskje et øyeblikk prøve å sette deg inn i Nora Mørks situasjon.

Tenk deg hvor sårbart dette er.

Forestill deg at det viser seg at det som er aller vondest spres og deles i eget miljø.

Tenk deg at folk du kjenner ser og kanskje ler, men du vet ikke hvem, du vet bare at dette gjør det innmari mye vanskeligere å komme videre.

Hva venter du da av egne ledere?

At de virkelig tar tak, rydder andre ting til side, gir tydelige beskjeder og foretar seg konkrete skritt for å finne ut hva som har skjedd og jobber for å få satt en skikkelig stopper?

At de som et minimum snakker med herrespillerne én og én for å understreke alvoret?

Eller ville du slått deg til ro med en dose møtevirksomhet og noen brev?

Og dersom det var slik at DU trengte en offentlig unnskyldning, fordi det ville hjelpe deg som offer i denne saken med å takle den, ville du da akseptert den type unnfallenhet som har funnet sted i denne saken?

Svaret fremstår åpenbart.

Det skal understrekes at det også er en del positivt i brevet Nora Mørk omsider mottok mandag, som også inneholder en beklagelse, ikke minst planene om bedre rutiner fremover.

Det oser likevel «too little, too late» av hele håndteringen, og de forsiktige erkjennelsene om systemsvakheter kunne og burde vært tydeligere uttrykt.

Og det de uansett ikke har gjort, er å lytte til hva som var viktig for Mørk.

Dessuten underbygger tidsforløpet hennes oppfatning om somling.

Brevet er datert 15. januar, og omhandler en sak det ble varslet om i høst.

Det holder bare ikke.

Det er også interessant at problemstillingen om advokathjelp igjen dukker opp, men nå med et helt annet fortegn enn sakene vi har sett i langrenn.

Håndballforbundet avviser blankt å hjelpe Mørk med midler til juridisk hjelp, fordi de anser saken som hennes private.

Det er den da også i utgangspunktet, men det blir mer komplisert om det tas med i betraktningen at hackingen av hennes telefon etter all sannsynlighet har sammenheng med hvem hun er.

Er det da fullstendig urimelig at en spiller, som gjennom utøverkontrakten gir uendelig mye til fellesskapet som sponsormagnet, og har begrensninger i muligheten for egne avtaler, bør få noe igjen når det oppstår en så ekstraordinær knipe?

Her er det ingen fasit, og det finnes absolutt argumenter i forbundets favør på dette punktet.

Men det er mulig å forstå at Mørk-siden reagerer på kontrasten mellom utøvere som får advokathjelp av eget særforbund i dopingsaker, mens et offer for kriminell atferd ikke får noe hjelp når det nødvendig å hyre advokat for å få ryddehjelp.

Der det derimot finnes en fasit, er hvor hul «Stå på, Nora»-pressemeldingen fremstår i dag, sett opp mot tilleggsbelastningen hun dessverre er påført fra egen leir.

Nora Mørk hadde fortjent bedre enn dette.

