IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt, her under en pause under onsdagens møte med kretser og særforbund på Gardermoen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Flere særforbund og kretser vil kaste Tvedt

Publisert: 24.01.18 19:15

SPORT 2018-01-24T18:15:15Z

GARDERMOEN (VG) Flere særforbund og kretser ga i kveld uttrykk for at de ønsker å kvitte seg med det sittende styret i Norges Idrettsforbund – med Tom Tvedt (49) i spissen.

Det skjer etter at ledelsen i idrettsforbundet holdt et informasjonsmøte til sine egne på Gardermoen onsdag kveld.

– Denne situasjonen er alvorlig. Det var viktig å få det på bordet. Dette informasjonsmøtet vi har hatt i dag er en tydelig tale i organisasjonen. Det har jeg og styret tatt inn over oss, sier idrettspresident Tom Tvedt .

– Føler du at du leder en splittet idrettsbevegelse i Norge nå?

– Jeg føler at jeg leder en idrettsbevegelse som har gitt uttrykk for en situasjon som vi har levd med i 17 måneder. Jeg opplever at den er ærlig, og at det spriker, sier han til VG.

En lang rekke negative oppslag i media de siste par årene har fått det til å ulme i Idretts-Norge. I kveld skulle ledere for idrettskretser og særforbund få svar på de spørsmålene de hadde.

Les også: NIF brukte over 10 millioner kroner på First House.

Ikke alle var fornøyd med hva de ble servert:

– For vår del har vi konkludert med at vi ikke lenger har tillit til det sittende idrettsstyret. Det var et enstemmig styre hos oss som vedtok det, sier president i snowboardforbundet, Ola Keul, til VG på Gardermoen.

– Det var altså ingenting i dag som endret på det?

– Nei. Jeg hadde mandat til å vurdere situasjonen, om det var noe nytt som kom opp eller ikke. Men jeg oppfattet ikke at det var tilfelle. Vi er opptatt av å etablere et skille mellom hva som er rettferdig, og hva som er det riktige for norsk idrett for at en skal få arbeidsro til å gjenvinne tillit, sier han.

Norges golfforbund er heller ikke fornøyd med det NIF-toppene redegjorde for:

– Norges golfforbund mener at håndteringen av disse sakene ikke er bra. Summen av alle sakene gjør at vi ikke har tillit til idrettsstyret, sier president Marit Wiig.

– Hva er det som har vært kritikkverdig med håndteringen?

– Det handler om håndteringen av økonomistyring, bruken av penger på ting vi mener det ikke burde ha blitt brukt penger på, konsulentbistand, First House-bruk, konsulentbruken på et seminar for styret (høsten 2016). Vi fikk bekreftet de tingene som dere i media har omtalt, sier hun.

Lederen for Troms idrettskrets, Knut Bjørklund, er blant dem som har uttrykt mistillit. Han hevder å ha støtte i både Finnmark og Aust Agder krets.

I tillegg skal både triathlonforbundet og orienteringsforbundet ha uttrykt klar skepsis.

Det samme går Norges basketballforbund langt i å gjøre.

– Vår tillit til det sittende styret er veldig svekket. Vi vil bruke det som skjer fremover nå på å vurdere tillit eller ikke tillit, sier basketpresident Jan Hendrik Parmann til VG.

– Så dere har ikke konkludert?

– Det er et ganske alvorlig signal når man sier at «tilliten er sterkt svekket». Det er styrebehandlet. Vi må kjempe med nebb og klør for at norsk idretts omdømme skal endres.

– Er det enklere med en annen idrettsledelse enn det man har i dag?

– Det kan være et utfall, sier særforbundslederen.

Tom Tvedt og resten av idrettsstyret holdt et eget, lukket møte etter å ha møtt norske idrettsledere i kveld. I møterommet Odin 1 på hotell Radisson Blu diskuterte det sittende styret i en drøy halvtime, før idrettspresidenten kom ut.

Så du denne? NIF betalte Bjørn Dæhlie for å stille i Senkveld-intervju.

– Tilbakemeldingene er tydelige: Vi får kritikk for måten dette er håndtert på. Det tar jeg og styret med oss, og det er vi enige i. Vi har også vært opptatt av hva vi har endret og hva vi skal endre, sier Tvedt.

– Er kritikken berettiget?

– Ja, det er helt klart at når man ser dimensjonen på dette, så har vi stor forståelse for dette. Men idrettsstyret har også sendt et brev, der vi har sagt at vi er innstilt på å brette opp ermene for å få dette på plass, sier han.

– Det er ikke alle enige: Det er noen som tar til orde for et ekstraordinært ting og at dere bør stille plassene deres til disposisjon?

– Det er jo sånn i vår organisasjon at det er regler for hvordan man kan innkalle til det. På møtet i dag fikk man mene det man måtte ønske. Men jeg registrerte at flertallet av dem som tok ordet ikke ønsket et ekstraordinært ting.

– Hvor går grensen for hva du kan tåle før du må trekke deg?

– Alle ledere i en organisasjon eller bedrift må gjøre avveininger på dette. Vi har vært opptatt av å gjøre endringer, og det har vi satt i gang, sier Tvedt.

Knut Bjørklund i Troms har vært kritisk til Tom Tvedt og det sittende styret i lang tid. Det er han fortsatt.

– Blir det et ekstraordinært ting der ledelsen kan ryke?

– Ut fra det jeg ser i dag, så kan det skje. Vi er ikke langt unna de 40 representantene vi trenger fra tinget sist. Vi bruker ukene frem mot OL godt, og bruker møtene som må til godt. Det er ingen hast, for vi har en måneds frist for innkalling til ekstraordinært ting. Møtestedet for årets ledermøte er bestilt. Hotell og fly er bestilt. Det handler bare om å utvide det med noen delegater, sier Bjørklund.