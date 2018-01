Norge må opp fra knestående – Nations League blir medisinen

Publisert: 24.01.18 17:38

Norge ønsker å spille mot de beste – i et mesterskap, igjen. Det fine med Nations League er at Lars Lagerbäck får en pekepinn på om Norge egentlig har noe der å gjøre.

Årstallet «2000» er blitt til en slags betennelse for norsk fotball. Alt spoles raskt tilbake, drømmene også, til det siste mesterskapet det norske A-landslaget for herrer deltok i. Og selv om det endte med landslagssjef Nils Johan Semb i knestående, og Norge på hue og ræva ut etter gruppespillet i Nederland og Belgia, er det dette nasjonen vil oppleve igjen.

Nations League, som hadde sin første trekning klokken 12 onsdag, ønskes velkommen av undertegnede. I et ligaspill, oppdelt i hvor gode lagene faktisk er, ut fra FIFA-rankingen, spiller Norge seks kamper til høsten mot land som er på nivå med oss selv.

Det er en fin pekepinn på hvordan Lars Lagerbäcks mannskap står seg mot nasjoner som skal være ganske jevne. Og dermed om vi, egentlig, har noe i et mesterskap å gjøre.

Hvis vi skal være ærlige, og det skal vi jo, så har vi ikke hatt så mye å gjøre i de siste mesterskapene. Ryggen er, om ikke brukket, så fått seg et realt kink.

Men kiropraktoren kan fort hete «Nations League». Det er ikke alltid det skal så mye til for å fikse hverken rygg eller fotball-lag.

I Nations League, nivå tre, møter Norge, rangert som nummer 58 av FIFA, Bulgaria (42), Slovenia (64) og Kypros (92).

Det er 55 nasjoner som deltar, Norge er i «pot 3», nasjonene fra 25–39 i det europeiske fotball-landskapet.

Trekningen kunne vært bedre, men også langt verre. Jeg tror vi skal være ganske fornøyd. Dette er tre nasjoner som Norge, med all mulig respekt, bør ha gode muligheter til å slå både én og to ganger. Det blir snakket om kort tid mellom kamper, reising og at det hadde vært best å unngå det. Men i denne puljen blir det mye reising – på alle. Det går i hvert fall ikke an å bruke dette som en unnskyldning.

Treningskampene er passé – Nations League har overtatt.

Motstanderne er kanskje ikke veldig attraktive, men det står om poeng. Det pleier å hjelpe. To kamper i september, to i oktober og to i november. Vinner Norge denne puljen, som sjansen bør være god for at Lagerbäck klarer, så skjer to ting:

• Norge rykker opp på nivå to (der for eksempel Danmark og Sverige er nå) i neste Nations League, som er om to år.

• Norge får en ekstra sjanse til å gå til EM 2020, fordi en gruppeseier i Nations League fører til en play-off-plass i juni 2019. Og dermed vil håpet om EM, uansett hvordan det går i den «egentlige» EM-kvaliken, som starter om 14 måneder, leve nesten helt til mesterskapet starter.

For Lars Lagerbäck, som har brukt et år til å finne ut av norsk fotball og se hvilke spillere han skal satse på i 2018-19, blir Nations League en glimrende test.

Hvis han har gjort ting riktig, og fått løftet det norske herrelandslaget opp på et høyere nivå enn tilfellet har vært de siste årene, så vinner Norge denne puljen.

Så får det være Norges lille mål i 2018, mens resten av Skandinavia, Sverige, Danmark og Island, deltar i VM.

Lagerbäck får ta de små skrittene han må.

Utvidelsen av EM til 24 lag, pluss en eventuell playoff via Nations League, bør gjøre at sjansen bør være ganske god for at Norge kommer til et sluttspill igjen – 22 år etter at nåværende toppfotballsjef Nils Johan Semb gikk ned på kne i nederlandske Arnhem, 21. juni 2000.