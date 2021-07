SØLVGUTT: Kjetil Borch feirer med sølvmedaljen i Tokyo. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Sølvhelten om kompisenes tårer: − Har vært steintøft

TOKYO (VG) Kjetil Borch (31) var rask med å takke lagkompisene da han fikk spørsmål om hvem som har betydd mest for ham på veien til OL-sølvet i Tokyo.

Publisert: Nå nettopp

– Det er laget. Vi har et fantastisk lag. Vi har verdens beste landslag og det er en blanding av familie og bestevenner som man velger å være sammen med hver eneste dag. Og jeg er skikkelig, skikkelig stolt av alle sammen, sier roer Kjetil Borch til VG i Tokyo.

Natt til fredag norsk tid tok han OL-sølv bak greske Stefanos Ntouskos i singlesculler.

Det var en stor opptur for det norske rolandslaget. For frem til nå har lekene vært preget av nedturer. Olaf Tufte tok til tårene etter at hans karriere endte med B-finale. Kristoffer Brun og Are Strandli kantret fra muligheten til å kjempe om medaljer.

– Hvordan har det vært å skulle fokusere på seg selv etter alle nedturene for landslaget du er så glad i?

– Det er tøft. Spesielt etter lettvekternes semifinale. Det har vært steintøft. Jeg lot meg ikke vippe av pinnen, men følelsesmessig gikk det skikkelig inn på meg at de ikke skulle få lov til å være med å kjempe om medaljene på grunn av en katastrofal feil, svarer Borch.

Han tar seg en liten pause før han fortsetter med å ønske Are Strandli og Kristoffer Brun lykke til videre. Strandli legger nå opp og skal bli skipsmegler, mens Bruns fremtid ikke er avklart. Brun er byggmester i tillegg til idretten.

– Det sitter skikkelig inne og jeg håper virkelig at Are kommer til å briljere innenfor shipping. Det er jo det han skal drive med nå, og det kommer nok til å gå kjempebra, sier Borch.

– Og jeg vet at Kristoffer kanskje skal snuse litt på OL i Paris. Og Kristoffer er den sykeste jævelen vi har hatt på landslaget noen gang. Så det blir spennende å se hvilken båt han kommer til å sitte i, avslutter sølvvinneren.

Også landslagssjef Johan Flodin er tydelig på hvor mye dette sølvet betyr for laget som helhet.

I MÅL: Kjetil Borch like etter han passerte målstreken til sølv under OL i Tokyo. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

– Det betyr fantastisk mye. Vi representerer en kultur der vi har som målsetting å ta medalje i hvert mesterskap. Når vi lykkes med det nok en gang mener jeg vi må være fornøyde. Det føles kjempebra, sier han.

Borch har tidligere tatt både EM- og VM-gull, samt en OL-bronse sammen med Olaf Tufte i 2016.