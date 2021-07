KAMPKLAR: Diana Taurasi skal kjempe om sitt femte OL-gull. USA møter Nigeria natt til tirsdag. Foto: THOMAS COEX / AFP

USAs basketlegende: − Jeg er et godhjertet rasshøl

Diana Taurasi (39) er fortsatt rappkjeftet, fryktinngytende og fryktelig god i basketball. Men noe er annerledes når «The White Mamba» starter jakten på sitt femte OL-gull.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det forandret meg. Akkurat det øyeblikket. Det lille øyeblikket. Og jeg var ferdig, sier Taurasi til ESPN.

Hun forteller om da hun så sønnen Leo for første gang på sykehuset.

Året etter at hun ledet USA til sitt sjette strake OL-gull i Rio, giftet Diana Taurasi seg med sin tidligere lagvenninne Penny Taylor. I 2018 ble de foreldre til Leo. Nå venter de nummer to i oktober.

Den firedobbelte olympiske mesteren mener foreldretilværelsen har gjort henne «mer fokusert og enda mer bestemt». Tidligere lagvenninner har «aldri har sett henne så myk og omsorgsfull».

– Jeg er et godhjertet rasshøl. Jeg tror det er den beste måten å beskrive hvordan jeg lever livet mitt, sier Taurasi.

Hun har skapt overskrifter nær sagt hele karrieren.

Basketesset brakdebuterte i WNBA for Phoenix Mercury i 2004 og ble kåret til årets nykommer. Samme år vant hun OL-gull i Aten, 22 år gammel. Den bragden fulgte hun opp i Beijing, London og Rio. Hun er mestscorende i den amerikanske toppligaen noensinne med 9040 poeng.

Den avdøde basketlegenden Kobe Bryant ga henne tilnavnet «The White Mamba». Han var «Black Mamba».

– Når jeg går på banen, blir jeg det. Jeg er den livsfarlige slangen. Jeg er iskald, forklarte Bryant kallenavnet i 2015.

Dette er Diana Taurasi Alder: 39 (født 11. juni 1982) Nasjonalitet: USA. Faren er italiensk, moren argentinsk. Idrett: Basketball Klubb: Phoenix Mercury (2004–) Utenlandske klubber: Dynamo Moskva (2005–2006), Spartak Moskva (2006–2010), Fenerbahce (2010–2011), Galatasaray (2011–2012), UMMC Jekaterinburg (2012–2017). Utvalgte meritter: Olympisk mester i 2004, 2008, 2012 og 2016.

Verdensmester i 2020, 2014 og 2018.

WNBA-vinner i 2007, 2009 og 2014.

Euroleague (6), russisk mester (7) og tyrkisk mester.

Mest verdifulle spiller i WNBA (2009) og årets nykommer i WNBA (2004). Aktuell: Spiller sitt femte OL og jakter sitt femte OL-gull. Vis mer

Han mente at de hadde temperamentet og vinnerinstinktet til felles.

På banen er hun kjent for å hisse på seg motspillerne, skjelle ut dommerne og ta for seg i duellene. Hun oppildnes av konflikt og innser at hun ikke alltid er like spiselig for de som står på motsatt banehalvdel.

– Jeg ville ikke likt meg selv heller. Det er ting ved meg selv som jeg ikke liker. Jeg er litt for frittalende. Jeg er konfronterende. Det er mange ting ... Jeg forstår hvorfor folk ikke liker meg. Og jeg bryr meg ikke.

OL-VETERANER: Diana Taurasi (t.v.) holder rundt ett år eldre Sue Bird (40). Basketveteranene kan ta sitt femte gull sammen i Tokyo. Sistnevnte er forlovet med fotballstjernen Megan Rapinoe. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Når det amerikanske basketlandslaget spiller sin første kamp i OL mot Nigeria, tirsdag morgen klokken 06.40, er det ikke sikkert Taurasi blir å se på banen.

Hoftene har vært til bry for den 39 år gamle amerikaneren i oppladningen. Men det var likevel aldri noen tvil om at hun skulle være blant de tolv utvalgte:

– Det er intensiteten og roen hennes. Når hun går ut på parketten, tenker alle: «OK, det går bra». Hun gir så mye selvtillit til så mange spillere, beskriver medspiller Jewell Loyd før åpningkampen.

PS! Diana Taurasi dukker opp som karakteren «White Mamba» i «Space Jam: A New Legacy», oppfølgeren til den 25 år gamle filmsuksessen «Space Jam».

Kilder: ESPN, AP, WNBA, Sports Illustrated