Casper Ruud tok seg videre til finale: − Det betyr mye for meg

BÅSTAD (VG) (Ruud-Carballés Baena 6–1, 6–4) Casper Ruud tok umiddelbar kontroll på kampen og vant komfortabelt mot Roberto Carballés Baena (28) i semifinalen av Swedish Open.

Av Andreas Hellenes

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dermed er Snarøya-gutten klar for sin femte ATP-finale – og får sjansen til å kopiere Rafael Nadal og svenske profiler som Björn Borg, Mats Wilander, Magnus Norman og Robin Söderling om han vinner.

– Det betyr mye for meg, sier Ruud, som takker for støtten fra det skandinaviske publikummet.

Han snakket foran et utsolgt stadion i Båstad, en søvnig svensk ferieby som våkner til liv hver sommer. 1300 hadde funnet veien til center courten for å se Casper Ruud spille tennis.

– Jeg er så glad for å vinne. Det var en god kamp av meg, fortsetter nordmannen.

Swedish Open er en såkalt ATP 250-turnering. Det er de lavest rangerte turneringene på ATP-touren, under ATP 500 og ATP 1000. Høyest rager de prestisjetunge Grand Slam-turneringene.

– Det er den femte finalen min og jeg håper å vinne min tredje tittel, og den andre totalt i år, sier Ruud.

Ruuds to titler så langt i karrieren kom i Argentina Open i februar 2020 og Geneva Open i mai 2021.

I finalen møter Ruud den 29 år gamle argentineren Federico Coria (77 i verden). Coria har gått seirende ut av begge sine tidligere møter med Ruud, i 2017 og 2019.

Kampen spilles søndag, klokken 14.00 og vises på VG+ Sport.

RUUDS MOTSTANDER: Federico Coria er Ruuds motstander i finalen. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

– Det var litt frem og tilbake i andre sett, og jeg ble litt nervøs mot slutten. Jeg spilte ikke slik jeg vet jeg kan på 4–3. Det betyr mye å spille foran norske, svenske og danske fans. Det gir litt ekstra press, men det liker jeg, sier Ruud.

Lørdag er det vært rundt 30 grader i Båstad, som folk vanligvis oppsøker for å sole seg, sykle, ligge på stranden – eller se tennis under de årlige «tennisveckorna» som arrangeres her i området – for 74. gang i år.

Tettstedet Båstad har rundt 7000 innbyggere, men om sommeren føles det som en milliard, fortalte noen lokale tennispatrioter til VG.

Strake sett

Det første settet vant Ruud overlegent 6–1.

I det andre settet ble det derimot noe tøffere. De to duellantene fulgte hverandre som katt og mus, men på stillingen 4–4 brøt Ruud spanjolens serve.

Da kunne nordmannen serve inn sitt siste sett, og juble for finaleplass.

Casper Ruud har tidligere spilt fire finaler på ATP-touren, samtlige på grus: