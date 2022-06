FANGER ALLE: Christian Sørum i aksjon i semifinalen.

Klare for historisk VM-finale: − Det er enormt

(Mol/Sørum-George/Andre, Brasil 2–0) OL-mesterparet Anders Mol og Christian Sørum har endelig sjansen til å vinne sitt og Norges første VM-gull i sandvolleyball etter en overlegen semifinaleseier.

– Dette er det vi alltid har ønsket oss. Det er en drøm allerede, uttalte Anders Mol umiddelbart etter at saken var klar.

Han tilføyde at «drømme» til han og partner Sørum startet da de sammen så VM i Stavanger for 13 år siden.

– Det er så utrolig, med så mange fans. Vi var slitne, men dere hjalp oss - grazie mille, sa Sørum henvendt til et tallrikt norsk publikum.

– La oss skape historie. To poeng til er det vi skal ha, sa Viaplay-kommentator Jørre Kjemperud da Norge etter å ha vunnet første sett ledet 19–17 i det andre.

Brasil reduserte, men Mol og Sørum slo tilbake og skaffet seg to matchballer som de tok hånd om på perfekt vis: 21–18.

Anders Mol og Christian Sørum gjorde grei skuring med brasilianske Alison/Guto i VM-kvartfinalen fredag. Med seier over verdensledende Andre Stein/George Wanderley fra Brrasil i semifinalen lørdag kveld i luftfuktige Roma ville neste mostander bli - ja nettopp, enda en brasiliansk duo.

Vitor Felipe/Renato i finalen søndag 21.15 (bronsefinalen 17.15). Norge har aldri vunnet VM-gull i sandvolleyball. Brasil har gjort det syv ganger.

Et hinder gjensto altså, før Mol og Sørum eventuelt ville få sjansen til å spille et avgjørende oppgjør om VM-tittelen - etter OL-gull, fire EM-gull og en VM-bronsemedalje.

– Selvfølgelig har jeg tro på gutta, uttalte Viaplays ekspertkommentator Jørre Kjemperud da bataljen startet foran en høylytt norsk koloni på tribunene.

Den norske duoen reduserte til 4–5, et ordentlig «jobbepoeng» ifølge Kjemperud, selv VM-bronsemedaljevinner på begynnelsen av 2000-tallet sammen med Vegard Høidalen. Samtidig mente han at brasilianerne til da hadde spilt solid. På 9–8 i norsk favør smashet Brasil i nettet. Midtveis i settet ledet Mol og Sørum fortsatt med ett poeng.

PERFEKT I ALLE FASER: Christian Sørum smasher ballen forbi Brasils Andre.

Etter den regulerte time out-en banket Anders Mol inn tre poengs ledelse, etter - vel å merke - en nær mirakuløs ballredning av Christian Sørum, som gjennom turneringen skal ha vært plaget av ryggtrøbbel.

– Nå begynner de å kjenne det norske maskineriet komme i gang, og det er ikke behagelig for motstanderen, kommenterte Kjemperud.

Det var det ikke. Brasilianerne slurvet som følge av norsk presisjon, og de virket frustrert som følge av åpenbar høy norsk selvtillit. Anders Mol blokkerte en Andre-smash så det var en fryd, Christian Sørum la om spillet sitt etter å ha blitt satt på plass innledningsvis. Med ett var brasilianerne sjanseløse.

– For et comeback i første settet. Det er enormt. Dette er utrolig høyt nivå, mente Jørre Kjemperud.

Norge vant første sett 21–14.

Det neste fortsatte i samme tralt. Superlativene fra kommentatorene og tilskuerne haglet over Mol og Sørum. Etter litt stang ut sto det riktig nok 11–10 i norsk favør da semifinalistene tok en kort pause. Marginene fortsatte ikke å være på norsk side etter den. George utlignet til 12–12, Andre sørget for brasiliansk ledelse med finte - og plasserte ballen i sanden godt til side for utspilte norske gutter.

Men det var snakk om en midlertidig sak.

Mol og Sørum kjempet seg tilbake mesterlig.

– Der kom forsvaret som bestilt, sa Kjemperud da Norge var to poeng fra en historisk VM-finale.