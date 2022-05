HEIA CASPER: Mamma Lele Ruud (t.h.) klappet godt etter at Casper Ruud slo Ernests Gulbis i første runde i French Open for tre år siden. Nå er hun klar for kvartfinale fra tribunen i Paris. Ved siden av Lele Ruud står Caspers kjæreste, Maria Galligani og manager Venke Aure.