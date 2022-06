NY PRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug ble valgt som ny skipresident på Skiting i Molde søndag. Ved siden av Dyrhaug, styremedlem i forbundet, Sigrid Snuggerud.

Nå er hun historisk: Dyrhaug valgt til ny skipresident

MOLDE (VG) For første gang i historien har Norges skiforbund fått en kvinnelig president. Tove Moe Dyrhaug (56) blir Erik Røstes (62) arvtager.

Det ble klart på Skiting i Molde søndag, etter en drøy time lang seanse med valg av nettopp ny president.

Dyrhaug som siden 2013 har vært daglig leder i Rosenborg Ballklub, vant valget med 74 av 96 stemmer.

Dermed er det hun som tar over etter Erik Røste som har sittet som skipresident de siste ti årene.

– Med sin kunnskap, erfaring og menneskelige egenskaper er vi trygge på at Tove Moe Dyrhaug er den rette til å lede norsk skisport videre. Tove er inkluderende, lydhør, målbevisst og har stor arbeidskapasitet, sa valgkomiteens leder Sverre Seeberg om sin kandidat før valget ble gjennomført.

Aage Elmenhorst Schaanning ble utnevnt til visepresident. Han er i likhet med Dyrhaug ny i rollen i skistyret.

Info Dette er idrettslederen Tove Moe Dyrhaug: Alder: 56 år (født 23. november 1965)

Klubb: Tydal IL

Arbeid: President i Norges Skiforbund 2022-. Daglig leder i Rosenborg Ballklub 2013-2022.

Medlem av skistyret 2012-2022. Styremedlem i Næringsforeningen i Trondheim.

Aktuell: Ble søndag Norges Skiforbunds første kvinnelige president. (NTB) Vis mer

Sør-Trøndelag skikrets spilte tidligere i år inn Dyrhaug og Rosenborg-lederen ble også valgkomiteens kandidat.

To kretser hadde imidlertid fremmet benkeforslag. Østfold fremmet Katharina Rise, førstestatsadvokat og blant annet leder av utvalget som leverte en knusende rapport om forbundets arbeidskonflikt med landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen.

Buskerud på sin side ønsket Kristin Vestgren Sæterøy, som blant annet har vært daglig leder i Holmenkollen skifestival, og har en rolle i freestyle inn mot Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Norges Skiforbund.

Med Dyrhaug valgt som ny president for de neste to årene, frem til neste Skiting i 2024, er en ti år lang epoke med Røste over i norsk skisport.

En epoke som har vært fylt av VM og OL-medaljer, men også en rekke kontroverser og krangler.

Senest med den betente saken mellom nettopp skiforbundet og landslagssjef i Hopp Clas Brede Bråthen.

Lørdag, i sin aller siste tale til grasrota i norsk ski-idrett, tok avtroppende skipresident Røste et knallhardt oppgjør med hets, trakassering og utskjelling i idretten.