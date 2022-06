NY PRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug ble valgt som ny skipresident på Skiting i Molde søndag. Ved siden av Dyrhaug, styremedlem i forbundet, Sigrid Snuggerud.

Dyrhaugs første grep: Inviterer landslagssjef Bråthen på kaffe for å snakke ut

MOLDE (VG) For første gang i historien har Norges Skiforbund fått en kvinnelig president. Tove Moe Dyrhaug (56) blir Erik Røstes (62) arvtager. Det første hun skal gjøre er å ta tak i hoppkonflikten.

Kort tid etter at hun takket Skitinget for tilliten, svarte Dyrhaug på VGs spørsmål om det som fremstår som den mest prekære utfordringen i forbundet.

Nemlig den betente situasjonen mellom hoppgrenen og landslagssjef Clas Brede Bråthen på den ene siden og skistyret og deler av administrasjonen på den andre.

– Jeg har tenkt mye på det. Her tror jeg mye av problemet handler om kommunikasjon. Vi må sette oss ned og snakke sammen, sier Dyrhaug.

Dyrhaug anser nemlig ikke stemningen og saken mellom partene som løst etter det som var en arbeidskonflikt i fjor høst med svært steile fronter.

– Jeg tror vi klarer det. Det er mye gode krefter i hopp og ellers i skigrenene, som vil drive det man må drive med. Så må man legge det som har skjedd bak seg. Vi må se fremover. Det er aktivitet som er viktig.

UENIGE I LANG TID: Etter en lang arbeidskonflikt i offentlighetens lys, kunne daværende skipresident Erik Røste (høyre) og nå landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, fortelle at de hadde inngått et forlik. Men tiden i etterkant har vært preget av uroligheter.

Slutt etter 18 år

Søndag ble hun valgt som øverste leder i Norges Skiforbund med overlegen margin. Hun fikk 74 stemmer, Katharina Rise fikk 12 og Kristin Vestgren Sæterøy fikk ni.

Etter 18 år som sjef i Rosenborg handler alt om skisporten.

Og med det nye vervet følger det altså en rekke oppgaver som må løses på kort og lang sikt for Dyrhaug.

VARM VELKOMST: Tove Moe Dyrhaug fikk stående applaus etter at hun holdt takketalen foran nær hundre delegater i tingsalen i Molde søndag.

Inviterer Bråthen på kaffe

I tingsalen satt Stine Korsten, ny leder av hoppkomiteen. Hun var svært godt fornøyd med valget av trønderen som ny skipresident. Hun tror også forholdet mellom hopp og resten av forbundet kan normaliseres.

– Jeg tror det er bra for alle, viktig for det som skal skje fremover, nemlig at vi må samle oss og komme videre. Jeg tror vi snakker godt sammen og det er det som skal til for at vi får en mer konstruktiv vei videre, sier Korsen.

Hun røper også dette etter samtaler med Dyrhaug:

– Jeg har hørt at noe av det første Tove skal gjøre er å invitere Clas Brede på kaffe, sier hun og smiler.

TROR PÅ SAMARBEID: Stine Korsen, nyvalgt leder av hoppkomiteen.

– Ja, jeg skal det, sier Dyrhaug, på VGs spørsmål om landslagssjefen i hopp kan forvente en kaffeinvitasjon.

– Men jeg hadde håpet å si det til ham selv og ikke gjennom avisen, sier den ferske skipresidenten og smiler.

– Jeg skal ikke sitte oppå de ansatte

Dyrhaug er overfor VG klokkeklar på at det blir en endring i hvordan presidentrollen utøves etter ti år med Erik Røste.

Etter det nevnte hoppbråket som herjet forbundet i mange måneder serverte et utvalg knusende kritikk av begge parter.

Blant annet ble Røste anklaget for rolleblanding. I rapporten het det at man burde gjennomgå skipresidentens oppgaver for å hindre konflikter i den daglige driften.

– Jeg pleier å spørre «hvem er sjefen i det daglige om Ivar Koteng (tidligere styreleder i Rosenborg) hadde sittet på Brakka hver dag?». Jeg skal ikke sitte på Ullevaal Stadion oppå de ansatte, sier Dyrhaug, og legger til at hun nødvendigvis må en del til hovedstaden på møter.

– Nå har presidenten bodd i Oslo og hatt kontor der, men det skal ikke jeg, i allefall ikke med det første. Det er like viktig å være i Finnmark og Møre og Romsdal. Det er grenene og kretsene som styrer Norges Skiforbund hver dag.

Info Dette er idrettslederen Tove Moe Dyrhaug: Alder: 56 år (født 23. november 1965)

Klubb: Tydal IL

Arbeid: President i Norges Skiforbund 2022-. Daglig leder i Rosenborg Ballklub 2013–2022.

Medlem av skistyret 2012–2022. Styremedlem i Næringsforeningen i Trondheim.

Aktuell: Ble søndag Norges Skiforbunds første kvinnelige president. (NTB) Vis mer

– Ting som er vanskelig blir ikke bedre i morgen

56-åringen er også fullstendig klar over at det med seks grener kommer forskjellige interesser, krav og forventninger og sterke personligheter. Det er hun også forberedt på ettersom hun har sittet ti år som medlem i skistyret.

– Jeg bryr meg om og liker folk. Jeg er god på relasjoner, samtidig som jeg kan være tydelig. Du kan være kompis og en venn, men ha respekt og tørre å ta noen beslutninger. For ting som er vanskelig blir ikke bedre i morgen.

Samtidig som hun vet hvordan ting fungerer i forbundet, påpeker hun at alle vet at det ikke er noe enkelt verv hun går inn i.

– Det har vært mye styr det siste året. Men jeg er opptatt av kommunikasjon. Vi må snakke til folk og ikke om folk. Du må informere de ansatte, du må informere grenene og alle ledd.

SLUTT: Tove Moe Dyrhaug, her sammen med tidligere styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, og daværende hovedtrener Kåre Ingbrigtsen tilbake i 2014.

Dyrhaug minner om at det er mye bra som skjer i forbundet også, men at de må bli bedre til å kommunisere.

– Hvis folk tror det er så mye hemmelig som blir besluttet på et skistyremøte, da må vi holde pressemøter så kan folk stille spørsmål og vi kan informere... Med mindre det er en personalsak på agendaen, så behandler vi ingen hemmelige saker. Det må være mer åpenhet.

– Mener du at dere har vært for lite åpne?

– Jeg synes vi kunne vært bedre på kommunikasjon. I ettertid ser jeg at det har vært mye kommunikasjonsutfordringer. Det blir veldig viktig å ta tak i. Det blir aldri nok informasjon og i en tid med korona har dette vært krevende.

Tok oppgjør med hets i siste tale

Med Dyrhaug valgt som ny president for de neste to årene, frem til neste Skiting i 2024, er en ti år lang epoke med Røste over i norsk skisport.

En epoke som har vært fylt av VM og OL-medaljer, men også en rekke kontroverser og krangler.

Lørdag, i sin aller siste tale til grasroten i norsk skiidrett, tok avtroppende skipresident Røste et knallhardt oppgjør med hets, trakassering og utskjelling i idretten.