KLAR FOR EM: Ada Hegerberg møtte tirsdag en samlet norsk presse i Lancing utenfor Brighton.

Hegerberg om landslagets ambisiøse EM-mål: − Mye som skal klaffe

LANCING (VG) Ada Hegerberg (26) er optimist på egne vegne dagen før EM sparkes i gang. Samtidig vedgår stjernespissen at det er langt til en finale.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er alltid spennende, man kjenner på en forventning, sier Hegerberg til et samlet pressekorps i Lancing utenfor Brighton.

Torsdag kveld klokken 21.00 sparker det norske landslaget i gang sitt EM mot Nord-Irland på Southamptons hjemmebane St Mary's. Deretter venter England og Østerrike i de resterende kampene i gruppespillet.

For Hegerberg blir det et gjensyn med laget hun landslagsdebuterte mot som 16-åring i 2011.

– Jeg har blandede følelser fra den kampen. Det var stort å få debuten, men som jeg husker så tapte vi 3–1 i en viktig kvalik. Det var bittert med resultatet, men personlig var det stort å få debutere, forteller Hegerberg.

FØRSTE ØKT: Ada Hegerberg (t.v.) og de norske fotballkvinnene gjør seg klar til trening på Brightons treningsfelt i Lancing.

Torsdag bør Nord-Irland slås om landslaget skal leve opp til sitt uttalte mål om medalje i mesterskapet.

Et mål som kan kalles ambisiøst for et landslag som de siste tre mesterskapene står med disse resultatene:

VM 2015: Tap i åttedelsfinale mot England.

EM 2017: Tok seg ikke videre fra gruppespillet.

VM 2019: Tap i kvartfinalen mot England.

– Det er ganske mye som skal klaffe for å nå det målet. Jeg tenker at alt handler om forberedelser, det å være godt forberedt. Så er det som jeg har nevnt tidligere, du er nødt til å ha litt flaks i turneringen. Jeg tror at du kan ha litt flaks hvis du er godt forberedt. Nå er det målet satt, så snakker vi ikke noe mer om det, sier Hegerberg på spørsmål om hva som må til for å nå målet.

Norge har tidvis rundspilt EMs første motstander og har nokså enkelt vunnet de fem siste oppgjørene mellom dem. Da de to møttes i EM-kvalifiseringen endte begge kampene med 6–0-seier til Norge. Men Hegerberg tar ikke lett på motstanderen som er nummer 47 på FIFA-rankingen.

– En første kamp i et EM er det ofte veldig mye spenthet rundt. Det er nervøsitet, det er mye debutnerver. Det handler hele tiden om å få til litt rytme i måten vi spiller på. Det kan bli vanskelig i første kamp. Vinner du første kamp er du på en måte inne i det, da er du inne i en god rytme.

Hegerberg og det norske landslaget kommer fra fem strake seirer før mesterskapet, senest med 2–1-seieren over Danmark.

Før den tid avsluttet Hegerberg klubbsesongen med å score i sin fjerde Champions League-finale og vinne pokalen for sjette gang med Lyon.

Og under tirsdagens presseseanse er Hegerberg klar på at hun skal være omtrent der hun slapp for Lyon, formmessig.

– Vi avsluttet sesongen 1. juni, og så var det et lite opphold der før vi startet i gang. Jeg føler meg bra, jeg føler at jeg har fått et par uker på å komme opp i det. Og så kjenner jeg av egen erfaring at med den type forberedelser jeg har hatt, så kicker det inn. Jeg skal nok dra frem det jeg dro frem med Lyon mot slutten av sesongen, prøve å gjøre det samme her.

Sist Hegerberg spilte mesterskap for Norge, endte det med det hun den gang da selv omtalte som sin største nedtur i karrieren. Deretter ventet fem år utenfor landslaget, før hun på ny begir seg ut i et mesterskap med flagget på brystet.

Men som hun blir mint på underveis i pressesansen, så har hun også suksess med landslaget. I EM i 2013 ble det sølv på de norske kvinnene.

– Det var en helt utrolig opplevelse først og fremst. Jeg føler historien går fort, du glemmer fort at vi faktisk var i en finale i 2013. Vi var liksom ikke så langt unna å kunne bli europamestere.