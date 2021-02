I SLAGET: Viktor Hovland imponerte med andreplass under Farmers Insurance Open. Foto: Gregory Bull / AP

Hovland endret kosthold og trening: − Føler meg klarere

Viktor Hovland (23) har brukt pandemien til å lære seg mer om kosthold og trening. Det har gitt energi.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har endret litt livsstil. Jeg løfter litt mer vekter, og gjør mindre kondisjonstrening. Jeg merker det hjelper på energien. Nå er jeg veldig bevisst, mens det før var litt mer til og fra, sier Hovland til VG.

Han spiller denne uken Europatour i Saudi-Arabia, som er viktig for å vise seg frem til Ryder Cup. Han gikk torsdagens runde to slag under par under tøffe forhold.

Fredagens runde, da Hovland gikk tidlig ut, var strålende. Han endte fire slag under par, og er fredag ettermiddag på femteplass foreløpig med seks slag under par. David Horsey leder ni slag under par.

Golfkometen har fortalt at han brukte mye tid på Youtube for å lære om kosthold og trening da verden stengte ned våren 2020. Hovland har trukket frem at han spiser mer protein og mindre fett.

– Klarere i hodet

Han spiser også hyppigere måltider. 23-åringen har tidligere sagt at han stort sett spiser mellom klokken 11 og 19.

– Jeg vil ikke si jeg følger en diett, men jeg er bevisst, sier Hovland.

– Hvordan påvirker det golfprestasjonene?

– Ikke så mye direkte, men det er mer at jeg føler meg pigg og får mer energi. Jeg er klarere i hodet når jeg våkner. Nå har jeg gjort dette i ett år, og merker en forskjell, svarer Hovland.

Hovland har hatt en eventyrlig utvikling i karrieren til nå. Han klarte mesterstykket å vinne Mayakoba Golf Classic før jul, og imponerte igjen stort med en delt andreplass under Farmers Isurance Open.

Blitt sterkere

Eurosport-ekspert Marius Thorp har sett en endring hos Hovland.

– Grepene ga Viktor mye energi, og han har blitt sterkere. Det hjelper med å øke hastigheten i slaget, som er litt trenden i golf nå. Det skal hjelpe til å få ut maks lengde i slagene, forteller Thorp.

– Viktor er en nysgjerrig type som liker å eksprimentere. Han leter etter nye veier til å bli bedre.

Eksperten sier at både styrketrening og kondis er viktig for golfere.

– Styrketrening er veldig viktig. Man trenger ikke ta så mye i benkpress, men du trenger god styrke i bunn for å kunne tåle belastning, slå lenger, og være mer fleksibel og eksplosiv, sier Thorp.

– Du trenger også en god kondis i bunn. Det gir mer overskudd og energi. Det er lange, varme dager ofte.