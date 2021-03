Granerud med positiv coronatest i ski-VM: − Jeg er veldig trist

OBERSTDORF/OSLO (VG) Skihopper og VM-favoritt Halvor Egner Granerud (24) har testet positivt for coronaviruset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter forbundet i en pressemelding.

– Jeg er veldig trist, men føler meg helt ok med lettere symptomer, sier Granerud i pressemeldingen.

Hopplandslaget skriver at de fikk beskjed om den positive testen onsdag morgen.

– Jeg pratet med ham i går. Da fortalte han at han hadde mottatt en positiv hurtigtest, og at den testen da måtte følges opp med en ny test. Det er den testen han da har fått svar på i dag tidlig og som også har vært positiv, sier pappa Svein Granerud til NRK.

De har kalt inn til pressetreff med hoppsjef Clas Brede Bråthen kl. 09.45.

Granerud har vært hoppsportens suverent beste hopper denne sesongen, med elleve verdenscupseire. Det er flest i norsk hopphistorie på herresiden sammen med Roar Ljøkelsøy.

Samtlige av Asker-hopperens seiere har kommet de siste månedene, og i Oberstdorf har han jaktet sine første medaljer i nordiske grenser.

Granerud var en del av laget som tok bronse i blandet lagkonkurranse. I normalbakken ødela det første hoppet mye for 24-åringen, hvor han endte på en noe skuffende fjerdeplass.

Bjørn Einar Romøren er tidligere storhopper og nåværende markedssjef for hopplandslaget. Nyheten om onsdagens positive Granerud-test er så fersk at 39-åringen ikke visste om situasjonen da VG kontaktet ham.

– Min umiddelbare tanke er at det må jeg høre mer om før jeg kan uttale meg, sier Romøren til VG.

Fakta om Halvor Egner Granerud Navn: Halvor Egner Granerud

Født: 29. mai 1996 (24 år)

Klubb: Asker

Meritter, verdenscupen: 11 enkeltseirer – leder sammenlagt suverent.

Skiflygings-VM: Sølv individuelt og gull for lag (2020)

Aktuell: Har avgitt positiv koronaprøve under ski-VM. Kilde: NTB Vis mer

Det har tidligere blitt funnet smitte i både den italienske og slovenske hopp-leieren i mesterskapet.

Ifølge smittevernprotokollen til det internasjonale skiforbundet (FIS), må alle som har vært i kontakt med Granerud de siste 72 timene settes i isolasjon i påvente av en negativ PCR test.

I en video på hopplandslagets YouTube-kanal, hvor Granerud og Daniel André Tande viser rundt på hotellet de bor på i Oberstdorf, forteller hopperne at de lever under et strengt smittevernsregime uten mye kontakt med hverandre.

– Det er veldig strengt her i Tyskland, sier Granerud.

– Vi får faktisk ikke lov til å gå inn på rommene til hverandre, da kan vi bli arrestert og kastet ut av VM, sier Tande.

Onsdag kveld skal kvinnene hoppe en historisk VM-konkurranse i stor bakke. Torsdag er det kvalifisering til stor bakke for herrene, før rennet arrangeres fredag. VM avsluttes med lagkonkurranse for herrer lørdag.

Saken oppdateres.