Patrik Sjöberg om sykdommen: − Takknemlig for at jeg står oppreist

I mars ble høydelegenden Patrik Sjöberg (56) alvorlig syk. Han lå i koma i to uker. Nå snakker han ut om den tunge tiden.

Det var i slutten av mars at tidligere høydehopper Patrik Sjöberg ble innlagt på sykehus i Göteborg med akutt blodforgiftning og lungebetennelse. Etter to dager ble han flyttet til Sahlgrenska sykehus i samme by, hvor han lå to uker i koma.

Nå er han på bedringens vei etter nok en runde på sykehus. Sjöberg forteller til svenske Aftonbladet at han prøver å komme fysisk og mentalt tilbake ved å gå turer i Slottsskogen i Göteborg.

– Jeg er takknemlig for at jeg står oppreist. Noen dager kjennes det ok, men i dag er det tungt. Det har å gjøre med det faktum at jeg fikk disse bakteriene tilbake og de slo seg ned i korsryggen, sier Sjöberg til den svenske avisen.

Sjöberg er en av Sveriges mest kjent idrettsprofiler. Han er den eneste høydehopperen som har tatt medalje i tre OL – to sølv og en bronse. Han tok VM-gull i Roma i 1987. Det året hoppet han 2,42 meter

– Når du ligger og sover i to uker, får du en liten hjerneskade. De første ukene klarte jeg ikke å gå, klarte ikke å løfte armene, og jeg hadde problemer med talen. Det føltes som om jeg snakket bakover. De sier at jo eldre du er, jo vanskeligere blir det det. Jeg har problemer med korttidsminnet og mister ord. Nå har det blitt litt bedre, men de første ukene var håpløse, forteller Sjöberg.

Til tross for coronapandemien, fikk han få besøk av sin datter og mor da han lå på sykehuset.

– Jeg gikk frem og tilbake i bevissthet og jeg husker bare at de plutselig sto der. Etterpå ble jeg fortalt at de letter på reglene når noen er i ferd med å dø, når de tror det kan være siste gang. Ingenting ble sagt da, men i ettertid har jeg hørt at de var veldig bekymret ettersom kroppen ikke hadde svart så bra på behandlingen, sier 56-åringen.

Han forteller også at han opplevde alvorlige hallusinasjoner og angst.

Til Aftonbladet forteller han videre at da situasjonen var på det mest intense, fikk han en åpenbaring. Han hevder at det var som å oppleve at han sto ved et veikryss.

– Jeg er helt imot det, jeg er ateist, men jeg var på et sted hvor jeg ville gå ned en jævla lang trapp. Der nede så jeg at det var mange mennesker og de hevdet at de var vennene mine. Det et vesen som kom opp trappen, men jeg forsto at det ikke kunne komme opp til nivået jeg var på uten at jeg gikk ned. Det føltes som om det var nært, for jeg har forstått at legene ikke visste om jeg ville klare det. Min mening er at jeg bestemte meg for ikke å gå ned trappene, sier Sjöberg.

Etter friidrettskarrieren har Sjöberg blant annet vært aktuell med boken «Det du inte såg» hvor han blant annet forteller om hvordan treneren systematisk utsatte ham for seksuelle overgrep i oppveksten. Sjöberg har de siste årene holdt foredrag om emnet.

Han har vært åpen om at han i 2019 tok en pause i foredragsvirksomheten for å få orden på alkoholproblemer og pillemisbruk.