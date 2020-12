Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg sikret europacupspill i Cifuentes’ siste kamp

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Rosenborg 0–0) Rosenborg hadde mye å spille for, mens Sandefjord bare spilte for Marti Cifuentes i det som var trenerens siste kamp. Kanskje var det grunnen til at 0–0 var godt nok for begge lag.

Erik Eikebrokk

Publisert: Nå nettopp

Ettersom Vålerenga avgjorde bronsekampen tidlig i møtet med Start, ble det tidlig klart at ett poeng ville være nok for Rosenborg til å sikre fjerdeplass, og europacupspill i 2021.

Den oppgaven fikset etter hvert Åge Hareides kompani greit, uten at Rosenborg på noe vis greide å følge opp den imponerende hjemmekampen mot Molde for ni dager siden.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Rosenborg var avhengig av et poengmessig bedre resultat enn Vålerenga, for å ta bronsemedaljer, men ettersom hovedstadslaget banket inn scoring etter scoring mot Start, ble det raskt klart at bronsemedaljene var utenfor trøndersk rekkevidde.

Takket av treneren

Hvalfangerne hadde ikke stort annet enn trener Marti Cifuentes å spille for, men det så ut til å være mer enn nok. For etter at treneren ble takket av for sin nesten tre år lange innsats i Sandefjord før kampen, gikk hjemmelaget ut i et heseblesende tempo.

I løpet av fem minutter hadde hjemmelaget vist seg frem ved to anledninger, og det burde faktisk stått 1–0 - minst - til hjemmelaget. Det var spesielt på høyre side, med høyreback Brice Wembangomo, løpssterke Kristoffer Hansen og den tricky Rufo.

Etter den tidlige bakoversveisen, kjempet bortelaget seg sakte, men sikkert inn i kampen igjen, men uten å greie å vise frem noe av spillet som imponerte så mange i seieren over Molde sist.

Rosenborg-sjanse

Bortelagets største sjanse kom rett før pausesignalet, da Markus Henriksen fikk den sjansen han helt sikkert har gått og ventet på lenge. Henriksen burde gjort bedre da han banket til, helt upresset, fra sju meter.

Hvis det var Sandefjord som starte første omgang best, var det Rosenborg som gikk hardest ut i andre. Hjemmelaget ble spilt lavere og lavere, og det var kun Sivert Gussiås som maktet å skape farligheter for hvalfangerne på spede kontringsforsøk.

Samtidig som meldingene kom fra Kristiansund om at hjemmelaget hadde mistet ledelsen der, så ett poeng ut til å være mer enn nok for Rosenborg til å sikre fjerdeplass, og europacupspill i 2021.

Sikret uavgjort

Om dét var årsaken til at kampen falt i både kvalitet og underholdningsverdi, vites ikke, men all den tid det står 22. desember på kalenderen, syns nok begge lag det er greit at sesongen er over.

Rosenborg var det klart beste laget i andre omgang, men kom ikke nærmere seiersmål enn da Erlend Dahl Reitans skudd ble reddet på streken. Da Rosenborg-spiss Dino Islamovic gikk ut til cornerflagget på en corner på overtid, for å drøye tid, var det det endelige tegn på at kampen kom til å forbli målløs til evig tid.

Før kampen fikk Sandefjord-trener Marti Cifuentes blomster fra klubben han har vært trener for siden mai 2018, men nå ledet for siste gang.