Langli i tårer etter Derby-seier: – Det er noe helt spesielt

Trav- og fotballprofilen Morten Langlis hest Iggy BR gikk helt til topps i årets største løp på Bjerke. Da klarte han ikke holde følelsene tilbake.

– Trav har vært min største hobby og pasjon siden jeg begynte å gå på Bjerke som 7–8-åring. Å vinne det største løpet på Bjerke med egen hest, med en god venn som trener, det er noe helt spesielt, sier Langli på telefon til VG, hyppig avbrutt av folk som vil gratulere.

Førstepremien i løpet var 1,5 millioner, der trener og kusk deler på 10 prosent, og hesteeieren beholder resten.

Det ble et dramatisk 11. løp i den prestisjetunge Derby-søndagen på Bjerke, og det så lenge ut til at Golden Dream ME skulle ta seieren.

Men Iggy BR snek seg foran helt på oppløpet og tok seieren.

– Det var et drama fra start til mål, de andre kjørte hardt foran. Iggy er sterk og går alltid helt til mål. Det var en fantastisk følelse, sier Langli.

Dramatisk var det også tidligere på dagen, da en stygg ulykke utsatte stevnet i den såkalte «Klasseløpshelgen»:

I intervjuet rett etter målgang, var det tydelig at det betydde mye:

– Dette er det største jeg har opplevd. Jeg begynte å grine rett etter løpet. Jeg er født og oppvokst nede i gata her. Trener Geir Vegard Gundersen er en av mine beste kompiser. Folk skulle visst hvor hardt han jobber for å få resultatene, sa Langli i seiersintervjuet, ifølge Trav og Galopp-nytt.

Langli og samboeren har flere hester ute på gården, og Iggy er ikke en av dem, ettersom han er på trening til daglig. Den tidligere TV 2-profilen forteller at han plukket ut vinnerhesten allerede som føll.

– Jeg veit hvor vanskelig det er å vinne de løpene her, man får en sjanse i livet. Nå skal vi feire sammen med noen få gode, venner. En liten feiring på den lokale kroa Panda oppi gata, sier Morten Langli.

