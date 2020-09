BRENNSTERK AVSLUTNING: Casper Ruud avsluttet kvartfinalen i Hamburg med sin beste tennis. Foto: CATHRIN MUELLER / X07339

Casper Ruud klar for semifinale: – Jeg kommer til å være «underdog»

(Casper Ruud - Ugo Humbert 7–5, 3–6, 6–1) Casper Ruud (22) overvant motgang og pressede situasjoner. Nordmannen er klar for semifinalen i Hamburg Open.

ATP 500-turneringen i Tyskland er i ferd med å bli en suksess for den norske grusspesialisten. I semifinalen venter nummer 14 i verden, Andrej Rublev. Russeren slo fredag Roberto Bautista Agut 6–2, 7–5.

Ruud har litt å hevne på centercourten i Hamburg: I fjor tapte han en tresetts kamp mot nettopp Rublev i Hamburg. Rublev gikk helt til finalen hvor det ble tap mot Nikoloz Basilashvili.

– Jeg tapte for ham i 2. runde her i fjor. Han er en god spiller og tok seg helt til finalen da. Jeg må være forberedt på en vanskelig kamp. Jeg kommer til å være «underdog» i morgen, men jeg håper på revansj, sier Ruud i et intervju med arrangøren vist på Eurosport.

Venstrehendte Ugo Humbert skapte mange problemer for nordmannen. Han slo Ruud på New Zealand tidligere i år (hardcourt). Med smarte tempovariasjoner stykket han opp Ruuds spill.

Men Snarøya-karen viste mental styrke og vartet opp med en snuoperasjon hver gang det var bruk for det. Han avverget to settballer og vant det første settet. Etter svakere spill i det andre, snudde han igjen kampen med sterkt spill i det siste og avgjørende settet.

Casper Ruud skiftet fra rød til svart trøye og feide over franskmannen med sin beste tennis. Den gode motstanderen ble slått 6–1 da det gjaldt som mest.

Dermed spiller nordmannen sin andre ATP-semifinale på en uke. Den første endte med tap for verdensener Novak Djokovic i Roma.

– Jeg nyter å spille på grus. Jeg hadde en god tur til grusturneringene i Sør-Amerika i vinter og gledet meg til grussesongen i vår, men vi vet hva som skjedde. Nå er jeg glad for at det blir en del grustennis i høst i stedet, sier Ruud - klar for 1. runde i French Open mot japaneren Yuichi Sugita kommende uke.

Casper Ruud måtte jobbe tungt i første sett mot franskmannen, som slo ham på New Zeland tidligere i år. Ugo Humbert hadde ledelsen 5–4 og fikk sjansen på to settballer. Men Ruud viste mental styrke med å stå i mot og kjempet inn settets klart lengste game. Han vant også de to neste.

UT AV SKYGGENE: Casper Ruud var i trøbbel flere ganger mot Ugo Humbert, en kom alltid ut av problemene. Foto: CATHRIN MUELLER / X07339

Og dermed vant Snarøya-spilleren første sett 7–5 etter den imponerende snuoperasjonen.

Men i sett nummer to ble det tyngre. Ugo Humbert brøt serven til Ruud to ganger uten at nordmannen klarte å svare. Den franske 22-åringen stykket opp Ruuds spill med temposkifter og leverte på alle måter et imponerende sett.

