FORTSETTER: Den fysiske idretten har kanskje tatt en pause, men den elektroniske pågår for fullt. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Tippetips: Dette er sporten som ikke stopper

Coronaviruset har gjort at sport verden over har blitt satt på vent. Men e-sporten ruller videre – og pågangen er enorm.

Mats Theie Bretvik, eFotball-ansvarlig i Norges Fotballforbund (NFF) sier til VG at de er inne i en svært hektisk periode nå. Ettersom man rådes til å holde seg innendørs har svært mange sett til spill og gaming for underholdning.

– For min del er det mer å gjøre i denne perioden, faktisk, forteller Bretvik fra sitt hjemmekontor.

– For vår del i NFF så er eFotball nå den eneste aktiviteten vi kan levere på, så for oss handler det om å levere for våre partnere og til alle der ute som vil delta på noe fotballrelatert, sier han videre.

SJEF: Mats Theie Bretvik (t.h.) er eFotball-ansvarlig i NFF. Her poserer han sammen med landslagssjef Marius Hjerpseth fra et tidligere VG-intervju. Foto: Yngve Gjerde

Alle offisielle samlinger for Norges FIFA- og Pro Evolution Soccer-landslag, som går under samlebegrepet eFotball, har naturlig nok blitt avlyst. Det samme gjelder alle offisielle kamper, men det har ført til flere arrangement på nett.

Og oppslutningen har vært enorm.

les også Derfor har FIFA 20 fått massiv kritikk

– Vi har i denne perioden hatt en omfattende online-turnering, sier Bretvik, og sikter til turneringen NFF eFotball Online Open:

– Det var rundt 450 deltagere og det ble spilt rundt 4000 FIFA-kamper på en ukes tid. Så skal vi også nå arrangere norgesmesterskap i FIFA 20 Pro Clubs, hvor interessen også har vært enorm. Vi har nådd maksgrensen på antall lag med 128 påmeldte lag og over 1000 spillere registrert.

Husker du dette? VG sendte i 2018 Norges aller første FIFA-landskamp, og det ble en neglebiter:

Han mener at e-sport og spill generelt er samlende i denne perioden.

– Det er med på å føre folk sammen. Man får muligheten til å være en del av et miljø selv om man sitter hjemme, så på den måten er gaming veldig positivt i en periode hvor man kanskje er litt isolert. At det ikke er noe direktesendt tradisjonell sport på TV gjør kanskje behovet for underholdning litt større. Kanskje blir man litt lei av Netflix eller HBO, og da tror jeg gaming kan være en fin måte å både aktivisere seg eller få underholdning på.

I en tid der populære idretter som fotball, langrenn og ishockey er satt på vent, har Norsk Tipping utvidet fokuset på esport. Det betyr at det er bredere utvalg av spill, om du har kunnskap på feltet. League of Legends, DotA 2 og Counter Strike er blant spillene du kan spille på.

Publisert: 03.04.20 kl. 14:22

