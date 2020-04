I TET: Norges ishockeyforbund og Norges skiforbund har søkt om rundt 47,5 millioner kroner i coronakompensasjon for mars og april. Bildet er fra et verdenscuprenn i Holmenkollen. Foto: Mattis Sandblad

Se toppliste: Ishockey- og skiforbundet har søkt om mest corona-penger

Norges ishockyforbund og Norges skiforbund står for til sammen 18 prosent av det totale beløpet som norsk idrett har søkt om i corona-kompensasjon fra norske myndigheter.

Oppdatert nå nettopp

Det er klart etter at Lotteritilsynet fredag ettermiddag publiserte listen over de drøyt 2300 søkerne, som til sammen har bedt myndighetene om 371 millioner kroner for tapte arrangementsinntekter.

Av disse står norsk idrett for et søknadsbeløp på 264 millioner kroner.

Øverst på listen befinner Norges ishockeyforbund seg. De har søkt om snaut 24,5 millioner kroner. Norges skiforbund søker om 23 millioner, før Vikersund idrettsforening følger på tredjeplass med 7,7 millioner kroner.

– I vårt beløp stammer 23,5 millioner kroner fra det avlyste NM-sluttspillet. Der søker forbundet samlet for hele forbundet. Vi har brukt beregningsmodeller, og sett på snittet på de ulike lagene i kvarfinaler, semifinaler og finale de siste ti årene, og simulert en sannsynlighet. Det er brukt en modell med gjennomsnittlig billettpris for henholdsvis barn og voksne. Alle tallene kan legges frem, sier ishockeypresident og stortingsprepresentant Tage Pettersen (H) til VG.

– Hvor viktig er det å få disse pengene raskt?

– Likviditeten er kritisk i de fleste klubbene, så de er avhengig av dette. Det vi søker om er bare deler av inntektsbortfallet. Totalt regner vi med et tap på 33,1 millioner i sluttspillet, så det er en differanse på ti millioner kroner der. Supportereffekter, kiosksalg og bonus fra sponsorer er noe va det vi ikke har tatt med, sier han.

I søknaden til Norges skiforbund kommer 18,4 av totalt 23 millioner fra Holmenkollen skifestival, som fant sted uten betalende publikum - før skiskyting ble avlyst. Skiforbundet er eneeier i aksjeselskapet.

– I tillegg kommer noen lisensinntekter og andre ting som er knyttet til arrangementsavlysninger i perioden, sier Øistein Lunde i skiforbundet til VG.

Holmenkollen skifestival befinner seg i en svært vanskelig økonomisk situasjon.

– Disse pengene er veldig viktig for selskapet, som har store likviditetsproblemer. Det er kritisk og premiepenger er ikke utbetalt ennå, sier han.

Deler av Raw Air-arrangementet er innbakt i skiforbundets beløp, mens Vikersund og Granåsen i tillegg har søkt for seg.

Norges fotballforbund har «bare» søkt om 1,8 millioner kroner. Playoffkampen mellom Norge og Serbia på Ullevaal er nemlig ikke avlyst, men utsatt. Dermed er det ikke mulig å bake billettinntekter derfra inn i søknaden.

– I summen vår ligger en talentsamling i Sarpsborg, en J17 EM-kvalik i Stavanger og en kick off-samling for dommere, samt noen kostnader i forbindelse med playoffkampen mot Serbia, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Gro Tvedt Andersen.

Som VG skrev tidligere i uken hadde kulturminister Abid Raja stilt 700 millioner kroner til rådighet til idrett og frivillighet for tapte arrangementsinntekter i mars og april. Dette beløpet maktet altså ikke idretten å nå.

Pakken har fått krass kritikk, blant annet fordi den ikke gjorde det mulig å søke på tapte inntekter fra kiosksalg og parkering.

Raja sa senere at han er åpen for å justere kriteriene i fremtiden.

Publisert: 24.04.20 kl. 16:52 Oppdatert: 24.04.20 kl. 17:14

