PAUSE: Isabelle Pedersen har tatt en pause fra «rampelyset».

Pedersen tok bevisst mediepause: – Har gjort meg godt

Hekkeløper Isabelle Pedersen (28) tok et valg om å fokusere på seg selv som privatperson. Derfor har hun de siste årene holdt lav profil i media.

– Det at jeg ikke er så mye i mediabildet er av flere årsaker, sier hekkeløper Isabelle Pedersen til VG.

Den siste tiden har det vært stillere fra hekkeløperen fra Bergen. Ingen overskrifter om mensensmerter eller være «mean bitch». Hun har flyttet til USA, og er for tiden i Los Angeles hvor hun bor og trener. Valget om å holde en lavere profil i media har vært bevisst.

– Jeg ønsker et litt mer privat liv. Jeg følte også at det som var forventet av meg fra media var en ung frøken Pedersen – ikke den jeg har vokst og utviklet meg til å bli. Sa da har jeg tatt bevisst avstand, sier korthekkspesialisten.

Hun har brukt tiden borte fra avissidene på å bli bedre kjent med seg selv.

– Pausen har gjort meg veldig godt. Jeg har fått ro, og jeg har fått tid og lov til å kunne være meg som privatperson – dyrke meg, utvikle meg. Det å ha vokst opp i «rampelyset» og ha media rundt meg i en tid man endrer og forandrer seg, er ikke alltid det letteste, forteller hekkeløperen og fortsetter:

– Ofte kan man blande hva jeg ønsker og trenger med hva media og tilhengere forventer av meg som idrettsutøver og rollemodell. Og om det blir mye mix med det, så mister man livets flotteste opplevelse som er å leve sitt eget liv og lære seg selv å kjenne på godt og vondt.

USA er blant landene i verden som er hardest rammest av coronaviruset. Pedersen forteller at situasjonen har hatt noe å si på motivasjonen, men hun finner glede i treningen.

– 2020 var planlagt til å være en stor sesong med både innendørs VM, EM og OL. Så det at ingen av disse vil ta plass i år er jo både rart og trist men veldig riktige avgjørelser, forteller Pedersen.

– Det er hvordan man reagerer og håndtere en situasjon som vil skape hvem du er, så i stedet for å sutre over det hele, har jeg heller laget meg mange nye delmål. Slik at jeg har mening og glede i denne prosessen og treningsperioden. Små gleder gir mye liv, legger hun til.

Men ikke all konkurranse er satt på vent for friidrettsutøverne: 11. juni skal hun løpe 200 meter hekk mot Amalie Iuel under Bislett Games, som i år arrangeres uten tilskuere og strenge restriksjoner:

