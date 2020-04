RAMMET: Boglárka Kapás (26) vant VM-gull for Ungarn i fjor. Så mange som 16 ungarske svømmere kan være smittet av coronaviruset. Foto: OLI SCARFF / AFP

Ungarn: Minst åtte landslagsvømmere corona-smittet

Åtte ungarske landslagsvømmere har fått påvist smitte av coronaviruset og sykdommen covid-19. Norges landslagssjef tror det vil medføre at EM i Budapest i august blir utsatt eller avlyst.

Nå nettopp

– Jeg begynte å gråte. Selv om du ikke har noen symptomer, ble jeg selvfølgelig redd, uttaler Boglárka Kapás til Nemzeti Sport.

26 år gamle Kapás skal være den første som testet positivt av de hittil åtte bekreftede tilfellene. Hun vant OL-bronsemedalje på 800 meter i Rio de Janeiro for fire år siden og VM-gull på 200 meter butterfly i fjor.

– Det er kjente ungarske landslagsvømmere og finaledeltagere internasjonalt. Med dette forutsetter jeg at det blir satt fortgang i å utsette EM. Jeg tror heller ikke det blir noe av. Vi har bestemt oss for ikke å delta uansett, sier Petter Løvberg.

Norges landslagssjef i svømming sier at han etter en runde med alle trenerne som har ansvar for landslagsvømmerne har besluttet å droppe mesterskapet i Ungarns hovedstad 19. til 26. august.

Det var opprinnelig planlagt til 11. til 18. mai. Petter Løvberg forteller at Henrik Christiansen og de andre landslagsvømmerne vil trene for å legge et grunnlag for å konkurrere neste år.

les også OL-flytting kan føre til kaos i 2021-terminlistene

Han har i den anledning meddelt dem at deres nåværende landslagavtaler, som opprinnelig gjelder frem til denne sommeren, er forlenget til 1. januar 2021. Petter Løvberg forteller også at ingen av de norske landslagsvømmerne er smittet av corona-viruset.

I motsetning til det som fremkommer av en pressemelding fra Ungarns svømmeforbund tirsdag: Åtte av deres utøvere, samt en trener, ha fått påvist smitte av covid-19.

Ifølge det ungarske nettstedet Nemzeti Sport skal imidlertid hele 16 ungarske svømmere være smittet, betinget av at en kommende tredje test bekrefter det positive resultatet fra test nummer to.

les også Rammes av norsk bassengnekt – konkurrenter får spesialbehandling

De fleste skal skal ha vært sammen på en treningsleir i Tyrkia i begynnelsen av mars.

Generalsekretær Bjørn Soleng i Norges svømmeforbund sier at de nå, etter de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet onsdag, vil utrede mulighetene for å ta i bruk bassengene i Norge.

Landslagssjef Petter Løvberg sier at smittevernreglene om å holde to meter avstand vil bli oppfylt av svømmerne, men har ingen store motforestillinger mot at svømmerne trener på land en tid fremover.

Henrik Christiansen avsluttet en to uker lange karantene, etter hjemkomst fra Mallorca, søndag for tre dager siden. Han sykler utendørs og innendørs, og har blant annet fått satt opp en stakemaskin hjemme.

Ps! Svømme-VM er opprinnelig planlagt avviklet i Japan i samme periode som «nye» Tokyo-OL neste år.

Publisert: 02.04.20 kl. 08:07

Fra andre aviser