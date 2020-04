IDRETTSGLEDE: Vekslingen til 11. etappe under Holmenkollstafetten 2016. Mange frykter nå at slike scener som dette kan vi ikke se igjen før til våren 2021. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Idrettspolitikere om dyster idrettsvurdering: – Det vil være katastrofalt

Flere politikere er bekymret for folkehelsen her til lands, etter at smitteverneksperter vurderte smitterisikoen i idretter med nærkontakt så stor at det kan bli vanskelig å gjennomføre i 2020.

Nå nettopp

– Det er klart at man må prøve å få til et eller annet så godt det lar seg gjøre, men jeg må si at det er lite realistisk før neste vår, sa Bjørg Marit Andersen til VG om den norske fotballsesongen tirsdag denne uken.

Hun og flere eksperter VG har vært i dialog med så på det som vanskelig å drive idrett som krever nærkontakt, altså ikke bare fotball, i løpet av 2020. Forbudet for idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand, gjelder frem til 15. juni.

Det gjør stortingsrepresentanten fra Fremskrittspartiet Silje Hjemdal bekymret.

– Jeg er mest bekymret for folkehelsen, hvis aktivitetsnivået i breddeidretten forblir på et lavt nivå over tid. Her er det viktig at myndighetene og idretten selv tilrettelegger for aktivitet for flest mulig, også i en situasjon hvor det over tid ikke spilles kamper, skriver Hjemdal i en e-post til VG.

les også Ingebrigtsen advarer Norge: – Vil være forferdelig

Tage Pettersen sitter i familie- og kulturkomiteen i Stortinget og er samtidig president i Norges Ishockeyforbund. Han forteller at han leste uttalelsene til Andersen og de andre smittevernsekspertene tirsdag kveld, og at hans første reaksjon var at dette var meningen fra noen få eksperter.

– Men alle frykter det kan bli tilfelle når vi kommer til høsten, men det er jo selvsagt noe vi ikke håper på, forteller Pettersen til VG.

– KATATROFALT: Tage Pettersen (t.v) og Silje Hjemdal (t.h). Pettersen mener at dersom idretten har stans helt ut 2020 vil det være katastrofalt for mange. Her sammen med finansbyråd i Bergen, Håkon Pettersen i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Tror på mildere tiltak

Han poengterer at det i de siste ukene har vært et fokus på å berge bedrifter, klubber og organisasjoner slik at de ikke går over ende økonomisk. Pettersen mener nå det snart vil være naturlig å tenke mer på forhindre å inaktivitet. Men at det også her vil bli vanskelig å si hva eksakt det kan være.

– I første omgang kan man drive idrett om man er toppen er fem personer, og har avstand til hverandre. I løpet av de første månedene nå håper jeg jo at vi kan drive litt mer organisert aktivitet i større grupper, men dette er det ingen som har en fasit på. Dette er en spesiell situasjon ikke bare for oss her til lands, men for hele verden.

– Mye uro

Flere organisasjoner og idrettsklubber rundt om i landet holder i disse dager pusten. Dersom det vil være restriksjoner på avstand – og hvor mange som kan være i grupper sammen – i lang tid fremover, kan det få store konsekvenser for økonomien til flere klubber som har idrettstilbud til flere barn, unge, voksne og eldre.

– Det vil være katastrofalt. På den ene siden opplever en del klubber uro til sponsormarked, samtidig som de risikerer å spille uten publikumsinntekter. Og dersom klubbene ikke har en økonomi nok til å drifte, så henger jo hele aktiviteten i fare, sier Pettersen.

Han får støtte fra Fremskrittpartiets stortingsrepresentant Himanshu Gulati. Han noterer seg også at dette er meninger fra et par eksperter, og han tror at dette var tenkt som et slags verst tenkelige scenario. Om det imidlertid blir en realitet, er han klar på det vil være svært utfordrende.

– Jeg tror det er umulig å tenke seg hvor skadelig det er for en bransje. Det er ikke bare sportsglede, sportslige ferdigheter og supportere, men også arbeidsplasser for tusenvis av folk. Derfor tror jeg alle har et fokus, og et håp, om å få normalisert ting så fort som mulig, forteller Gulati til VG som presiserer at «så fort som mulig» er innenfor smittevernets risiko.

Publisert: 20.04.20 kl. 12:01

Les også

Fra andre aviser