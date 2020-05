HOLDER KOKEN: Øystein Pettersen under femmila i NM på Lygna så sent som i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Pølsa» Pettersen tror lagkamerater slet med spiseforstyrrelser: – Jeg var sikkert feig

Øystein Pettersen (37) mener han så lagkamerater som slet med spiseforstyrrelser. Men han spurte aldri. Det angrer han på.

Neste uke er det Sunn Idrett-konferanse under tittelen: Betydningen av gode forbilder i idretten. Øystein «Pølsa» Pettersen er konferansier, mens nylig pensjonert langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen og psykiater Finn Skårderud er blant gjestene.

Sunn Idrett ble grunnlagt som Sunn Jenteidrett i 2008. Navnet ble skiftet i 2016. 1. januar ble det en del av Norges idrettsforbund.

Organisasjonens leder, Marianne Strand-Udnæseth, forteller at den siste forskningen de har fra Norge viser at én av fem kvinnelige utøvere sliter med spiseforstyrrelser.

– Den rapporten er fra 2004, men jeg tror ikke tallet er noe mindre nå, sier Strand-Udnæseth til VG.

I starten av langrennssesongen i fjor fikk både norske og utenlandske løpere startnekt av helsemessige årsaker. Den amerikanske OL-vinneren Jessica Diggins er en av veldig få langrennsløpere som har snakket ut om spiseforstyrrelser. Hun slet med bulimi og kastet opp måltider.

ENGASJERT: Tobarnsfar, daglig gleder og langrennsløper Øystein Pettersen håper spiseforstyrrelser i idretten så snart som mulig ikke er tabu lenger. Her er han sammen med datteren Oda (8) i vinter. Foto: PRIVAT

Diggins: – Skulle ikke spist det

Det startet med forstyrrede spisevaner fortalte hun i et intervju med NRK i februar.

– Der startet det, med et dårlig forhold mellom meg selv, kroppen min og mat. Så ble det verre og verre. Når jeg kom hjem fra trening og spiste et mellommåltid, begynte jeg å tenke at «jeg skulle ikke ha spist det», og så gikk jeg ut og løp. Det er syklusen – du spiser noe du tror er for mye, og så prøver du å kvitte deg med maten ved å trene og forbrenne kaloriene, fortalte Diggins til NRK.

AMERIKANSKE GULL-DAMER: Kikkan Randall (t.v.) og Jessica Diggins vant OL-gull på lagsprinten foran Sverige og Norge (Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla) for drøyt to år siden. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Pettersen er tidligere OL-vinner i lagsprint sammen med Petter Northug. Han var på landslaget i en årrekke.

– Spiseforstyrrelser er en sak jeg vil brenne for så lenge jeg lever som idrettsgutt, pappa, trener og medmenneske, sier Pettersen til VG, som ble nummer to i TV-programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» tidligere i år.

– Det siste tabu

For gjennom et langt liv i idretten og toppidretten har han sett mye, også blant utøvere fra andre idretter. I løpet av alle sine år på landslaget hørte han ingen snakke høyt om egne utfordringer med vekt. Han mener han så utøvere slet, som ikke hadde det bra. Men det var stille – fra alle, mener Pettersen.

Pettersen deltok for Norge i verdenscupen fra 2003- til og med 2014-sesongen. I tillegg fortsatte han langrennskarrieren med langløp.

les også OL-vinner Diggins var åpen om sine helseproblemer: – Jeg bryr meg om Ingvild

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Spiseforstyrrelser er det siste tabu i idretten. Vi prater om det, men det blir ikke gjort noe med det. Vi har gått rundt og rundt dette.

– Vurderte du noen gang å si til noen på laget at du var bekymret for dem?

– Mange ganger, svarer Pettersen.

– Gjorde du det?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Jeg var sikkert feig som mange andre. Man er redd for å såre noen. Det er tabu. Jeg var vel redd. Men det er ikke hyggelig å se at noen sliter. Det er best å bry seg. Og om man så tar feil, så er det bedre å ha spurt, svarer Pettersen.

PÅ TV: Øystein Pettersen var med på TV 2-programmet «Best av de beste» i 2014. Her sammen med ishockeyspiller Ole Kristian Tollefsen under innspilling da. Foto: Nils Bjåland

Men han sa ifra én gang. Da ble det bråk. 37-åringen hadde en blogg. I 2009 skrev han: «Hva er best: Å nekte en 13 år gammel jente å gå NM, eller å tillate at voksne damer med en kropp som en 13-åring fikk delta».

– Det ble ganske mye styr, sier Pettersen.

– Nå tror jeg tiden for å stikke hodet i sanden, og håpe at dette temaet går over av seg selv, er over. Det er ikke et spøkelse som bare forsvinner. Dette er ingens jobb, men alles ansvar.

Vidar Løfshus var landslagssjef for de norske langrennsløperne fra 2011 til 2019. Han mener så godt som ingen står frem med sin historie om spiseforstyrrelser, fordi de ser på det som en for stor belastning. Derfor mener han historien til Jessica Diggins er ekstremt viktig.

– Vi vet det er spiseforstyrrelser. Det er mange som er plaget med det. Og vi håndterte det, men det er vanskelig å snakke om, for det handler om hver enkelts helse og det er personopplysninger. Det er mye skam, sier Løfshus til VG.

Sunn Idrett Sunn Jenteidrett grunnlagt av Skiforbundet, Skiskytterforbundet, Orienteringsforbundet og Friidrettsforbundet i 2008. Ble til Sunn Idrett i 2016.

Jobber for begge kjønn.

Ble en del av Norges idrettsforbund 1. januar 2020.

Leder: Marianne Strand-Udnæseth, klinisk ernæringsfysiolog.

Rådgiver: Kristin Lundanes Jonvik, klinisk ernæringsfysiolog og forsker.

Arrangerer årlig konferanse, på grunn av coronaviruset er det i år delt inn i to bolker som blir streamet på nett. Årets konferanse del 2 er på kvelden onsdag 27. mai. Vis mer

Olympiatoppen: – Forekomsten er høy

Ellen Moen er lege ved Olympiatoppen. Hun jobber blant annet med helseattester til utøverne. Hun har vært landslagslege for friidrett, orientering, langrenn og alpint, og var lege i det norske helseteamet under OL i 2012 og 2014.

Hun syns det er flott at Pettersen vil skape engasjement og oppmerksomhet rundt temaet.

– Vi vet gjennom forskning at forekomsten av ulike former for spiseproblematikk i idretten er høy. At det er utøvere også på landslag som har problemer er velkjent. Den store utfordringen er mangel på oppfølging for utøvere på nivået rett bak landslagene, de som skal strekke seg opp. Der mangler vi tilgang på leger, klinisk ernæringsfysiologer og psykologer med interesse og kompetanse, sier Moen, og legger til:

– Vi må jobbe mer proaktivt for å avdekke problemene.

Landslagslege for langrennsløperne Øystein Andersen mener man skal være forsiktig med å fjerndiagnostisere.

– Ingen har krav på andres diagnose. Ofte har en sak flere enn en side, sier Andersen til VG.

Landslagslegen har lest Jessica Diggins’ historie.

– Når man har noen som forteller om livets lyse og mørke side, så ser man at toppidrettsutøvere er mennesker de og. Livet ikke alltid som vi leser om i avisen, sier Andersen.

LEGER: Landslagslege for langrennsløperne Øystein Andersen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på Beitostølen i november. Jacobsen skal være med på konferansen til Sunn Idrett neste uke. Foto: Terje Pedersen

Sunn Idrett har to ansatte i til sammen 170 prosent stilling. Marianne Strand-Udnæseth har jobbet med Sunn Idrett siden 2011. Lederen mener spiseforstyrrelser er skambelagt.

– Det er lettere å snakke om et benbrudd enn energibalanse. For oss er det et mål at det skal bli like normalt å snakke om en spiseforstyrrelse som en lyskeskade som en idrettsskade, men vi er langt unna det. For spiseforstyrrelse er en form for idrettsskade, og med det potensielt alvorligste utfallet, sier Strand-Udnæseth.

