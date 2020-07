PÅSKRUDD: Per Ciljan Skjelbred var påskrudd under Rosenborg-trening torsdag før oppgjøret mot Haugesund til helgen. Foto: MORTEN ASBJØRNSEN/VG

Skjelbred om Rosenborg: – Gøy at det koker litt

TRONDHEIM (VG) Ni år etter at Per Ciljan Skjelbred dro fra Rosenborg er 33-åringen tilbake på Lerkendal. Det med svært mange nye ansikter.

Nå nettopp

Den siste fulle sesongen Per Ciljan Skjelbred spilte for Rosenborg var i sesongen 2010. Da vant Rosenborg ligaen foran Vålerenga – det uten å tape en eneste fotballkamp. Sommeren 2011 dro Skjelbred midt i en sesong hvor trønderne endte på en tredjeplass.

Siden den gang har Rosenborg vunnet fire seriemesterskap, alle fire på rad fra 2015 til 2018. Mye har forandret seg, ifølge Skjelbred, som er i troppen til dagens møte med Haugesund.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Det har skjedd veldig mye i klubben, og det er bra. Det er godt det er nye impulser her, samtidig som det er godt å se Trond Henriksen, Tove Moe Dyrhaug og flere andre på «brakka» igjen, forteller Skjelbred til VG.

– Sammensatt bilde

En ting som virkelig har endret seg på Lerkendal er antall tilskuere. I perioden Skjelbred spilte i Rosenborg før Tyskland-eventyret var tilskuersnittet på rundt 18–19.000. Et par sesongen tett opp under 20.000.

I 2019 var tilskuersnittet helt nede på 12.704, ifølge NIFS (Norsk internasjonal fotballstatistikk)

– Nå er ikke jeg noen ekspert på det område, men det er nok et sammensatt bilde med lagets prestasjoner over tid, spillestil og interesse i byen. Det svinger som alt annet i livet vil jeg tro, sier Skjelbred.

2010-LAGET: Rosenborgs lag mot Bayer Leverkusen i Europa League i 2010, Per Ciljan Skjelbreds første fulle sesong: Foran fra venstre Roar Strand, Mikael Lustig, Mikael Dorsin, Anthony Annan, Per Ciljan Skjelbred. Andre rekke fra venstre: Markus Henriksen, Rade Prica, Mattias Bjärsmyr, Vadim Demidov, Steffen Iversen og Daniel Örlund. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Det har også vært en del bråk rundt Rosenborg. Sparkingen av Kåre Ingebrigtsen som førte til rettssak, Eirik Horneland-ansettelsen i ettertid og Nicklas Bendtner som måtte sone en straff etter klammeri med en taxisjåfør i København er noe av det.

– For å være ærlig så har jeg hatt nok med meg selv egentlig. Men jeg har jo fått med meg det som har skjedd. Det er sånn det er en i storklubb som Rosenborg. Rosenborg er størst i Norge fordi folk bryr seg og det er interesse for klubben. Det er gøy at det koker litt, men det bør jo koke i riktig retning. I hvert fall en blanding av positivt og negativt, sier Skjelbred.

Motivasjon for å vende hjem

At resultatene og utviklingen i Rosenborg ikke gikk i riktig retning er noe av det som trigget Skjelbred litt ekstra. Han forteller at han alltid har hatt et ønske om å spille for Rosenborg igjen, men at timingen kanskje klaffet ekstra godt nå.

– Om jeg hadde mulighet til å komme hjem frisk, og samtidig føle at kroppen henger med. Det å få være med å bidra, og gi noe tilbake til Rosenborg var en mulighet jeg ikke ville si nei til. Og da kom muligheten i og med at klubben var i den situasjonen de var i, og ønsket å få meg hjem igjen. Da var det bra for dem, og ikke minst bra for meg, sier 33-åringen.

Og Skjelbreds retur kan komme godt med for Rosenborg. Etter ni år i Tyskland for Hamburger SV og Hertha Berlin har trønderen fått erfare å spille mot noen av verdens beste spillere i en av verdens beste ligaer.

– Hvilke målsettinger har du til deg selv?

– Å være meg selv. Jeg kan ikke gjøre noe mer eller mindre. Å føle at jeg kan bidra med det jeg kan på trening og kampdag er målet.

– Det er stor nivåforskjell på ligaene. Forventer du å dominere?

– Jeg skal ut å gjøre jobben min hvert fall. Om det blir å dominere eller ikke får vi se. Vi får ta regningen etterpå å se hvor jeg står da, ler den lysluggede 33-åringen.

Publisert: 26.07.20 kl. 16:48

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Odd 10 5 1 4 16 – 13 3 16 4 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 5 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser