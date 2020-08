HAR LEVERT PRIORITERINGSLISTE: Idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja. Foto: Frode Hansen, VG

Disse vil NIF prioritere når breddeidretten åpner for kontakttrening

Prioriteringslisten regjeringen ba om fra idretten er nå klar. I første fase av åpningen ønskes blant annet fotball til 3. divisjon og håndball til 2. divisjon.

– Vi ønsker at det lages en prioriteringsliste mellom idrettene om hvilke idretter de mener må komme først når det er tilrådelig å åpne opp mer, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja mandag.

Like etter midnatt natt til onsdag la Norges idrettsforbund (NIF) ut en pressemelding.

«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) takker for muligheten til å overlevere et forslag til en plan som skal sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten», skriver Idrettsforbundet.

Videre skriver de at de har forståelse for at regjeringen og helsemyndighetene uttrykker at det er viktig ikke å åpne med for mange utøvere av gangen.

«Norges idrettsforbund ønsker ved en videre gjenåpning å ta hensyn til mangfoldet i den organiserte idretten. Hver idrett og hvert medlem i norsk idrett tillegges derfor like høy verdi», skriver NIF, og legger til at følgende kriterier er lagt til grunn:

Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal tas hensyn til for utvelgelse av utøvere til de ulike fasene for gjenåpning.

Unge voksne og paraidrettsutøvere prioriteres i de første fasene i den grad dette er praktisk mulig å gjennomføre for de enkelte idrettene. Dette for å ivareta hensynet til sårbare grupper i vår medlemsmasse.

Antall utøvere for alle idretter skal samlet være færre i den første gjenåpningsfasen enn for de påfølgende fasene.

Det er likevel særforbundene selv som vil definere hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene.

Det er særforbundene som har utarbeidet gjenåpningsplanen med en prioritert liste på tre til fem faser.

Norges Fotballforbund har i sin første fase gatelag og tilrettelagt fotball, 2. divisjon og øvrig nivå for kvinner og til og med 3. divisjon for herrer. I den andre fasen har de øvrig breddefotball og futsal.

– Gatelag og tilrettelagt fotball er en prioritert, samt kvinner, skriver fotballforbundet.

Håndballforbundet ønsker alle utøvere i 2. divisjon, samt de 20-åringene som deltar i klassen 17 til 20 år, i første fase. Deretter alle utøvere i 3. divisjon i fase to, 4. divisjon og parahåndball i fase tre og 5. divisjon, lavere divisjoner og veteranserier i fase fire.

– Vi begynner med de øverste divisjonene, ettersom ressurser og evne til å overholde retningslinjer vil være størst her, skriver håndballforbundet.

Ishockeyforbundet ønsker til og med 1. divisjon for kvinner og 2. divisjon for menn i første fase, samt utøvere født i år 2000 som spiller på U21-lag. I fase to ønsker de utøvere i 3. og 4. divisjon, samt «superlagene», mens 6. divisjon og veteranspillerne er i tredje fase.

Her kan du se prioriteringslistene til de 21 særforbundene i NIFs pressemelding.

Tirsdag opplyste idrettsforbundet at de ikke vil stille krav til tidspunkt for gjenåpningen.

– Vi vil ikke stille krav for når vi vil komme i gang. Smittetilstanden er usikker og myndighetene har sagt at vi ikke kan åpne før tidligst 1. september. Det kan være en «arbeidsdato» vi kan forholde oss til når det gjelder å gjenoppta treningsaktiviteten, sa kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard.

