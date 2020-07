TESTET POSITIVT: NRKs sportsanker Susann Michaelsen ble i januar lagt inn på sykehus. Nå har hun testet positivt for antistoffer. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Susann Michaelsen tror hun hadde corona: – Det er en lettelse

Susann Michaelsen gikk gjennom seks dager i januar inn og ut av en komalignende tilstand. Nå har hun fått konstatert antistoffer for covid-19. NRKs sportsanker tror hun var rammet av corona rett etter nyttår.

Michaelsen opplyste fredag i et Facebook-innlegg at en test viser at hun har antistoffer.

– Det er en lettelse. Nå slipper jeg bekymringen for at jeg skal få corona. Jeg har fått beskjed om å unngå alle situasjoner, sier Susann Michaelsen til VG og legger til at «brikkene faller på plass».

– Jeg har tenkt at får jeg feber en gang til så kommer jeg til å få angst, sier tobarnsmoren.

NRK-profilen ble syk 7. januar.

Det er hele 51 dager før Folkehelseinstituttet fortalte om den første kjente positive corona-testen i Norge - en kvinne i Tromsø 27. februar.

– Jeg har hele tiden fått beskjed av legen at jeg må være ekstremt forsiktig i forhold til covid-19. Siden jeg har hatt en så kraftig infeksjon så var immunforsvaret helt nede. Jeg har hverken vært snørrete eller hostet siden den gang.

– Jeg har tatt en test for antistoffer og den var positiv. Legen skjønner ikke at jeg kan ha fått corona i ettertid. Hvis jeg hadde fått det i min tilstand så ville jeg fått noe sykdom, tror Susann Michaelsen selv.

Michaelsens lege sier til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken nå.

– Jeg har tenkt tanken siden jeg fikk en messengermelding av en venninne om at folk i New York hadde fått utviklet hjernebetennelse av covid-19, sier hun. VG skrev i april at flere norske coronapasienter har hatt symptomer i hjernen.

– Jeg var helt borte

Nå kan Susann Michaelsens sykdom komme til å bli forsket på av ekspertene på infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus som følger opp langtidsvirkningen for coronasyke.

– Jeg ble lagt inn allerede 10. januar. Det er veldig tidlig i forhold til coronautbruddet i mars. Jeg har ingen anelse om hvor jeg kunne ha fått smitten fra. Jeg jobbet i romjula sammen med folk som hadde reist i Sør-Europa og sto dessuten på ski i Tryvann. der var det tette køer. Det er de to eneste scenariene jeg kan se for meg, sier Michaelsen som ikke var på noen jobbreiser utenfor Oslo i fjor høst eller på førjulsvinteren.

– Jeg husker nesten ingen ting fra en onsdag til den neste. Alt var helt svart for meg. Jeg var helt borte da det var på det verste. Det var verre for familien.

Fremdeles sykemeldt

Susann Michaelsen vet ikke når hun kommer tilbake på skjermen.

– Det går sakte, men sikkert fremover. Jeg gjøre ting i små doser og hvile. Jeg er foreløpig sykemeldt en stund til. Jeg er lydømfintlig og har en balanse som er helt på trynet. Det er bare et par uker siden jeg fikk lov til å kjøre bil igjen.

I Facebook-innlegget fleiper Michaelsen med at hun nå kan reise til Sverige for å handle.

– Men jeg har ikke noen umiddelbare handletur til Sverige. Det er ikke det jeg har savnet mest. Men jeg har en søster i Sverige. Hun har også hatt corona, opplyser hun.

