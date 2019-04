STORSPILTE: Magnus Carlsen i aksjon i det siste partiet i Shamkir-turneringen, der han viste sjakk på høyeste nivå. Foto: SHAMKIR 2019

Magnus Carlsens 2019-plan til å bli matt av

Magnus Carlsen (28) har vært i verdenseliten i sjakk i mer enn ti år - men 2019 ligger an til å bli det travleste noen sinne, ifølge manager Espen Agdestein.

– Det går i ett hele tiden, sier Agdestein om Carlsens 2019-planer.

Lørdag starter Grenke-turneringen, der han skal prøve å følge opp sitt fantastiske spill i Aserbajdsjan før påske.

Etter at Magnus Carlsen forsvarte VM-tittelen nok en gang i London i november og deretter vant VM-tittelen i lynsjakk i desember, kunne han ha hvilt på laurbærene. Det gjør han ikke.

– Det blir utvilsomt det travleste året noen sinne. Han spiller hele Grand Chess Tour, og flere turneringer i tillegg til det, forteller Espen Agdestein.

– Det er hans sjakk-DNA som slår inn!

Grand Chess Tour er sjakkens Champions League, der Carlsen skal spille fem turneringer - pluss forhåpentligvis finalen i London i desember.

– Han er ekstra motivert for langsjakk etter VM-matchen, sier Agdestein.

– Han var litt demotivert for langsjakk, og var mer interessert i å spille lyn- og hurtigsjakk. Men nå har han fått gløden tilbake, mener manageren.

– Hvorfor?

– Han fant ut hvordan han skulle tenke langsjakk etter VM. Det ga positiv energi. Det fikk han vist både i Wijk aan Zee- og Shamkir-turneringene, sier Agdestein.

2019 ser i øyeblikket ut til å bli slik for Magnus Carlsen:

* 11.-27. januar: Wijk aan Zee: 13 partier langsjakk.

* 30.mars-9.april: Shamkir-turneringen: 9 partier langsjakk.

* 20.-29.april: Grenke-turneringen: 9 partier langsjakk.

* 6.-13. mai: Elfenbenskysten: Hurtig- og lynsjakk.*)

* 25.-26. mai: Lindores Abbey, Skottland: Hurtigsjakk.

* 24.juni-9. juli: Zagreb: 11 partier langsjakk.*)

* 8.-15.august: St. Louis: Hurtig- og lynsjakk.*)

* 15.-30.august: Sinquefield Cup: 11 partier langsjakk.*)

* 9. september-2. oktober: World Cup, Khanty-Mansijsk. Cup-system. Maks 14 partier.

* 27. oktober-2. november: Fischer Random-finale. Høvikodden.

* 20.-27. november: Kolkata, India. Hurtig- og lynsjakk.*)

* 30. november-10. desember: London. 4 partier langsjakk.*)

*)=en del av Grand Chess Tour.

– Magnus er veldig motivert nå. I hurtig- og lynsjakk er det sånn at de må velge tre av fem turneringer. Magnus har valgt å ta med både Elfenbenskysten og India som to av sine - mens han dropper for eksempel Paris, forteller Espen Agdestein.

– Han er «keen» på å oppleve noe nytt.

Deltakelsen i Elfenbenskysten er oppsiktsvekkende: Ingen regjerende verdensmester i sjakk har tidligere konkurrert på det afrikanske kontinentet. Dermed kommer Carlsen til å skrive historie.

– Magnus bare «gunner på» i 2019. Jeg gleder meg, smiler manager Agdestein.

Først er det altså Grenke-turneringen, som starter lørdag. Der blir det første møte mellom Fabiano Caruana og Carlsen siden tittelkampen i november.

Fem av topp 10-spillerne i verden er med, men arrangørene i Karlsruhe har også tatt med et par tyskere som i utgangspunktet ligger på et nivå et godt stykke under. Carlsen møter i sitt første parti lørdag 14-åringen Vincent Keymer, som har en rating på 2509 og er nummer 651 i verden.

Dette er feltet i Grenke-turneringen:

Magnus Carlsen, Norge.

Fabiano Caruana, USA.

Viswanathan Anand, India.

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike.

Levon Aronian, Armenia.

Peter Svidler, Russland.

Arkadij Naiditsch, Aserbajdsjan.

Francisco Vallejo Pons, Spania.

Georg Meier, Tyskland.

Vincent Keymer, Tyskland.

