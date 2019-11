LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen er inne i sin andre sesong som trener for de norske langrennsdamene. Her er han etter 10-kilometeren på Beitostølen lørdag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Landslagstrener Iversen: Har fått henvendelser om hjelp til å gå ned i vekt

BEITOSTØLEN (VG) Både som landslagstrener i Norge og Sverige har Ole Morten Iversen fått spørsmål fra utøvere som vil ha hjelp til å gå ned i vekt.

Iversen har bekreftet at en av de største utfordringene for langrennsløperne er å få i seg nok ernæring som følge av treningsmengdene i toppidretten. USAs Jessica Diggins har vært åpen om sine helseproblemer og det samme har tidligere landslagsløper Kristin Størmer Steira som fikk startnekt som følge av vektforstyrrelser.

– Vekt er ikke noe tema for oss, vi er opptatt av å gå fort på ski. Det å bruke vekt som argument for å gå fortere på ski, det er ikke meg. Vi som trenere er veldig var på at dét legger vi oss ikke oppi, sier Iversen til VG og legger til:

– Det betyr kanskje ikke at noen ikke skal gå ned i vekt, men da må det være fordi de vil det selv. Spørsmålet da er å sende dem over til en ernæringsfysiolog.

Han forteller at utøvere har kommet til ham og snakket om at de ønsker å gå ned i vekt.

– Det har jeg vært med på, i Sverige også, sier Iversen.

Han har hatt et langt liv i langrennssporten, som trener for juniorlandslaget, kretslag og klubblaget Varden. Han var trener for de svenske landslagsdamene i to år, før han overtok som landslagstrener for de norske damene etter OL i 2018.

Han understreker at han aldri har bedt en utøver gå ned i vekt.

– Nå er det en stund siden jeg ble utdannet, men jeg lærte tidlig at vekt og spesielt jenter er litt følsomt. En trener skal aldri be noen gå ned i vekt, om man gjør det, så er man helt på viddene, det er nesten kriminelt, sier Iversen og fortsetter:

– Men det betyr ikke at man ikke kan diskutere vekt med etablerte løpere hvor vekt kan være et middel til å ta et steg videre. Men da må jeg finne kompetanse til å hjelpe de utøverne å ta de grepene. Det er så greit med elitelag, da har vi Øystein (Andersen, landslagslege) og olympiatoppens ressurspersoner.

Torsdag var han til stede da Ingvild Flugstad Østberg meddelte at hun hadde fått startnekt og at hun ikke får gå skirenn på Beitostølen og verdenscupåpningen i Finland. Etter seansen fikk hun en klem av trener Ole Morten Iversen, som lot seg imponere over måten hun håndterte det på. Han er glad de har et verktøy som helseattesten, som skal hjelpe utøverne å holde seg på rett side helsemessig.

Østberg opplyste at hun ikke ønsket å dele detaljene rundt sine egne problemer, men kun at hun ikke hadde innfridd alle kravene i helseattesten som kreves for å gå skirenn.

Dette sa Østberg om startnekten torsdag:

– Redd for å snakke om det

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vært på landslaget i ti år og studerer medisin. Hun mener man er redd for å snakke om helse, kropp, toppidrett og prestasjonsfremming, fordi man er redd for at noen skal havne på feil side.

– For skrekkscenarioet er at noen skal få en skikkelig spiseforstyrrelse. Heldigvis er det ikke så mange av dem, men de er jo der. Så er spørsmålet er: hvordan skal man forebygge at folk kommer dit fremfor å reparere noen som er kommet dit? sier Jacobsen til VG.

Hun mener at taushet ikke er løsningen.

– Vi kan ikke skremme ledere og trenere fra å snakke om dette med kropp fordi man er redd for å skyve løpere inn i spiseforstyrrelse. Jeg tror det mye farligere ikke å være åpen. De som er lett påvirkelig vil bli påvirket i et aller annet forum. Det er større risiko å havne på feil sted da, sier Jacobsen.

Hun forteller at hun aldri har fått startnekt eller noen advarsel på helse. 32-åringen mener helseattesten er et sikkerhetsnett.

– Toppidrett i seg selv er ikke helsefremmende. Jeg ser på det som et sikkerhetsnett for at det ikke skal bli for helseskadelig. Jeg har ønsket den velkommen. Det er et godt tiltak, sier Jacobsen.

Sundby: Demoniserer et tema

Martin Johnsrud Sundby mener åpenhet om hva som kreves i toppidrett, på alle måter, er viktig.

Sundby har en følelse av at man demoniserer et tema som ikke burde vært demonisert.

– Utfordringen er at mennesker som driver med toppidrett balanserer på en ekstremt tynn line. Det er utøvere som gjør alt de kan for å bli best mulig, da må man balansere. Man kan ikke kjøre «safe» på noen områder. Balansegangen mellom å gå rett oppå der og falle ned tror jeg er ganske liten. Men jeg tror den er lettere om du har noen å snakke med og støtte deg på, sier Sundby og legger til:

– Fallgruven er at det er en trigger til sykdom hos noen. Så du kan snakke om noe som for ett eller to mennesker er ekstremt betent, og da vil det alltid være et alternativ ikke å snakke om det. Om noen har et kjempeproblem så er det lettere for resten av gruppen ikke å snakke om det.

Sundby havnet langt ned på resultatlisten lørdag:

– Snakker om alt

Therese Johaug vant det nasjonale åpningsrennet i suveren stil lørdag. Hun er den som trener mest med Østberg.

– Jeg skal være til stede for Ingvild. Jeg vet hun kommer styrket ut av dette, sa Johaug om venninnen på mediedagen torsdag.

Johaug forteller at hun aldri har fått startnekt.

– Vi har trent mye sammen både i Aspen og i høst. Vi har en åpen og ærlig dialog. Vi deler både frustrasjon og gladnyheter. Vi er gode venninner som snakker sammen om alt. Det viktigste for meg er at Ingvild har det bra, og det sier hun at hun har, sier Johaug.

Johaug fortalte på pressetreffet at hun selv har opplevd ubalanse:

Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole berømmet Østberg for åpenhet torsdag.

På generelt grunnlag om hva som kan skje med utøvere med mangelfullt energiinntak sa hun dette:

– Når man får startnekt er en del kriterier ikke innfridd. Hvis utøveren ikke har fått i seg nok energi over tid, vil de vanligste tegnene på det – for jenter – være bortfall av menstruasjon, for lav fettprosent og noen vil også få redusert benmasse, altså tapt styrke i skjelettet.

