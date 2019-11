BANKERKUSK: Frode Hamre trener og kjører en av VG-bankerne, Pantani. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens V75-tips: To sjansebankere i V75

Ingen klare bankere peker seg ut i V75-omgangen på Klosterskogen Travbane, og det kan ligge store penger i luften.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs V75-tips har forøvrig gått inn de tre siste lørdagene. På Leangen sist ga vårt lille V75-forslag på 150 kroner en utbetaling på 1337 kroner. På Bjerke nest sist ble det 1304 kroner igjen for en innsats på 240 kroner. Langt større utbetaling ble det på Jarlsberg tredje sist. Da gikk VGs store V75-forslag på 1260 kroner inn med hele 128 000 kroner, dog fikk vi inn Hellestvedt Trym på strykning.

På Klosterskogen, som har et ledig innerspor på oppløpet, er det nye sjanser. VGs travekspert, Anders Olsbu, prøver to bankere i form av Pantani og Strong Case.

– Hamre-traveren Pantani er meget bra på sitt beste, men har stått vrient til i det siste. Nå står 3-åringen endelig perfekt til. Og kommer Pastor Stephen-sønnen seg foran, skal det en god hest til for å slå ham, om han viser seg fra sin beste side, mener Olsbu.

Han lar også Strong Case stå ugardert.

– Strong Case vant lett etter å ha fått dirigere i tet i et langløp i V75 på Leangen sist. Motstanden er helt riktig, men sporet er sjanseartet. Men klaffer det med posisjonene er han god nok til å vinne igjen.

Dagens banker

Strong Case (V75-4) vant lett fra tet sist. Har verre forutsetninger nå, men kan runde til en ny seier med litt klaff.

Dagens luring

Våler Nikolai (V75-1) har fått ett løp i kroppen etter pause. Toeren i det svenske Derby, kan ventes forbedret med det løpet i kroppen og blir farlig å avskrive.

Her er Olsbus V75-tips til Klosterskogen:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 480 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2880 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, har prikket inn syv rette i V75 de tre siste lørdagene. På Klosterskogen forsøker han med to frekke bankere. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100mv)

1 HAUAN MINA

8 VÅLER NIKOLAI

5 REIME KONGEN

——————————

6 Ard

4 Birk Faks

3 Lykkje Cornelius

7 Ros Son

2 Madde

Løpet

Tre hester peker seg litt ut i Telemarksløpet, et løp for 4-årige kaldblodshester.

Favoritten

Hauan Mina innledet karrieren med tre strake seirer før hun skuffet stort. Men nå i regi av Sigbjørn Kolnes har hun blitt radikalt forbedret. I begge startene har hun vunnet fra tet på lave 1.27-tider over full distanse. Viser hun det samme her, blir hun svært vrien å fange. Men jeg stoler ikke helt på henne ennå.

Outsiderne

Reime Kongen fortjener en snart en seier. Feilet i striden med Valle Grim i V75 på Bjerke sist. Var god toer bak Hauan Mina nest sist, fra tilsvarende forutsetninger. Holder han seg til rett gangart og er ytterligere skjerpet, kan han gi henne litt kamp.

Ard ble fjerde bak Hauan Mina, Reime Kongen og Våler Nikolai sist, men står 20 m bedre til nå.

Luringen

Våler Niklolai avsluttet flott til tredje bak Hauan Mina og Reime Kongen etter to måneders pause sist. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere skjerpet. Husk at han ble toer bak stallkameraten og den soleklare årgangstoppen Nordsjø Odin i det svenske Derby. Travet radige 1.22,2 over full distanse da. I kvalifiseringen vant han greit foran Alma Prins. I den norske Derby-kvalifiseringen avsluttet han bra fra jumboplass til fjerde, også der i samløp med Nordsjø Odin. I finalen prøvde han et angrep fra køen drøye runden igjen, men det var ikke det rette spruten i ham og måtte nøye seg med en tiendeplass. Var sliten da og kom ut med nyladede batterier sist. Tross dobbelt tillegg ser jeg ikke bort i fra at han kan runde alle.

Startsiden

Hauan Mina er kjapp fra start og har en god sjanse til å forsvare sporet. Utfordres av Lykkje Cornelius.



V75-2 (2100ma)

3 PANTANI

——————————

2 Ohio Royal

6 Cici Moseby

1 Rio Division

4 Welcome

12 Remana

11 Carmen Division

7 Coventina Va Bene

10 Allenie's Love

8 Darling Simoni

5 Select Step

9 Gemma B.R.

Løpet

Jeg sjanser på Pantani, som endelig har trukket et bra spor, som alenestrek.

Favoritten

Pantani sto i åttendespor bak bilen sist. I de tre forrige startene sto han i syvendespor. Nå har han endelig trukket et flott tredjespor. Hesten har kanskje skuffet litt i sine to siste starter og formen er litt usikker. Men på sitt beste er han mer enn god nok. Tredje sist satt han i tet i første sving tross spor syv og var helt overlegen foran Diesolo de la Lune. Femte sist i en Kriterie-kvalifisering avsluttet han sterkt til fjerde i et løp gode Iggy B.R. vant foran Chinetti. Hesten rapporteres veldig fin i siste hurtigarbeid. Er han tilbake på topp, kan det dreie seg om en vinner.

Outsiderne

Ohio Royal skuffet fra tet sist. Vant etter perfekt smygløp i de to foregående startene. Er best med ryggløp over full distanse og skal slippe. Får han lederrygg, er han ikke ufarlig via siste indre.

Cici Moseby vant fem løp i fjor, men har ikke fått smake seierens sødme i år. Dog har hun blitt toer i hele syv av sine 16 starter og fortjener virkelig en seier.

Luringen

Rio Division hadde halsproblemer sist og var unnskyldt. Sto på sterkt til tredje bak den gode Hamre-duoen Best Of All og Marvellous Tooma i et stayerløp nest sist. Møter ingen av deres kaliber her. Blir overflydd, men kommer han seg løs i tide, er det ikke umulig. En outsider.

Startsiden

Ohio Royal er rask ut, men slipper nok til Pantani. Cici Moseby kan også løse bra.



V75-3 (2100mv)

2 ÅSA O.K.

3 TROLL DIVA

13 TENK NÅ DINA

15 OSEN EXPRESSA

8 SUNDBY SØSS

9 Trø Yr

——————————

14 Sirikit

5 Kos Frigga

11 Torpa Oda

10 Komnes Anna

1 Neslands Trine

4 T.M. Stjerna

7 Areta Mollyn

12 Langaard Siv

6 Vesle Moi

Løpet

Seks hester bør rekke i dette hoppeløpet.

Favoritten

Åsa O.K. viste seg fra sin beste side til en enkel seier fra tet sist. Husk at hun ble fjerde i en hoppe-Derby-kvalifsering etter en meget tøff innledning i dødens. Fullførte flott til sterke 1.26,5 over full distanse ved den anledningen. Feilfritt er hun med i striden.

Outsiderne

Troll Diva feilet som vinner på siste bortre i Sverige sist. Er best i tet. Blir farlig om hun kommer dit og viser seg fra sin beste side.

Luringen

Sundby Søss har gått flere fine løp i det siste. Med maks klaff er hun ikke ufarlig, men det må løse seg fra dobbelt tillegg.

Startsiden

Alle på strek kan løse bra.



VANT SIST: Åsbjørn Tengsareid fikk dirigere hele veien i et langløp i V75 sist med Strong Case. Ekvipasjen kan vinne igjen tross bakspor. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

11 STRONG CASE

——————————

4 Dan Mølgård

3 Gentle Voice

12 Ixelle Bolets

8 Goodman B.R.

5 Expresso Doc

10 Dynamite Hornline

1 Cosmic Carpenter

9 Positano

7 New Talisman

2 Unaffected

Løpet

Strong Case får stå ugardert tross sporet.

Favoritten

Strong Case var god til en enkel seier fra tet i et langløp i V75 på Leangen sist, etter å ha fått dirigere etter behag. Feilet seg bort direkte nest sist og var unnskyldt. Tredje sist var han tapper fra dødens i Klein-løpet og tapte kun for gode M.S. Triple J. og Catherine's Chevy. I Derby var han uheldig og fikk trafikkproblemer. Distansen har han vist til fulle at han takler. Og blir det kjøring i front, stiger sjansene. Uansett må det klaffe med posisjonene herfra.

Outsiderne

Dan Mølgård er litt variabel fra start, men pleier å løse bra når Høitomt senior trykker han av direkte. Skulle han komme seg foran og få dirigere litt, er det ikke sikkert at favoritten rekker frem. Han avsluttet fint til annen bak en meget opplagt Hazil Boko sist, mens han var overlegen fra tet i V75 nest sist. Med samme innsats som nest sist, kjemper han i toppen.

Luringen

Gentle Voice fikk en tung tur sist og var heller ikke på topp. Nest sist sto han på flott til annen bak Siberian Justice. Husk at han ble fjerde i en Derby-kvalifisering som Eye Of The Tiger vant foran S.K.'s Mystic Titan. Var fire tiendeler bak fra lederrygg da. Står fint til spormessig og kan ende blant de tre.

Startsiden

Dan Mølgård og Goodman B.R. kjører muligens om føringen.



V75-5 (2100mv)

7 FANTOMET

3 SJØ STJERNA

6 Vestpol Loke

5 Briskeby Anna

9 Kos Brage

2 Lyngås Alfa

1 Rappoda

4 Tangen Lea

——————————

8 Elsa

Løpet

Nesten ingen er sjanseløse i E.C. Korens Lunds minneløp for 3-årige kaldblodshester.

Favoritten

Fantomet tok en sterk seier foran Per B. sist og innfridde som VG-luring. Var under pari nest sist, men avsluttet fint i Romtveit-debuten tredje sist. Vil han ta i for fullt kan han meget vel runde til seier igjen.

Outsiderne

Vestpol Loke feilet et par ganger i debuten og måtte nøye seg med tredje. Har vært god til seirer i sine to siste starter. Tjomsland-traveren er god for en rekordforbedring. Holder han seg bare til rett gangart, kan han ende blant de tre igjen.

Briskeby Anna var meget god i Oaks-kvalifiseringen nest sist. Da feilet hun fra start og tapte stort terreng. Hun kom imidlertid mesterlig tilbake til femte. I finalen fullførte hun bra til fjerde. Feilfritt ser jeg ikke bort i fra at hun kan være med helt der fremme.

Kos Brage ledet i det lengste sist, men kunne ikke svare Lættis og Magnums Philiokus den siste biten. Nest sist var han nær annen bak Storm Jaro og var på høyde med Tekeld da. Tredje sist ledet han i det aller lengste, men ble innen av Magnums Philiokus på streken. Klaffer det litt fra tillegget, kan han en blant de tre igjen. En garderingshest.

Luringen

Sjø Stjerna yppet seg skikkelig mot Lyngås Alfa på Bjerke sist, men ble kontret ut. Står 20 meter bedre til nå kontra både Lyngås Alfa og Rappoda, som ble tredje. Nest sist ble hun femte i Oaks. Hoppa er i rivende utvikling og kan kjempe om seieren igjen.

Startsiden

Lyngås Alfa er bra fra start og kan kanskje få overta fra Rappoda. Sjø Stjerna er heller ingen sinke, om hun løser som best.

KNEPEN FAVORITT: N.Y. Coeur de Soleil blir en knepen VG-favoritt i Prince Royals minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-6 (2100ma)

1 N.Y. COEUR DE SOLEIL

3 FAUST BOKO

9 PEBBE SIMONI

11 RAFOLO

——————————

4 Ursula Horse

6 Radieux

7 Rapido Va Bene

5 Let's Take A Selfie

10 Hades Håleryd

8 Mr. X.F. Royal

2 Soros Kronos

Løpet

Fire hester kan kanskje rekke i eliteløpet Prince Royals minneløp.

Favoritten

N.Y. Coeur de Soleil får et ytterst knepent tips fra sin flotte utgangsposisjon. Og skulle han kunne gå skoløs fremme, stiger sjansene ytterligere. Gundersen-traveren bør være sikret et fint løp herfra. Han kan løse veldig bra på sitt beste, men det blir uansett tøft å holde Ursula Horse ute. Skulle han bli overflydd og sittende, får han sjansen via siste indre. Og skulle han forsvare sporet, blir han vrien å tukte.

Outsiderne

Faust Boko, N.Y. Coeur de Soleils stallkamerat, var veldig god i elitedebuten femte sist i Kristen T. Gundersens æresløp, hvor han avsluttet solid til annen bak Patent Leather. 7-åringen går gode løp hver gang og står fint til i tredjespor. Bare han unngår dødens, kan han fort ende blant de tre.

Luringen

Pebbe Simoni vinner ikke så ofte lenger og er ikke lett å få inn på bestilling. Men formen er i alle fall fin. Sist avsluttet han bra etter sen åpning til femte i løpet Patent Leather vant foran Rafolo. Avsluttet bra i alle de foregående løpene også. Sitter han på skuddhold i siste sving, kan ingen føle seg trygge. Han møter i alle fall helt riktig lag.

Startsiden

Stallkameratene N.Y. Coeur de Soleil og Faust Boko er raske, men det spørs om de klarer å holde Ursula Horse ute.

V75-7 (1700ma)

6 KOS ODIN

1 FINNSKOG ODA

5 ALSAKER PUMBAA

10 ROFSTAD ODIN

3 TRØ HERA

9 SPRETT ODIN

2 ARVESØLV

11 FRØYU PELLE

8 Valle Storm

7 Mine

——————————

12 Voje Diva

4 Gurifax

Løpet

Et meget åpent løp avslutter V75-spillet. Kun to hester er helt sjanseløse.

Favoritten

Kos Odin begynner å finne tilbake til gammel storhet. Tidlig i 3-årssesongen tegnet han til å bli blant de beste i årgangen. Men det har vært mye problemer med Bjørbæk Jessen-traveren. Har kun tapt for Wellek og Langlands Odin i sine to siste starter. Førstnevnte hadde nok blitt klar favoritt her. Muligens kan 5-åringen ta en svært etterlengtet seier på sin hjemmebane.

Outsiderne

Alsaker Pumbaa burde kanskje vært litt hvassere sist. Nest sist kom han sterkt tilbake etter galopp, selv om han endte uplassert. I startene før tapte han kun for henholdsvis Brenne Banker og Frøyu Petter. Gikk radige 1.23,2 og 1.22,2 da. Nå er det sprint igjen som da. Viser han seg fra sin beste side, står han ikke noe tilbake for disse.

Luringen

Finnskog Oda er litt variabel i prestasjonene, men god på sitt beste. Nest sist tapte hun kun for gode Åsrud Vilja, Norges nest beste hoppe. Kublik-traveren står fint til for tet eller et fint ryggløp. Hun kan avslutte formidabelt om hun er på topp. Må ikke avskrives fra en spennende utgangsposisjon.

Startsiden

Finnskog Oda, Kos Odin, Mine og Valle Storm er alle kjappe ut.



NØKKELKUSK: Eirik Høitomt Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Eirik Høitomt

Alder: 50 år

Antall seirer i år: 215

Antall seirer totalt: 4976

Nærmer seg 5000

Seiershjulet til Eirik Høitomt ruller som aldri før. Med litt ekstra flyt på veien når han 5000 seirer før året er omme. Lørdag på Klosterskogen i Skien har han vinnersjanse i fem V75-løp.

V75-1: - Han avsluttet sterkt fra lange tillegg sist, Våler Nikolai. Nærmet seg Hauan Mina, som jeg kjører, mye til slutt. Jeg tror det står mellom disse to.

V75-2: - Åpent. Om ikke Ohio Royal bare vinner. Er så rask fra start at han kan velge tet eller rygg leder. Utfordres først og fremst av Pantani som er i form og som også kan løse fort bak bilen. Garderinger til sterke Rio Division og luringen Coventina Va Bene.

V75-3: - Hoppeløp er alltid åpne. Dette er ikke noe unntak. Troll Diva står gunstig til og trives foran. Tenk Nå Dina har toppform og møter riktig motstand, men skal rundt mange. Selv kjører jeg Åsa O.K. som imponerte sist og som skal strekes tidlig. Osen Expressa står vrient til, men er god nok med maks klaff.

V75-4: - Han vant etter behag fra tet på Leangen sist, Strong Case. Nå er det andre forutsetninger, men han får tipset. En av dem som kan slå ham er Dan Mølgård som jeg selv kjører. Han er på høyde med disse og tidlig aktuell. Expresso Doc har vunnet to strake og kan slå til igjen om det klaffer.

V75-5: - Hun har et høyt toppnivå, Sjø Stjerna. Får tipset foran Vestpol Loke som har vunnet to strake. Lyngås Alfa ledet hver meter i V75 sist, men står 20 meter dårligere til kontra Rappoda som jeg selv kjører. Hun ble treer i det løpet.

V75-6: - Ursula Horse imponerte med å lede i det lengste i tøft lag sist. Det er tøft imot nå også. Men jeg tror hun kan vinne fra tet eller rygg leder. En frekk banker.

V75-7: - Han var tilbake i slag til en sterk V75-seier sist, Rofstad Odin. Ledet hele veien da. Nå er det bakspor. Har gått veldig fine løp bakfra før Jeg kjører Mine som har toppform og som skal strekes tidlig sammen med Finnskog Oda som fort kan slå til. Sprett Odin er heller ikke uten muligheter.

Publisert: 29.11.19 kl. 08:34

