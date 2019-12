MEKTIG: Alisher Usmanov (t.v.) er mangemilliardær og prøver nå å bruke sin innflytelse til å stoppe sanksjonene mot russisk idrett. Her sammen med sin venn Vladimir Putin. Foto: MICHAEL KLIMENTYEV / Sputnik

WADA skal avgjøre Russland-saken mandag: Putin-vennen advarer mot «lynsjing»

Mandag kan styret i WADA komme til å utestenge Russland fra all idrett i fire år. Putin-venn - og tidligere Arsenal-eier - Alisher Usmanov advarer mot «lynsjing» i dopingkampen.

Nå nettopp

Styret i WADA (verdens antidopingbyrå) møtes i Lausanne mandag for å bestemme hva som blir straffen etter at russerne skal ha manipulert og jukset med data fra det omstridte dopinglaboratoriet i Moskva.

Det norske styremedlemmet Linda Hofstad Helleland er klar på at russerne må stilles til ansvar for dopingen og utestenges.

Men Alisher Usmanov, som er mangemilliardær, president i det internasjonale fekteforbundet, venn av både Vladimir Putin og IOC-president Thomas Bach og altså tidligere storeier i fotballklubben Arsenal, har skrevet brev til sjefen i WADA Craig Reedie.

les også Hemmelig varsler er nøkkelen: Derfor vil WADA-utvalget straffe Russland

– Den hensynsløse kampen mot doping må ikke gjøres om til lynsjing, skriver Usmanov.

– Det må heller ikke straffes to ganger for samme dopingbrudd. Det skal definitivt straffes så hardt som mulig, men de skyldige skal ikke fratas de viktigste menneskerettighetene, skriver Alisher Usmanov.

At han er president i det internasjonale fekteforbundet, er ingen bagatell i denne saken: Også IOC-president Bach, Russlands sportsminister (Pavel Kolobkov) og presidenten i den russiske OL-komiteen (Stanislav Pozdnjakov) kommer fra fektesporten.

Men mens Usmanov henstiller til å ikke straffe for Russland for hardt, er oppfatningen en helt annen i WADAs utøverkomité. Der krever de at anbefalingene fra en komité om å utelukke russerne i fire år, både fra konkurranser og som arrangører av store mesterskap, må vedtas av WADA-styret.

les også Den russiske dopingskandalen vokser: Full krise for IOC

Et flertall av medlemmene i utøverkomiteen mener «den eneste passende avgjørelsen er fullstendig utestengning av russerne» og utelukke dem fra OL både i 2020 (Tokyo) og 2022 (Beijing).

– Dette er den eneste meningsfulle sanksjonen, heter det ifølge BBC. Komiteen ledes av den tidligere skiløperen Beckie Scott.

– Vi mener at svindelen, manipulasjonen og bedrageriet som er avslørt, bare vil bli oppmuntret hvis det kommer en mildere straff, heter det.

Utøverkomiteen mener at jukset bare vil fortsette om det nå ikke gis en kraftig straff.

– Til nå har den russiske dopingsaken dominert tre OL og Paralympics, og med et fjerde på gang. Russlands gjentatte handlinger med bedrageri, svindel og korrupsjon er et hån mot dem som følger reglene, heter det i uttalelsen.

les også Helleland om WADA-utvalgets knallharde Russland-anbefaling: – Skulle bare mangle

Det er ventet at Russland vil anke en eventuell dom til CAS (idrettens voldgiftsdomstol). Det norske WADA-styremedlemmet Linda Hofstad Helleland sier til NTB at hun ikke er trygg på at Russland virkelig blir utestengt.

– For at WADA skal gjenvinne troverdighet overfor utøverne, men også overfor alle supportere, så må vi følge innstilling og støtte at Russland blir utestengt, sier hun.

På russisk side er det en rekke påstander om at saken er et nytt eksempel på «russofobi» i Vesten, mens andre mener det handler om å kvitte seg med en sterk sportslig motstander.

– Sanksjonene som er foreslått, er hverken logiske eller adekvate, etter som det ikke er noen direkte beskyldninger mot den russiske OL-komiteen, mener Stanislav Pozdnjakov, som er president i nettopp denne komiteen.

Publisert: 09.12.19 kl. 08:50

Mer om