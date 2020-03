IOC og Japan enige om å utsette OL til 2021

IOC og vertslandet Japan gir etter for presset. Nå er de samstemte i å utsette sommer-OL til neste år.

Sommer-OL var tema på et krisemøte i formiddag mellom IOC-president Thomas Bach og Japans statsminister Shinzo Abe.

Japans statsminister Abe sier på en pressekonferanse etter telefonmøtet at IOC-president Bach er enig i å utsette OL i ett år.

– Jeg foreslo en utsettelse på ett år og president Bach var 100 prosent enig, fortalte statsministeren.

I en pressemelding meldte IOC deretter at de er enige med Japan om at lekene nå bør arrangeres i 2021, men ikke senere enn på sommeren samme år.

Dermed mangler bare IOC-styrets godkjenning. Det skjer på et hastemøte senere tirsdag, melder nyhetsbyrået Reuters med henvisning til kilder i Den internasjonale OL-komiteen, skriver NTB.

Etter at en rekke deltakerland har gitt beskjed om at de ikke ville sende sine utøvere til mesterskapet, var IOC og vertnasjonen nødt til å foreta seg noe.

Årets store sportsbegivenhet skulle arrangeres fra 24. juli til 10. august. 339 gullmedaljer i 33 idretter skulle deles ut.

11.000 utøvere fra over 200 nasjoner deltok under sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016. 500.000 tilskuere kom til Brasil for å se konkurransene. Det samme antallet var ventet til sommerens arrangement i Tokyo.

I tillegg regnet man med rundt 4500 utøvere under Paralympics fra 25. august til 6. september.

- Vi vil sette ned en gruppe som skal se på alle konsekvensene rundt en utsettelse av OL. Det handler om hva det betyr for norsk idrett på kort og lang sikt, både sportslig og økonomisk, sier generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg.

- Vil en slik utsettelse koste norsk idrett mye penger?

- Vi har ikke oversikten over det akkurat nå. Det er rett og slett for mange faktorer som er uavklart, sier NIF-toppen til VG.

Spredningen av corona-viruset har naturlig nok stoppet alt av konkurranser og kvalifiseringer, og de som har valgt å fortsette treningen med OL som mål har utsatt seg for fare for å få smitten eller utsette andre for den. Derfor har også så mange nasjoner tatt til orde for en utsettelse av mesterskapet.

Dette går mot første gang et OL blir utsatt siden 2. verdenskrig. Sommer- og vinterlekene ble ikke arrangert i 1940 og 1944.

Publisert: 24.03.20 kl. 13:20 Oppdatert: 24.03.20 kl. 14:12

