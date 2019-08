STJERNER: Her vinner Gøran Antonsen og Lionel fjorårets NM på Biri. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Stjernekusk om spillgrenser: – Begynnelsen på slutten for norsk hestesport

Travsporten frykter at innføring av en tapsgrense på 20 000 kroner i hestespill vil sende storspillerne til uregulerte, utenlandske spillaktører. Rikstoto mener omsetningen vil falle med 900 mill. i 2020.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det er mange som spiller stort på hest, uten at de har spillproblemer, sier stjernekusken Gøran Antonsen til VG.

– Jeg tror at innføring av slike tapsgrenser vil sende disse spillerne til utenlandske spillselskaper, fortsetter den kjente Lionel-kusken.

Norsk Tipping innførte høsten 2016 en regel som innebærer at deres spillere ikke vil kunne tape mer enn 20 000 kroner per måned. Lotteritilsynet har satt frist til 1. januar 2020 for at hestesporten også skal innføre tapsgrenser.

les også NIF-rapport med milliard-alarm om spillmonopolet ryker

– Vi risikerer at en tapsgrense på 20 000 kroner kan bety begynnelsen på slutten for norsk hestesport, mener Gøran Antonsen.

– Det er små marginer fra før. Jeg er blant de heldige som har hatt en topphest i Lionel. Mange må telle på knappene. Mindre omsetning kan bety lavere premiesummer.

Hans kollega Per Oleg Midtfjeld er enig:

– Jeg tror tapsgrenser kan bety et kjempeproblem. Det kan gå ut over arbeidsplasser, mener han.

les også Slår tilbake mot NIFs spillrapport: – Underlig form

– På trav er det mange storspillere. For dem er 20 000 kroner «ingenting». Den neste måneden kan de vinne 200 000–300 000.

Også Midtfjeld mener at storspillerne vil gå til utenlandske spillaktører, som markedsfører seg ulovlig i Norge.

les også Spilldebatten: Mediebransjens sutring – et gufs fra fortiden

– Innføringen av en absolutt tapsgrense på hestespill vil være en gavepakke for uregulerte spillaktører. Disse vil være de eneste vinnerne mens alle andre vil tape dersom myndighetene innfører en tapsgrense på 20.000 kroner per måned slik de nå vurderer, sier adm. direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto i en pressemelding.

– Justeringen vil gi motsatt effekt av det myndighetene ønsker, mener hun.

Liv Røthe, seniorrådgiver i Lotteritilsynet i Førde, svarer slik på VGs spørsmål om spillerne kan bli kanalisert til utenlandske aktører:

– Det er ikke lagt frem rapporter eller data etter større spørreundersøkelser som indikerer høy risiko for negativ kanalisering ved innføring av totalgrense hos Norsk Rikstoto. Men bildet er sammensatt, og det er krevende å vurdere effekt av negativ kanalisering for et konkret spillprodukt.

– Vi har stor oppmerksomhet mot å opparbeide oss kunnskap og data om negativ kanalisering. Det er viktig å hindre at nordmenn får problemer med pengespill ved at de spiller på utenlandske pengespillsider, sier Røthe.

LOTTERITILSYNET: Liv Røthe. Foto: Vegard Fimland

– Er dere enige i hestefolkets påstand om at deres spill har lav risiko for å gi "uheldig spillatferd"?

– Lotteritilsynet vurderer Norsk Rikstotos spill hver for seg til å ha lav risiko, men ved kombinasjon av flere spill samtidig, kan risikoen endres til middels risiko for spilleproblemer og spilleavhengighet.

Røthe er enig i at Norsk Rikstoto har lagt ned en betydelig innsats for å få på plass ansvarlighetstiltak og å etterleve konsesjonskravene.

– Det som gjenstår, er å få innført en totalgrense til 1. januar 2020. Denne skulle opprinnelig ha vært fastsatt til 1. januar 2019, men Landbruksdepartementet utsatte fristen med den begrunnelsen at Norsk Rikstoto skulle få bedre tid til analysere egne data for å finne riktig nivå, sier Liv Røthe.

les også TV-selskapene om regjeringens betting-nekt: – Umulig å gjennomføre

Styrene i Norsk Rikstoto, Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap står samlet bak et forslag til Lotteri og Stiftelsestilsynet om at den absolutte beløpsgrensen kun skal gjelde for nye kunder, mens innføringen utsettes for en del av de eksisterende spillerne inntil kunnskapen om spillmønsteret deres økes gjennom forskning.

– Norsk Rikstoto har i sitt budsjettarbeid sett at omsetningen vil falle med så mye som 900 millioner kroner allerede i 2020 dersom endringene innføres, heter det i en pressemelding.

les også Fri idretten fra gambling-pengene

– Det skyldes at hovedvekten av «yrkesspillerne» ventes å flytte sin aktivitet til uregulerte aktører med illegal aktivitet i Norge, heter det videre.

Ifølge hestesportsorganisasjonene står de for omkring 16 000 arbeidsplasser, som de altså mener kan være i fare.

Norsk Rikstoto skal legge frem sitt forslag til totalgrense for maksimalt tap til Landbruk- og matdepartementet innen 1. september. Også Lotteritilsynet skal sende sin vurdering av forslaget til Norsk Rikstoto og departementet innen månedsskiftet.

Publisert: 26.08.19 kl. 17:16

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post