FAR OG DATTER: Jan Jönsson og datteren Zara Jönsson i London til høyre. Bildet til venstre er fra eliteseriekampen mot Sarpsborg 08 på Nadderud. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix og privat

Jönsson i nedrykksstrid med datteren: – Vi kan gråte litt sammen

BEKKESTUA (VG) Jan Jönsson (59) og datteren Zara Jönsson (19) kjemper begge mot nedrykk i Stabæk. – Det blir mye fotballprat rundt middagsbordet, sier Stabæk-treneren om forholdet.

– Vi støtter hverandre, og vi kan sitte og gråte litt sammen, sier Stabæk-trener Jan Jönsson og ler når VG møter ham etter en trening på Nadderud.

Han sikter til forholdet til datteren Zara Jönsson. Hun spiller for Stabæks damelag – som har hatt en meget tøff sesong. Etter 14 spilte kamper ligger de helt sist på tabellen, og tallene sier sitt: De har ikke vunnet en eneste kamp, og står med bare tre poeng etter tre uavgjort og 11 tap.

Da hjelper det å ha en far som har erfaring fra å være i en slik situasjon.

– Pappa har blitt litt som en rådgiver. Han sier hva han synes uten å ha altfor stor påvirkning. Han har gitt meg masse god støtte, og vet hva han snakker om når det kommer til fotball. Det er veldig trygt å ha han med seg. Det har betyr veldig mye, og jeg føler jeg har både en sportslig og en sosial støtte i alt som har med fotballen å gjøre, sier 19 år gamle Zara Jönsson til VG.

Hun startet fotballkarrieren i Stabæk da faren var trener i klubben for første gang mellom 2005 og 2010, og kom tilbake til moderklubben i sommer, men har akkurat nå ikke kunnet trene på tre uker grunnet en belastningsskade i foten.

– Hun har hatt det litt tøft med skader og sånt nå også, så jeg gjør alt jeg kan for å muntre henne opp. Hun er med og støtter meg i mye også. Vi følger hverandre på treningsfeltet og på kamper. Det blir mye fotballprat rundt middagsbordet, sier far Jan Jönsson.

DEN GANG DA: Jan Jönsson og datteren Zara i 2008-sesongen hvor Jönsson ledet Stabæk til seriegull. Her fra en kamp mot Lillestrøm på Åråsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– De fordoblet poengene sine for ikke så lenge siden og forbedret målforskjellen også. Men de sliter jo og det er vi veldig klare over. Så vi prøver selvfølgelig hele tiden å finne det som er positivt, fortsetter Stabæk-treneren om damelagets sesong.

Samtidig som Stabæks damelag ligger på jumboplass i Toppserien har Stabæks herrelag nå klart å kjempe seg ut av den aller verste nedrykksstriden siden Jönsson tok over laget i juni. Etter seier i den viktige kampen mot Strømsgodset forrige runde ligger de blå på 11. plass. Det er fire poeng til nedrykk. Det løftet inspirerer flere.

– Det er motiverende. Jeg synes det er veldig gøy med pappa og herrelaget, og det blir ekstra gøy når laget han trener er Stabæk. Jeg unner klubben alt godt, og det er veldig deilig å se at de har klart å løfte seg som de har gjort. Det gir jo et løft til hele klubben også. VI blir inspirert av det, men vi har fortsatt en stor oppgave foran oss, sier Zara Jönsson.

Fakta om Zara Jönsson Klubb: Stabæk

Posisjon: Angrepsspiller

Født: 13. mars 2000

Tidligere klubber: Stabæk, Strindheim, Astrio og Halmstad.

Hun snakker om situasjonen med godt humør og virker positiv, men er likevel klar over hva realiteten er.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg kom jo til Stabæk fra Halmstad i Sverige som kjempet om opprykk. Så å komme til en klubb som bare hadde ett poeng før høstsesongen var spesielt. Men jeg føler at spillerne vet hva som skjer, og det er fortsatt god stemning i laget. Vi vet hva som må til og vi jobber hardt hver dag, forteller hun.

Og om hun skulle trenge støtte er den ikke langt unna – det tar 20 minutter å gå til faren.

– Med tanke på at han har vært trener i Japan og vært mye borte fra familien er et veldig koselig å kunne være så mye sammen. Vi ser hverandre ofte på stadion, når vi for eksempel ser på hverandres treninger, forteller 19-åringen.

Neste test for far Jönsson er serietoer Bodø/Glimt borte på Aspmyra kommende søndag. Zara Jönsson og hennes lag tar imot Klepp lørdag.

