Stortalentet Reistad om bråstoppen: – Veldig kjipt

Hun brakdebuterte på landslaget i 2018. Så satte skade og coronaviruset Henny Reistad (21) karrieren på vent. Nå vil hun spille seg til en viktig rolle på landslaget.

– Jeg har ikke kastet en ball med klister på lenge, så det blir en ganske moderat start, sier Henny Reistad til VG.

Hun tok landslaget med storm da hun debuterte under EM i 2018 og spås en stor fremtid på håndballbanen. Samme sesong ble hun kåret til både årets spiller og årets profil i norsk eliteserie.

Men bare noen måneder etter debuten ble hun skadet. En prolaps i ryggen førte til at hun blant annet mistet fjoårets VM i Japan. Hun gjorde comeback i desember og storspilte igjen i NM-finalen, men så stoppet det opp igjen. Som for så mange andre fører coronaviruset til at Reistad ikke har spilt håndball flere måneder.

– Veldig kjipt

– Det var veldig kjipt, for jeg var inne i en periode hvor jeg kunne øve på nye ting og kjenne forbedring. Da jeg kom tilbake, var det mange som var skadet, så jeg fikk heldigvis mye spilletid. Jeg prøver å sette pris på at jeg faktisk fikk de to månedene, sier Vipers-spilleren.

– Helt siden jeg ble skadet i fjor etter samlingen i mars, har jeg hatt et sterkt ønske om å komme tilbake på landslaget og få en etablert rolle der, legger hun til.

Bekymret for at barn faller av

Håndballen er hardt rammet av coronaviruset som en av lagidrettene med mest kontakt. Samtidig som fotballen har fått grønt lys for seriestart i juni, er det foreløpig ikke sikkert hva som skjer med håndballsesongen til høsten.

Reistad er bekymret for at unge utøvere skal falle av om sporten står for lenge på vent, og at barn skal bli for mye sittende inne når aktivitetstilbudet ikke er der.

– Det er jeg litt bekymret for. Det kan påvirke når det er så langt opphold fra idretten, men jeg tror og håper man prøver å engasjere alle som har vært med tidligere til å fortsette. Man må skape et miljø for å begynne igjen, sier hun og fortsetter:

– Men for de aller yngste, ser jeg ikke på det å trene håndball spesifikt som det aller viktigste, men det å være i bevegelse, leke og være i aktivitet. Jeg håper de gjør det for å ikke miste gleden ved det. Da er det lettere å for eksempel få en overgang til håndball når de blir litt eldre.

