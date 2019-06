Ruuds nye hjem er et hotellrom – håper kjæresten blir med ofte

HEMINGBANEN, OSLO (VG) Casper Ruuds (20) nye hjem er et hotellrom på Mallorca. Når mamma og pappa Ruud nå flytter hjem, håper han kjæresten Maria Galligani blir mer med på tur.

Det er ikke mange dagene siden Ruud møtte Roger Federer i tredje runde i French Open. Da fulgte kjæresten spent med fra tribunen.

Siden i fjor høst har 20-åringen fra Snarøya hatt base i et hus på Mallorca sammen med mamma, pappa og én av to søstre. Nå flytter mamma og pappa hjem.

Ruuds nye hjem blir et hotellrom. Han har bodd for seg selv tidligere også.

– Det kan være tøft til tider. Men jeg syns det er greit. Jeg føler jeg klarer å takle det litt og litt bedre for hvert år som går. I starten merket jeg at jeg hadde litt hjemlengsel en del da jeg var borte mange uker på rad, sier Ruud til VG.

Møtte fansen

Tirsdag i forrige uke møtte han tennisfans under et sponsoroppdrag ved Hemingbanen, som ligger på vei opp mot Holmenkollen. De fleste barn. Alle ville ha autograf og bilde med tennishelten. Ruud tok seg god tid. I fjor kom det 30, i år møtte 300 opp.

Nå skal han ha seks dager ferie før alt fokus handler om Wimbledon.

Selv om foreldrene flytter hjem er pappa og trener Christian ofte med på tur.

– Og noen ganger er kjæresten min med på tur. Det er veldig hyggelig å ha henne med. Det virker som hun er interessert i tennis, hun følger med og er veldig støttende. Det er deilig, sier Casper Ruud.

Tiltak for å spille bra

Og med kjæresten på tur er det lettere å ha over 250 reisedøgn i året.

HEIAGJENG: Kjæresten Maria Galligani klappet begeistret da Casper Ruud slo Matteo Berrettini 3–0 i Paris 29. mai. Farmor Anne Brit Ruud var også hjertelig tilstede, til venstre smiler generalsekretær i tennisforbundet, Alexander Kjær. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Da får man litt mer hjemmefølelse enn at man bare er alene på tur. Man gjør det man kan selvfølgelig for å holde seg i godt humør og i god tilstand for å spille god tennis, og da er det sånne tiltak man må ta for å føle seg bra og spille bra, sier Ruud.

Han har klatret fra 63. til 60. plass på verdensrankingen. I fjor begynte han å trene ved akademiet til Rafael Nadal på Mallorca. Nadal vant French Open for 12. gang søndag.

Flere barn og ungdommer fikk prøve seg i noen game mot Ruud tirsdag. 20-åringen lot alle få en god opplevelse, men så dro han til – og spilleren på andre siden av nettet var sjanseløs.

– Det var dårlig gjort, smalt det fra andre siden av nettet etterfulgt av latter.

Mamma Lele Ruud gråt av glede og stolthet da sønnen vant sin 2. rundekamp på grusen i Paris, og det ble klart at Federer ventet. Hun kommer fortsatt til å være tett på, selv om hun flytter hjem.

VANT: Casper Ruud etter seieren i 2. runde i Paris, bak på tribunen klapper kjæresten Maria Galligani og mamma Lele Ruud. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Vi har hatt et fantastisk år. Vi har lært masse, det har vært masse bra folk, så dette har vært helt gull. Jeg skulle gjerne blitt litt til, men sånn er det, sa mamma Lele til VG i Paris.

Trenerpappa Christian skal fortsatt være veldig tett på.

– Det var veldig hyggelig å ha familien litt rundt. Men jeg tror nok at mamma har lyst til å være så mye hun kan på tur. Pappa er med nesten hver uke, sier Ruud.

Wimbledon i London starter mandag 1. juli. Ruud er invitert med i Grand Slam-turneringen, og slipper dermed å spille kvalifisering.

Publisert: 17.06.19 kl. 12:57