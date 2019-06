NY VISEPRESIDENT: Johann Olav Koss og Vibecke Sørensen hold foredrag under antidoping- og etikkonferansen i Oslo tirsdag. De er nyvalgte visepresidenter i Norges idrettsforbund, og her avbildet sammen med NIF-president Berit Kjøll. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Koss: - Gode prestasjoner gir spekulasjoner om doping

HOTEL BRISTOL (VG) Johann Olav Koss (50) sier at han ikke lenger blir møtt med spørsmål om han dopet seg under sin storhetstid for 25 år siden. Men skøytekongen fra Lillehammer-OL mener idretten på grunn av dopingjukset står i fare for å tape enda mer anseelse og oppmerksomhet.

Det gir han uttrykk for i dette intervjuet med VG i en pause i et seminar om etikk og doping i Oslo tirsdag.

Johann Olav Koss var en av innlederne under «Athletes, Sports, Sponsors and Broadcasters – A cooperation for clean and ethical sport». Det arrangeres av organisasjonene FairSport, som Koss er leder for, Antidoping Norge og World Forum for Ethics in Business, med en indisk guru – Sri Sri Ravi Shankar – som frontfigur.

På spørsmål fra VG forteller Johann Olav Koss at hans tilknytning til FairSport ble avklart før han sa ja da valgkomiteen spurte om han ville bli visepresident i Norges idrettsforbund. Deretter svarer han blant annet på spørsmål om idretten i dag er mer eller mindre rettferdig sammenlignet med da han var aktiv; om det er mer eller mindre doping.

Og om han er blitt utsatt for hets som følge av sin antidoping-kamp, slik den kanadiske langrennsløperen Beckie Scott hevder å ha opplevd som leder for utøverkomiteen i Det internasjonale antidopingbyrået Wada.

– Du sier at sporten står ved et veiskille. Hva legger du i det, risikerer den å gå ad undas?

– Den vil aldri gå ad undas. Men jeg tror det er et veiskille i forbindelse med alle de andre arenaene barn og unge er aktive på, svarer Johann Olav Koss – og nevner e-sport, «skjermer og spilling».

KONFERANSE: Johann Olav Koss (t.v. bak) avbildet sammen med de andre foredragsholderne og paneldeltagerne under doping- og etikkonferansen i Oslo tirsdag. Foran til høyre (i hvitt) styreleder Thorhild Widvey i Antidoping Norge og parautøver Birgit Skarstein. Foto: Øystein Jarlsbo

– Idretten mister mer og mer «rollen». Den taper anseelse i samfunnet hvis vi ikke har sterke og trygge etiske og moralske retningslinjer. Doping, juks generelt, kampmanipulering: Hvis idretten er en arena der du ikke kan drive rettferdig, tilføyer han.

Koss, som vant OL-gull på 1500 meter i 1992 før han vant tre OL-gull i Vikingskipet to år senere, understreker at «idretten helt klart har tapt ansikt». Han bruker Lance Armstrong (47) som eksempel. Amerikaneren vant Tour de France syv ganger og ble «veldig populær» i hjemlandet, «da alle trodde han var ren». Etter han ble avslørt som juksemaker, er det ifølge Johann Olav Koss ingen som lenger bryr seg om sykkel i USA.

Johann Olav Koss Alder: 50. Sivilstand: Gift med Jennifer Lee. Paret har fire barn. Idrettskarriere: Fire OL-gull på skøyter. Tre VM-gull allround. Ett EM-gull allround. Etter idrettskarrieren: Koss har sittet i IOC, ledet organisasjonen «Right to Play», og nylig ble han valgt inn som visepresident i NIF. Vis mer vg-expand-down

Koss tror ikke det er mer juks og doping i idretten i dag, på tross av alle de ferske dopingskandalene, sammenlignet med da han var på topp for 25 år siden og da Wada ble etablert som følge av Festina-skandalen (sykkel) for 20 år siden. Han tror imidlertid det er blitt vanskeligere å dope seg, blant annet på grunn av bedre kontrollsystemer.

– Om det er mer eller mindre doping, er det vanskelig å si noe om, sier han.

Men han mener det var mindre i den perioden han holdt på: På 1980-tallet var det «sinnssykt mye», før jernteppet falt og midlene til idrettene på østsiden av det nærmeste forsvant. Deretter kom det på slutten av 1990-tallet «kjapt frem igjen» som følge av nye farmasøytiske midler.

– Utøvere som har kjempet for antidoping er blitt hetset. Har du opplevd det?

– Nei, men da jeg (som IOC-medlem) foreslo antidopingpasset, blodpasset, overfor Wada i 2002, ble jeg ledd av. Seks til syv år senere vedtok den medisinske vitenskapskomiteen å ta det i bruk.

– Jeg har ikke personlig opplevd det samme som Beckie Scott. Men jeg har vært veldig nær henne. Det har vært latterliggjøring, hun er blitt presset og mobbet som leder av Wadas utøverkomité. Det er bevist, svarer Johann Olav Koss.

Konfrontert med at «alle» deltagere under seminarer og konferanser av denne typen som regel er optimister på sportens vegne – «den etiske standarden vil være langt bedre om et par år» – sier Johann Olav Koss at dopinghodet «vokser ut igjen», og at de må fortsette å kutte det av. Det nytter imidlertid ikke å skyve problemet under teppet, eller å gi opp kampen; i dagens samfunn «vil det komme frem til slutt».

– Når du er her og på denne typen konferanser, får du spørsmålet «var du dopet, Johann?» – ble du fristet til å dope deg?

– Jeg er blitt spurt om det mange ganger. Men vi hadde et godt system rundt oss. Det vi var redd for, var at noen skulle putte noe i vannflaskene våre. Det hadde vi jo hørt om, og vi hadde dødsangst for det, svarer han.

Og fortsetter:

– Det er godt å kunne vise veldig gode prestasjoner uten doping, og stå støtt på den biten der. Jeg får ikke de spørsmålene her. Det har vært slutt på den spekulasjonen, sier han.

– Med hensyn til deg?

– Til meg, ja. Det er det som ofte er et problem i idretten. Gode prestasjoner gir spekulasjoner om doping med en gang. Derfor tror jeg det er mange som har gjort kjempebra prestasjoner, som ikke har vært dopet. Men så har du Lance Armstrong for eksempel, som gjør at alle blir mistenkt, svarer Johann Olav Koss på VGs spørsmål.

Publisert: 04.06.19 kl. 18:41