GULL I SIKTE: Christian Sørum og Anders Mol er gullkandidater i OL i Tokyo om 16 måneder. Her avbildet på toppidrettssenteret til Olympiatoppen noen dager før avreisen til verdensserie-turneringene i Brasil og Kina i midten mai. Foto: Thomas Andreassen

Norges sandvolleyball-stjerner: – Det er et ekteskap. Vi er åpne og deler alt.

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Norges OL-gullhåp i sandvolleyball reiser og konkurrerer så mye sammen at de ser på det som et ekteskap. Det siste halvåret har imidlertid Christian Sørum (23) opplevd at partneren Anders Mol (22) har slitt.

De innledet sitt forhold i sanden høsten 2017. I fjor på denne tiden måtte de spille kvalifisering foran en turnering i Kina, og i starten av partnerskapet var de nummer 35 på verdensrankingen, så vidt Christian Sørum husker.

Nå har de toppet den lenge.

På tross av Anders Mol først nylig ble friskmeldt fra en «akutt» kneskade han pådro seg under en showturnering på Hawaii i fjor høst, etter at de hadde vunnet sin fjerde turnering på rad i verdensserien i Las Vegas i oktober.

– Dagen etter var det kjempestivt. Jeg kunne så vidt gå, forteller Anders Mol i dette intervjuet med VG i Olympiatoppens kantine i begynnelsen av mai - rett før deres avreise til en turnering i Brasil.

Stort støtteapparat Budsjettrammen for Team Tokyo - Norges volleballforbunds sandvolleysatsing - er 2,6 millioner. Hovedtrener: Kåre Mål Assistenttrener: Jetmund Berntsen Sportssjef sandvolleyball: Martin Engvik Styrketrener: Christian Helland, Olympiatoppen Mental coach: Merita Berntsen Fysioterapeut/manuell terapeut: Lars Haugvad, Olympiatoppen Tidligere sandvolleyballspillere Iver Horrem er markedsansvarlig i Norges volleyballforbund, mens de tidligere verdensmesterne Bjørn Maaseide og Jan Kvalheim også bidrar i markedsarbeidet rundt Anders Mol og Christian Sørum. Norges tidligere landslagssjef i håndball, Marit Breivik, er Olympiatoppens coach med ansvar for blant andre sandvolleyball. Vis mer vg-expand-down

Deretter følger en reise over 11 tidssoner til Kina, og så er det Tsjekkia; en turnering så å si hver helg, i en eller annen verdensdel, før VM i Hamburg i månedsskiftet juni til juli, samme sted som de vant EM-gull i fjor sommer.

Legene har ikke klart å stille en diagnose, men Anders Mol kunne var klar for comeback i Kina i slutten av april. Mol og Sørum endte på 5. plass - med 50.000 kroner i premiepenger - etter 1–2 i sett i tredje runde for par nummer to på verdensrankingen, spanjolene Pablo Herrera og Adrian Gavira, som de tidligere alltid har slått.

Hovedtrener Kåre Mol (57) sier at sønnen Anders har vært litt skadeforfulgt, mens Christian har vært «veldig skadefri». Han har også hatt to lunge-kollapser, for et par år siden, med to måneder mellomrom. Plutselig «stakk det til». Anders Mol mener det gjerne kan ramme personer som er «lange, tynne og unge», som ham. Han ble operert i Norge. Fortsatt kan det gjøre vondt å puste i en og annen stilling i sengen, som om han har en brist i ribbenene.

– Han har fått kuttet litt av toppen av lungen. På en måte er den hengt opp, forklarer Kåre Mol.

Mol/Sørum er sammen med herre- og kvinnelandslaget i håndball eneste lag som mottar toppidrettstipend fra Olympiatoppen i 2019. Men laget deres er skjørt. De må passe godt på hverandre. Blir den ene skadet, er også den andre satt ut av spill.

– Han har vært 21 år og hatt to lunge-kollapser, og operasjon i kneet. Han har vært borte en del allerede. Men vi har hatt god progresjon nå, og får satse på at han holder seg skadefri en periode fremover, sier sindige Christian Sørum.

– Uten meg, kan kanskje ikke Christian spille, og jeg ikke uten ham. Vi er veldig avhengig av hverandre. Vi må passe på at vi ikke gjør noe dumt, sier Anders Mol.

Han karakteriserer seg selv som en rastløs type. Han «må gjøre noe hele tiden», mens Christian trenger å sove mye.

Anders Mol tilføyer imidlertid at «det er mamma» Merita som passer på at han ikke gjør noe han helst bør la være. Han sier det spøkefullt, men understreker at det er sant. Han hevder at hun - duoens mentale coach - er motpolen til pappas beinharde trenings-regime.

– Det er godt å ha henne der. Han skjønner ikke helt hvor mye vi trener. Skulle vi trent som han mener vi burde, hadde det vært flere skader, sier Anders Mol.

Han, pappa Kåre altså, burde skjønne det. Den tidligere svømmeren og volleyballspilleren «har byttet ut to knær».

Det er her deres ekteskapelige forhold blir bragt på bane. Kåre Mol kaller det et tvangsekteskap. De er jo ikke kjærester. De er spleiset fordi de er gode sandvolleyballspillere, og fordi de sammen er veldig gode (verdens beste). De har rundt 260 reisedager per år.

– De er forbausende lette å ha med å gjøre. De trives i hverandres selskap, de er robuste som typer og partnere, mener Kåre Mol.

Han påpeker likevel at de egentlig bare har hatt suksess, og at man i medgang er «mindre var på det». Slitasje kommer fortere hvis det ikke går bra.

– Vi er veldig like og veldig åpne. Vi deler alt, sier Anders Mol.

På den annen side synes det også at de ikke er så like.

– Vi aksepterer forskjellighetene vi har, sier Christian Sørum.

Føler de at en konflikt er i emning, «sier vi fra med en gang». De er veldig ærlige med hverandre.

– Det er et ekteskap. Vi har et utrolig spesielt forhold. Vi har ingen problemer med å bo så tett som vi gjør. Bare det er en bragd, at vi klarer å takle hverandre så bra som vi har gjort. Det hadde jeg ikke ventet, sier Anders Mol.

De deler dobbeltrom, og de kan dele rom med de andre norske landslagsspillere i satsingprosjektet «Beach Volley Vikings». Selv om de de det siste året har håvet inn millionbeløp i premiebonuser, omtaler de seg selv fortsatt som «to kjipinger». De mener de er flinkest av alle i sandvolleyballsirkuset når det gjelder å skaffe billige flybilletter. De kunne ha startet reisebyrå for konkurrentene.

Christian Sørum og Anders Mol er skjønt enige om at OL i Tokyo høsten 2020 (24. juli til 9. august) er deres «ultimate» mål. Medalje, «helst gull». Det er det som har vært målet hele tiden, det er det de har siktet mot «helt siden vi var små».

– VM er stort, men OL er aller størst. Det er det som er det store i idretten vår. Det er en blank 10'er, svarer de på spørsmål om hvor høyt på en skal én til 10 de vil rangere OL.

Med VM-gull i Hamburg i juli vil de være direkte kvalifisert for OL. Det vil også i praksis gi Norge enda en OL-plass, til Hendrik Mol (25) og Mathias Berntsen (23).

– Sandvolleyball er den mest populære sporten i OL med tanke på solgte billetter. Men vi må ta vare på den boosten litt lenger enn det. Alle sandvolleyballspillere i verden grubler over hvordan vi skal få det til, sier de to.

– Vi må få sporten ut til folket. Få dem til å se at dette er fett. Får vi en hype, kan det bli bra. Som i sjakk. Vi må bare fortsette å gjøre det bra, sier Anders Mol.

Eller enda bedre.

For å bli det, satser de på å forbedre servene. Kort sagt har Anders Mols vært for dårlige (statistisk sett: 16 prosent feil), Christian Sørum må våge å ta større risiko når de er hans ansvar (kun 1,9 prosent feil).

Publisert: 14.05.19 kl. 09:41