SCORER IGJEN: Mushaga Bakenga har fått sjansen og scoret i de to siste Odd-kampene. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Odds reserve-suksess: – Vi kan nå veldig langt

SKIEN (VG) En lang rekke reserveløsninger i Odd har gitt fem strake seirer og los på andreplasserte Molde etter halvspilt sesong.

Nå nettopp

Her er lørdagens oddstips!

Sjefen ville prøve noe nytt, midtbaneankeret fulgte etter og toppscoreren reiste. Han som skulle erstatte toppscoreren brakk ankelen, og førstevalget på midtstopperplass sliter med ryggen.

Resultatet?

Fem strake seirer og en tredjeplass på tabellen etter halvspilt sesong, med sjanse til å komme a poeng med andreplasserte Molde dersom seiersrekken forlenges mot nettopp moldenserne i lørdag ettermiddag.

Her er våre oddstips!

– «Art by accident?», Jan Frode Nornes?

– Hehe, nei, men selv om vi ikke har den bredden mange andre har, viser det viktigheten av å ha folk som kan komme inn og ta sjansen. De som har fått den, har blomstret veldig.

Positiv dominoeffekt

Jan Frode Nornes så akkurat ut som en mann som hadde vunnet fem strake fotballkamper etter å ha snudd 0–1 til 2–1 mot Kristiansund forrige runde- der mål av Kasper Lunding og Mushaga Bakenga svarte på Amahl Pellegrinos straffescoring.

Nornes var raus, delte ut ros til Kristiansund og trener Christian Michelsen, fremhevet igjen jobben Bakenga har gjort for å komme tilbake på toppnivå, og innrømmet at laget hadde hatt litt flaks da Kristiansund ikke satte en av sine flere store sjanser til å utligne.

Selv rykket han opp som sjef da Dag-Eilev Fagermo dro til Vålerenga. Vebjørn Hoff ble flyttet inn som anker da Fredrik Oldrup Jensen fulgte etter Fagermo til Oslo. I midtforsvaret spiller Odin Bjørtuft (21) bedre og bedre i skadefraværet til Fredrik Semb Berge, og på topp scorer Mushaga Bakenga som fikk sjansen da Torgeir Børven-erstatter Tobias Lauritzen brakk ankelen.

– Alltid vært en gammel sjel

– Vi kan nå veldig langt. Det er en moden gruppe, selv om mange er veldig unge. Det eneste som står i veien for oss nå, er oss selv, at vi slipper oss ned fordi vi tror det går av seg selv, sier Bakenga (28).

– Og plutselig er du blitt en av veteranene?

– Ja, det er vel (Espen) Ruud, Steffen Hagen og jeg og et par til. Uvant, men så har jeg alltid vært en gammel sjel.

Skal angripe Molde

Lørdag venter Molde på bortebane. Seier der, og Odd er a poeng med det som for ikke mange ukene siden var i en ren gullduell med Bodø/Glimt.

– Jeg sa det til gutta etter kampen, at nå kan vi reise dit og det er de som har presset på seg. Vi skal spille Odd-fotball; angripe dem, sier en smørblid Jan Frode Nornes.

VGs tips: Uavgjort

Det er duket for toppkamp i Rosenes By. Serietoer Molde får besøk av Odd som ligger på 3. plass. Det er to lag med flust av gode opplevelser som møtes her.

Odd kommer hit i strålende form og har gått av banen med seier i sine siste fem kamper. Forrige gang Odd tapte var borte mot Sarpsborg 19. juli. Siden har de vunnet tre hjemmekamper og to bortekamper.

Etter en formdupp kommer Molde på sin side til denne kampen med fornyet selvtillit etter en knusende 5-0-seier og avansement i Champions League. Den nevnte formduppen til Molde har imidlertid ikke vært gjeldende på hjemmebane. Der har de råsterke 6-0-1 å vise til denne sesongen, og deres eneste poengtap kom mot hittil suverene Bodø/Glimt.

Moldenserne har en ny Champions League-kamp førstkommende onsdag, så man må regne med at det blir endringer på laget. Hvordan det vil slå ut, er ikke godt å si.

Det er godt mulig at lagene nøytraliserer hverandre, og med tanke på at de siste tre oppgjørene mellom disse to har endt uavgjort, prøver vi på et langskudd med uavgjort til 3.85 i odds.

Publisert: 22.08.20 kl. 12:52

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

