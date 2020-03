LITE OL-HÅP: Gerhard Heiberg (80) under åpningen av Norsk idretts æresgalleri på Det Norske Veritas i midten av februar i år. Foto: Terje Pedersen

Heiberg om OL: – Kan tro og håpe et par uker til

Gerhard Heiberg (80) sier til VG at han «følger» IOC-president Thomas Bachs beslutning om at Tokyo-OL skal arrangeres som planlagt i juli – men det norske æresmedlemmet i IOC innrømmer at situasjonen er prekær.

Nå nettopp

– Jeg er ikke der foreløpig, at nå må vi gi oss. Vi får håpe det blir bedre, selv om det ikke ser slik ut nå. Vi kan leve i tro, håp og kjærlighet et par uker til, uttaler blant annet Gerhard Heiberg i dette intervjuet angående coronaviruset som har lammet idretten – men ikke Den internasjonale olympiske komités (IOC) standhaftige holdning om at OL i Tokyo 24. juli til 9. august skal avvikles etter planen.

IOC publiserte tirsdag et såkalt kommuniké der organisasjonen som eier OL ved sin tyske president Thomas Bach fastholder at de «fullt ut» er innstilt på å gjennomføre Tokyo-OL i henhold til opprinnelig plan.

I dag onsdag publiserte den panamerikanske sammenslutningen av 41 IOC-medlemsnasjoner en støtteerklæring, på tross av – som det anføres – utøvernes problemer med forberedelsene og mulighetene for å kunne kvalifisere seg til OL.

les også Gerhard Heiberg om dramaet i 1994: – Kongen reddet Lillehammer-OL

Gerhard Heiberg ble IOC-medlem etter å ha ledet Lillehammer til OL-suksess for 26 år siden. Han gikk av for tre år siden, men ble umiddelbart utnevnt til æresmedlem av IOC. Kristin Kloster Aasen (59) gikk inn som ordinært norsk medlem i hans sted.

Heiberg har ikke lenger stemme og -talerett, men sier at han har god kontakt med de innerste kretsene og et stort nettverk tilknyttet IOC.

– Jeg blir fortsatt invitert til alt, sier Gerhard Heiberg.

les også Gerhard Heiberg: Godsnakker med kreften

For tiden holder han seg imidlertid hjemme i Oslo, der han går daglige turer på «minst en time». Han forteller at han er i god form. Han skulle gjerne vært på hytta og gått på ski, men respekterer norske myndigheters forbud mot hyttebesøk.

Konfrontert med den tiltagende kritikken rettet mot IOC-president Thomas Bachs kunngjøring tirsdag om de planlegger som om OL skal gjennomføres til samme tid, svarer Gerhard Heiberg at Japan ved statsminister Shinzo Abe er enig om det.

IOC-medlem Hayley Wickenheiser (41) har vunnet fire OL-gull i ishockey for Canada. Wickenheiser, som har legeutdanning, mener at krisen verden er rammet av «er større enn OL» og at det er uforsvarlig av IOC å legge opp til en planlagt gjennomføring.

Hun får støtte av stadig flere internasjonale idrettsstjerner.

Presidenten av den spanske olympiske komité, Alejandro Blanco, har sagt at han ønsker at OL blir utsatt, fordi de spanske utøverne ikke har hatt mulighet til å trene på grunn av coronavirus-utbruddet.

Gerhard Heiberg påpeker at Bach er i daglig kontakt med alle internasjonale organisasjoner og at en flytting av OL til for eksempel september eller neste år, vil medføre «store negative konsekvenser» – praktiske og økonomiske.

les også Heiberg gir seg som markedssjef i IOC

– Det er et lite håp om at det skal gå over og være mulig. Jeg har sagt at en avgjørelse må treffes innen mai måned. Da begynner vi å nærme oss at det er to måneder igjen. Det ser ikke så positivt ut, må jeg innrømme. Det må treffes en avgjørelse før det, og da vil det være å avlyse, sier Gerhard Heiberg.

Han tilføyer at «dette vet» IOC-president Thomas Bach, og at tyskeren og hans styre i IOC «ser» alle utøvernes innsigelser og problemer med å kunne forberede seg til OL.

– For hver dag som går, blir det mer og mer prekært. De håper å kunne treffe rett beslutning, sier Gerhard Heiberg.

Publisert: 18.03.20 kl. 17:48

Mer om Coronaviruset Gerhard Heiberg

Fra andre aviser