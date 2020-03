BANKERKUSK: Ole Johan Østre, her med Jerkeld Stjerna, trener og kjører VG-bankeren, Osen Prinsessa. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: 90 mill. i gigapott i V75

Det er en internasjonal V75-omgang på Färjestad Travbane ved Karlstad på lørdag. Nærmere 18 millioner kroner venter ekstra i syverpotten i denne jackpot-omgangen.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Skulle du bli alene om å klare syv rette i V75-spillet og har levert bongen i Norge, venter hele 48 millioner kroner. Og VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på en norsk banker. Innleveringsfristen i V75-veddemålet er kl. 16.20.

– I det eneste kaldblodsløpet i V75 finner jeg dagens banker. Osen Prinsessa til Ole Johan Østre har galoppert i fire av sine fem siste starter og kan ikke sies å være noe sikkert kort. Men nå står hun ypperlig til alene på strek. Galopprisikoen bør reduseres herfra, selv om hun har feilet i tet tidligere. Holder hun seg bare til rett gangart, tror jeg ikke hun spør noen om seieren. Skulle hun rote seg bort, er det mange om beinet. En eller mange er altså spørsmålet, sier Olsbu.

Han synes også at Green Mamba er et klart bankeralternativ.

– Hoppa har tatt tre strake for Rikard N. Skoglund, som leder klart i svenske kuskeligaen hittil i år. Sist vant hun til og med tross galopp. Selv fra tillegg har hun en god sjanse til å runde alle uten uhell, mener Olsbu.

Dagens banker

Osen Prinsessa (V75-4) har perfekte forutsetninger. Står alene på strek og bør holde unna, bare hun går feilfritt.

Dagens luring

Högstenastalldräng (V75-5) hang i tredjespor det meste av veien sist. Ble likevel femte. Er sterk og kan muligens ta en velfortjent seier.

Her er Olsbus V75-tips til Färjestad:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2700 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer en norsk banker på Färjestad Travbane lørdag. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (1640ma)

8 MAN AT WORK

4 HIGHSPIRIT

5 KICK OFF CLASSIC

11 Floris Baldwin

2 Puccy Italia

_________________

10 Southwind Hydro

6 Sir Q.C.

3 Han Herred

1 Valeur

9 Digger Lord

7 Fille Jubb

Løpet

To hester peker seg litt ut i sølvdivisjonen. Men jeg sper på med tre garderinger, to av dem er norske, Trond Anderssen-traverne Kick Off Classic og Floris Baldwin.

Favoritten

Man At Work har stort sett vært fast på trippelen i sine siste starter og fortjener snart en seier. Men Timo Nurmos-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen og må ha litt tur på veien. 7-åringen tåler uansett å gjøre en god del av grovjobben selv. Han tapte kun for Remarkable Feet nest sist.

Outsiderne

Kick Off Classic knep seieren fra Fossen Bonus nest sist. Sto på fint til tredje bak Stoletheshow og Poet Broline sist. Har noen raske på innsiden, men skulle han kom seg foran, stiger sjansene. Er ikke ufarlig med dyktige Bjørn Goop i sulkyen.

Floris Baldwin er i form, men står vrient til. Må ha overpace.

Luringen

Highspirit feilet i rygg leder på oppløpet sist med krefter spart. Holdt godkjent til tredje etter en tøff åpning tredje sist. Tredje sist ledet hele 12-åringen hele veien. Hesten kommer ut skoløs for første gang på lenge og blir skummel om han kommer seg greit til tet.

Startsiden

Puccy Italia og Han Herred er begge bra fra start, men Highspirit er muligens endra raskere og kan muligens få overta. Norske Kick Off Classic er heller ingen sinke.



BANKERKANDIDAT: Green Mamba med hennes trener Jasmine Ising. Foto: Kanal75

V75-2 (2140mv)

8 GREEN MAMBA

1 Frozen Queen

3 Dropluggage Racing

5 Anthara Bi

11 Ofelia O.E.

_________________

4 Catwalk Ima

9 Valborg Maje

12 Loser On Loser

14 Rapide Cash

15 Apple Rose

10 Gatelink

2 Flying Knight

6 Shutter Island

Løpet

Green Mamba blir stor favoritt i dette hoppeløpet og er en klar bankerkandidat.

Favoritten

Green Mamba vant tross galopp sist. Kan ta sin fjerde strake seier, om det bare klaffer litt fra tillegget.

Outsiderne

Frozen Queen fikk seiersrekken brutt sist. Feilet på startsiden da, men gikk bra etterpå. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre.

Luringen

Anthara Bi har vært tidsmessig bra i sine siste starter, uten å være helt på topp. Kommer trolig ut skoløs nå og kan muligens overraske.

Startsiden

Catwalk Ima kan ta føringen i første omgang.



V75-3 (2140ma)

2 SIR RATZEPUTZ

5 GARETH BOKO

_________________

9 Super Nice

1 Olle Rols

4 Västerboonthenews

10 On Track Piraten

7 Baron Gift

8 Reckless

12 Michelangelo Ås

3 Order To Fly

6 Test Drive

11 Sliding Home

Løpet

To hester peker seg litt ut i et gulldivisjonsløpet, Färjestads Jubileumsløp.

Favoritten

Sir Ratzeputz var veldig god i sitt comeback sist. Var overlegen tross tillegg da. Travet rundt 1.10 den siste kilometeren ved den anledningen. Med det løpet i kroppen etter lang fravær kan han ventes yttelrigere forbedret. Er bra fra start, og fra tet blir Nurmos-traveren vond å fange.

Outsiderne

Super Nice vant overlegent for Sliding Home med krefter spart sist. Står til for et fint smygløp, og skulle det bli tøff kjøring mellom Sir Ratzeputz og Gareth Boko, stiger sjansene for Orlando Vici-sønnen. Er uansett trippelaktuell.

Luringen

Gareht Boko avsluttet bra til seier foran Antonio Trot sist og har vunnet tre av sine fire siste starter. Er bra fra start, og skulle han klare å ta en lengde på Sir Ratzeputz er han ikke ufarlig. Skal uansett regnes blant de tre.

Startsiden

Sir Ratzeputz, Västerboonthenews, Gareth Boko og Baron Gift kan alle løse bra bak bilen.

V75-4 (2140mv)

1 OSEN PRINSESSA

_________________

13 Grislefaksen G.L.

7 Kos Odin

6 Bossum Faksen

9 Reime Kongen

2 Mine

11 Guli Tor

12 Guli Robin

15 Joker C.K.

14 Tripsson Ø.K.

4 Viking Faks

5 Frøyu Pelle

3 Grude Svarten

8 Dale Anne

10 Sikvelands Svarten

Løpet

Osen Prinsessa blir min klare favoritt i Helge Solos lopp. Vidåpent bak henne.

Favoritten

Osen Prinsessa står perfekt til alene på strek. Holder hun seg bare unna galoppspøkelset, tror jeg hun leder hele veien.

Outsiderne

Grislefaksen G.L. går stadig fine løp. Blir ekstra skjerpet med pisk i Sverige og kan ende på trippelen igjen.

Luringen

Mine kan komme kjapt opp i ryggen på Osen Prinsessa. En trippelluring.

Startsiden

Osen Prinsessa vil naturlig nok, som eneste strekhest, sitte i tet.



FAVORITT: King Of Everything. Foto: MALIN ALBINSSON / TR BILD / TR Media

V75-5 (2140ma)

4 KING OF EVERYTHING

3 L.L. ROYAL

_________________

1 Ikaros di Quattro

10 My First Offspring

9 Deliver

8 Super Sarah

5 Upcoming Artist

6 Residual Thrust

7 A Deal Is A Deal

12 Un Mec d'Or

2 Veams Benelli

11 Go Around

Løpet

To hester skiller seg litt ut i Klass II-løpet.

Favoritten

King Of Everything har sittet i tet etter rundt 500 meter i sine to siste starter og har vunnet helenkelt. Klarer han å ta en lengde på L.L. Royal kan han bli vrien å hanskes med. Uansett skal han regnes i striden. Men han måtte se seg klart slått av sistnevnte tredje sist. Overlot føringen til denne etter 300 meter da.

Outsiderne

Ikasos di Quattro har vært strøket en gang grunnet en sårskade. Er flink fra start, men det signaliseres ryggløp bak favoritten. Vallaken er bra på sitt beste og kan fort henge med inn til en trippelplass.

My First Offspring har vært bra til to strake seirer og er i flott form. Kommer ut skoløs nå og kan være enda hvassere. Kan muligens overraske, om det skulle bli tøff kjøring mellom favorittene.

Luringen

L.L. Royal har vært bra og har vunnet tre av sine fire siste starter. Holdt sikkert unna fra tet sist. Tredje sist fikk han overta fra King Of Everything etter 300 meter sist og vant enkelt, tross press underveis. Klarer han å holde favoritten ute, er det kanskje han som sitter med de beste kortene.

Startsiden

Ikaros di Quattro kan løse bra, men slipper nok til enten L.L. Royal eller King Of Everything.

V75-6 (2140mv)

6 MILORD

5 HÖGSTENASTALLDRÄNG

2 SIMB TRIUMPH

3 BETTING REBEL

8 ORLANDO CLASSIC

9 CORLEONE D.K.

_________________

4 Indy D.

1 Personal Goals

7 She Is Cecilia

11 Rob Dyrdek

10 Barbaresco V.W.

12 Italiano Boko

Løpet

Jeg streker av for halve feltet i dette Klass I-løpet.

Favoritten

Milord har vært bra til tre strake seirer. Står fint til i springspor og skal regnes med en fin sjanse igjen. Står også veldig fint inne grunnlagsmessig i løpet.

Outsiderne

Simb Triumph årsdebuterer. Vant hele ni løp på 20 forsøk i fjor og har vært veldig god i monté. Men femte sist vant han også et vanlig travløp. Sprintet raske 1.12,6 ved den anledningen i et overpacet løp.

Betting Rebel tok en sterk seier fra dødens sist. Regnes igjen.

Luringen

Högstenastalldräng hang i tredjespor det meste av veien sist. Likevel fullførte han meget bra til femte. Klaffer det kan han ta en velfortjent seier. I fjor var han blant de to fremste i hele 11 av 15 forsøk. Mikko Aho-traveren kan være farlig å utelate.

Startsiden

Betting Rebel og Simp Triumph er bra fra start og kan kjempe om føringen sammen med Milord.



V75-7 (2140ma)

10 PRINCESS S.W.

5 IL DUCE BOKO

9 GUILLAUME BOKO

7 ALLAWAY G.T.

1 Massive Speed

4 Star Costashorta

3 Joe Martini

2 Mellby Frodo

6 Ganyboy

_________________

8 Expensive River

11 Rock Tilly

12 Red Bar

Løpet

Åpent i bronsedivisjonen. Jeg nærmest helgarderer, for å være på den sikre siden.

Favoritten

Princess S.W. har vunnet fire av sine fem siste starter. Vant lett fra tet sist. Står i bakspor og møter hankjønnet nå. Det må klaffe litt fra baksporet. Gjør det først det, kan hun muligens legge på til en ny seier.

Outsiderne

Il Duce Boko har vært god til fire strake seirer. Lugauer-traveren går opp en klasse nå, men er kjapp fra start, og skulle han klare å komme foran, kan han absolutt vinne igjen. Skal uansett regnes.

Allaway G.T. har vært solid til to strake seirer hjemme i Norge. Står langt ute på vingen, og det må klaffe med posisjonene. Gjør det først det, kan det gå.

Massive Speed gjør sine beste løp i Sverige og virker til å ha fordel av pisk. Blir overflydd fra start, men blir det litt tempo og det løser seg, er det ikke umulig.

Luringen

Guillaume Boko gikk et par gode løp i Frankrike i vinter. Har trent fint og står til for et fint løp. Med tempo stiger sjansene for Goop-traveren.

Startsiden

Mellby Frodo, Star Costashorta, Il Duce Boko og Expensive River kan alle løse bra bak bilen.

Publisert: 06.03.20 kl. 10:24

