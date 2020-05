HAPPY: Kulturminister Abid Raja og regjeringen åpner for toppfotball igjen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Raja-JA til toppfotball: – En vanvittig deilig lettelse

EKEBERGSLETTA (VG) Kulturminister Abid Q. Raja (V) gir toppfotballen grønt lys til seriestart 16. juni. Samtidig bærer han på én bekymring.

For mindre enn 10 minutter siden

Avgjørelsen er tatt. Myndighetene har talt: Toppfotballen på herresiden kan starte igjen.

– For en vanvittig deilig lettelse! Jeg har jobbet målrettet i flere uker for å sørge for at vi får gjenåpnet fotballen. Det har blitt tegnet et bilde i media av at jeg ikke har jobbet for dette. Det er feil, mener statsråden.

Han møter VG på Ekebergsletta, noen steinkast unna huset han bor i. På banene rundt oss er barn og unge i gang med fotballsparking, oppdelt i små grupper.

Nå begynner også alvoret for de som har fotball som levebrød i landets øverste divisjon på herresiden. Raja bekrefter i dette intervjuet følgende:

Fotballspillere på toppnivå kan begynne å trene som normalt, med kontakt, fra og med i dag.

Første eliteseriekamp kan starte tirsdag 16. juni.

Det ligger ingen geografiske begrensninger til grunn. Kampene kan dermed spilles over hele landet.

– Jeg er utrolig glad for å kunne si at de kan sette i gang fra DETTE øyeblikk. Spillerne kan takle, juble og gjøre hva de selv vil. Jeg er sikker på at noen vil klemme hverandre av glede. For meg er det utrolig digg å si at vi setter i gang dette, sier Raja.

les også Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

Ett vesentlig krav legges likevel til grunn: Smittevernreglene Norges Fotballforbund (NFF) har utarbeidet må følges. Kulturministeren roser arbeidet med reglene, som blant annet innebærer at spillerne må gå i karantene, være nøye på hygiene, sjekkes for feber daglig, samt at det kun være 200 personer inne på en arena i forbindelse med kamp.

Det betyr at det ikke blir publikum på tribunen i 2020-sesongen. Raja omtaler akkurat det som «et helvete».

– Vi må jobbe og se på hva slags økonomisk pakke vi skal innrette for dette, men det er altfor tidlig å si noe om nå. Det kommer vi tilbake til, sier han.

Bekymring

Statsråden fremstår både lettet og glad i møtet med VG. Den siste tiden har vært turbulent. Han bærer likevel på én bekymring:

Dersom coronaviruset blusser opp, kan det være aktuelt å stenge ulike sektorer i samfunnet igjen.

les også Ny vending i fotballbråket: Raja beskylder Støre for usakligheter

Derfor anbefaler han toppfotballen å komprimere sesongen mest mulig. Dersom NFF og Norsk Toppfotball følger rådet, kan det bli svært mye norsk fotball på få måneder.

– Frem til nå har spillerne vært permittert og staten har tatt regningen for klubbene. Nå hentes spillerne tilbake. Det vil være full krise for fotballen dersom vi må stenge igjen. Da går halvparten av klubbene konkurs over natten. Både sponsorer og TV-penger risikerer å falle bort. Det er én av grunnene til at vi har jobbet lenge med dette: For å sikre at det helsemessig forsvarlig å gjennomføre planene både i juni, juli og august også. Det har vært vanskelig å kommunisere, mener Raja.

KOMMER MED INFO OM BREDDEFOTBALLEN: Abid Raja, her på Ekebergsletta like ved der han bor, vil informere mer om breddeidrett og smittevern på en pressekonferanse torsdag kveld. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Statsråden understreker at gjenåpningen av toppfotballen også gjelder for Toppserien og Obos-ligaen (nivå to for herrer) men erkjenner at det kan bli praktisk vanskelig: Der har mange deltidsjobb og studier ved siden av fotballen, og kan dermed ikke gå i karantene, slik NFF-protokollen krever.

– Fotballspillerne på herreside er så privilegerte at de kan være hjemme uten å gå på en annen jobb. Dessverre er ikke kvinnefotballen der. Det har jeg utfordret NFF på, sier Raja.

Håndballhaller åpnes

På en pressekonferanse i Oslo torsdag kveld , snakket han også om andre idretter en fotball, samt hva breddeidretten kan forvente seg fremover.

– Som minister representerer jeg ikke bare toppfotballen, men også bredden. Nå kommer det regler for absolutt alle. Det skal gi forutberegnlighet og glede der ute, sier han.

Det vil også åpnes for idrett i landets idrettshaller igjen. Garderobene vil være stengt.

Større grupper vil også kunne trene sammen, så lenge énmetersregelen overholdes. Nå er det snakk om opp til 20 personer, og én meters avstand.

Samtidig jobbes det med å åpne svømmehaller og treningssentre fra 15. juni.

– Ser du frem til en uke uten «mas» om gjenåpning fra idretten og Trond Giske?

– Jeg har hele tiden hatt fokus på å hjelpe idretten. Dersom noen har fått et feil inntrykk, så er jeg lei meg for det, siden det ikke har vært intensjonen min. Jeg har en genuin kjærlighet til idrett. En statsråd må til enhver tid kommunisere den beslutningen regjeringen har tatt. Det har jeg fått mye kjeft for. Men i kulissene har jeg jobbet steinhardt for at fotballen skal få åpne, sier Raja.

les også Raja rådførte seg med eliteserieklubber – ingen kvinnelag ble kontaktet

Deretter hever han stemmen, engasjert:

– Jeg har stått på som faen for at man skal kunne spille fotball! Og så sier dere at han ikke er opptatt av fotballen! Det irriterer meg litt!

Raja smiler idet han sier det, men snakker likevel med alvor.

– Folkehelseinstituttet sa ja til fotball, gitt NFFs smittevernregler, for en stund siden. Hva gjorde at dere ikke åpnet allerede da?

– Det er ikke jeg som kan gjenåpne. Forskriften for helse ligger hos helsedepartementet. Jeg kan ikke endre forskriften, det kan kun helseministeren gjøre. Det har vært en bred misoppfatning der ute. Men nå er vi enige om at forskriften endres, og det er jeg veldig glad for, sier Abid Q. Raja.

Publisert: 07.05.20 kl. 18:27

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser