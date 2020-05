NYE REGLER: I dag kom det nye retningslinjer for idretten. Foto: Bjørn S. Delebekk

Helsedirektoratet avviser at yngre barn kan ha fysisk kontakt på idrettsbanen

Da Norges Idrettsforbund publiserte de nye retningslinjene for barneidretten i dag, ble det hevdet at barn opp til fjerde klassetrinn kan ha fysisk kontakt. Det avviser Helsedirektoratet.

Oppdatert nå nettopp

Norges Idrettsforbund sendte mandag ettermiddag ut en pressemelding med tittelen: Åpner for kontakt mellom de minste og «ballen er frikjent».

«Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer», heter det i pressemeldingen.

Avdelingsdirektør Miljø og helse i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, tok i kveld direkte kontakt med VG for å oppklare det han beskriver som en feiltolking av Norges Idrettsforbund.

– Det som står i veilederen vi har sendt ut er at det for de minste skolebarna kan være vanskelig å overholde énmetersregelen, og derfor er det viktig med mindre og faste grupper inntil ti personer, sier Linhave til VG.

For å oppklare alle eventuelle misforståelser presiserer han følgende:

– Fortsatt gjelder én meter for alle i Norge bortsett fra toppfotballen, som lever i karantene. Det er veldig viktig å få dette riktig, så ingen misforstår, sier Linhave.

Fortsatt strenge regler

– Vi må holde på «coronatrening» en stund til, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på dagens pressekonferanse.

Les den oppdaterte veilederen fra FHI her.

Regjeringen har i dag kommet med en ny smittevern-veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball.

Det legges opp til en ny vurdering av smittesituasjonen før sommeren. Norges Idrettsforbund oppsummerte den nye veilederen med noen av de viktigste punktene:

Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Det gjelde både utendørs og innendørs. Alle må holde minst én meters avstand.

Unntaket er barn opp til 4. klassetrinn. De kan ha fysisk kontakt så sant gruppene ikke overstiger 10 personer.

Denne tolkningen er ifølge Helsedirektoratet feil. Men ettersom énmetersregelen er vanskeligere å overholde for de minste barna, så skal det være mindre grupper på maks ti personer.

Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes.

Kontaktidretter der det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, for eksempel håndball, kampsport, bryting og fotball, kan ikke trene som normalt, men må tilpasse aktivitetene slik at avstandsoppfordringen er mulig å ivareta.

Se opptak fra dagens pressekonferanse:

Det betyr at håndball kan praktiseres i langt større grad, så lenge reglene for god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av felles utstyr.

– Det er veldig godt for norsk håndball at vi nå får lov til å drive med håndball, være sammen og dyrke fellesskapet i praksis litt. I tillegg er det veldig fint at vi får begynne å kaste ball, som er helt sentralt i håndball, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

Men også i håndballen gjelder regelen om minst én meters avstand - med unntak av barn opp til 4. klassetrinn.

– Det er opp til hvert enkelt særforbund å lage sin egen veileder. Kort oppsummert er arrangementer med opp til 50 personer under visse vilkår tillat, sa Høie og understreket at det må kunne holdes én meters avstand.

- Det åpnes nå for mer aktivitet med felles utstyr, f.eks. kasting av ball. Vi kan med dette si at ballen og annet felles berøringsutstyr herved er frikjent. Det gir gode muligheter for igangsettelse av mye idrettsaktivitet hvor man berører samme utstyr, sier generalsekretær i Norges idrettsforbund, Karen Kvalevåg, ifølge Idrettsforbundets sider.

15. juni åpnes det for arrangementer med inntil 200 personer.

les også Erna Solberg: – Kan ikke underlegge barn toppidrettens regime

Norges Idrettsforbund er nå i dialog med de forskjellige særforbundene for å finne løsninger i forhold til det oppdaterte regelverket.

Sist torsdag fikk Eliteserien og Toppserien grønt lyst til å starte med seriespill 16. juni. Høie understreket at det er Norges Fotballforbund som står ansvarlig for at det gjennomføres på en forsvarlig måte i forhold til smittevernloven.

Erfaringer fra avviklingen fra toppfotballen vil også bli brukt i forhold til hvordan regelverket utformes for andre idretter.

Publisert: 11.05.20 kl. 16:19 Oppdatert: 11.05.20 kl. 19:08

Les også

Fra andre aviser