OPTIMIST: Bernt Øksnevad, her med Tomeld Ø.K., tror på seier med en feilfri Sambo Ø.K., men advarer for en viss galopprisiko. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Fortjener favorittstemplet, men er ingen banker

Her er kommentarer på alle hestene som starter i gulljackpot-omgangen på Sørlandets Travpark lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

Dagens banker

Shankly Lane (V75-6) er en vinnerhest av rang. Kommer ut etter pause, men vinner normalt igjen.

Dagens luring

Tangen Elvira (V75-7) har skyhøy kapasitet, men feiler lett. Uten galopp er hun mer enn god nok til å runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 32 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2640 kroner

CATO ANTONSEN: – Ble alt feil for på Åby sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2140 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Always A Star/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har et tøft løp med kun to hester på strek her. Det måtte vært flere, så ikke gode tilleggshester har tak i oss direkte. En bra premie er målet.

2 Cliff Hydrup/Rune Wiig

Atle Erga: - Var veldig god som treer i hardt lag sist og har gått jevnt på 1.14-tallet full vei i det siste. Volte er en stor fordel. Jeg synes han har en spennende oppgave på papiret. Skal ikke undervurderes.

2160 m

3 Delec Hanover/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Ga et positivt inntrykk da jeg kjørte henne tredje sist. Jeg så henne også gjøre et bra løp sist. Men det er noen i tøffeste laget imot. Kan hente seg en fin premie fra et fint smygspor. Kanskje siste trippel med maks klaff.

4 Outstanding O./Øyvind Hegdal

Øyvind Hegdal: - Slo på en ulykksalig galopp like etter start på Forus sist og ble sittende sist utvendig. Leverte en strålende avslutning til en god premie og holder sin fine form. Jeg tror sporet i volten går greit, og han er god nok med klaff. Strekes.

5 Make Me/Tom Erik Solberg

Alexander Heisholt: - Gikk et veldig fint løp til fjerde i tøft lag sist. Er klart på gang, men møter tøffe konkurrenter nå også. Hun har vært en voltekløne, men hun gikk feilfritt sist det var voltestart. Jeg tror på en fin premie, kanskje siste trippel. Jeg tror det blir hardt med tanke på seier.

6 Red Shankly R.S./Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Har veldig fin form, men har fått et trangt spor. Er uansett aktuell blant de tre første med klaff og er en gardering.

7 Höwings Venus/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Ble alt feil for på Åby sist. Ble sittende bak trøtte hester og galopperte da kusken skulle vri ham inn på siste indre et stykke bak. Er i like fin form som da han vant på Biri tredje sist etter siste 1300 meter i tredjespor. Møter flere bra, men er så bra selv at han skal strekes. Er råsterk og går alltid til mål.

8 S.M.K. Silvousplait/Å. Tengsareid

Siv Marie Kittelsen: - Er vi litt usikre på formen til etter pause. Men hun står fint inne i løpet og har et bra spor. Jeg håper vi kan være på trippelen.

9 Gukko Raw/Eirik Høitomt

Kåre Andersen: - Satt fast på Forus sist. Har hatt en del stang ut og har form bedre enn raden. Nå har han et bra spor på tillegg. Møter noen som er bra, så en fin premie er målet. Kan kanskje snuse på siste trippel med klaff.

GEIR GUDMESTAD: – Tror hun kan sitte i tet direkte. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Tenk Nå Dina/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Kommer ut etter pause og ser fin ut i trening. Blir overflydd fra start, så det må løse seg. Men jeg synes hun møter riktig motstand og bør kjempe blant de tre-fire første. Verdt en gardering.

2 Alfa Betty/Olav Mikkelborg

Lars O. Romtveit: - Varmet veldig fint før løpet på Forus sist lørdag og er ei hoppe med kapasitet som duger. Men hun binder seg sammen med andre hester når starten går. Første rekke bak bilen er ikke ideelt. Galoppfaren er over 50 prosent. Feilfritt er hun spennende.

3 Sundby Søss/Tom Erik Solberg

Gunnar Austevoll: - Har bra form og står litt spennende til. Hardt å vinne, men kan hente seg en fin premie med klaff. Kan kanskje også snuse på siste trippel.

4 Møller Viktoria/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Har vært veldig bra i det siste og har et fint løp her. Kan løse veldig raskt bak bilen. Jeg tror hun kan sitte i tet direkte, jeg ser ikke bort i fra det. En tidlig strek.

5 Smedtulla/Anette Frønes

Anette Frønes: - Var veldig bra til seier sist og har virket stabil og fin de siste startene. Har en fin oppgave på papiret. Det må selvsagt klaffe, og det er alltid en viss galoppfare med henne. Hun skal uansett strekes, slik hun har vært i det siste.

6 Areta Mollyn/Eirik Høitomt

Kari Farmen: - Gikk et veldig bra løp i tøft selskap sist og ser bedre ut i trening enn på lenge. Nå møter hun noen jeg tror blir for tøffe med tanke på seier, men en liten trippelsjanse skal hun ha.

7 Torpa Oda/Vidar Hop

Gunnar Austevoll: - Skal smyge med i det lengste i håp om en bra premie.

8 Neseldi/Lars Anvar Kolle

Arne Geir Jensen: - Må ha fast underlag for å fungere. Det fikk hun ikke på Bjerke sist. Går uansett sine beste løp under sal. Jeg ligger lavt fra et dårlig spor her.

9 Gyldenlinn/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Var positiv treer sist og er på vei opp i form. Står bra til for en fin reise. Trippelaktuell og en strek om løpet garderes litt.

10 Jillborka/Erlend Rennesvik

Rune Wilberg: - Har vært litt tam en periode, men viste fremgang i hardt lag sist. River av skoene for første gang på lenge nå, og sporet er bra. Herfra får hun gå i rygger hele veien. En fin premie er uansett bra slik forutsetningene er.

11 Miramill/Åsbjørn Tengsareid

Lars Magne Søvik: - Er behandlet siden sist og fungerte veldig fint i et hurtigjobb nylig. Fra denne utgangsposisjonen mot disse hestene er det premie som gjelder. Men hun skal passes fremover.

12 Voje Diva/Dag-Sveinung Dalen

Lars O. Romtveit: - Har et fint løp grunnlagsmessig, men står iskaldt til spormessig. Trener fint, men er ingen vinner herfra. Dette kan være ett av hennes siste løp. Skal bedekkes i påsken.

OLAV MIKKELBORG: – Er sterk og tåler å gjøre mye. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Constantine Coral/Tom Erik Solberg

Alexander Heisholt: - Ble det helt feil for på Bjerke sist med to lange «speeder» fra et vanskelig spor. Var likevel ikke langt bak dem i mål og holder fin form. Er sikret en langt finere reise herfra. Fra tet eller rygg leder med luke til slutt, skal han regnes med trippelsjanse. En gardering.

2 O.M. Ebony/Eirik Høitomt

Tor Olaf Halle: - Har form mye bedre enn det man skulle tro av raden. Satt for lenge fast sist. Har et bra spor. Kan ikke kjøre om tet, men skal finne seg en fin rygg. Kjemper i toppen med klaff. Trippelaktuell og en tidlig gardering i et åpent løp.

3 Champs Elysees/Johan K. Eriksen

Johan K. Eriksen: - Har vært bra i det siste. Er i form og lettes i balansen før dette løpet. Er veldig rask fra start og kan ta tet, så får vi se. Jeg synes det virker veldig åpent. Posisjonene vil avgjøre mye. Klaffer det vår vei kan vi kjempe om en trippelplass. Er også verdt en gardering.

4 Broadway Valley N./Martine Finsand

Martine Finsand: - Har gått fine løp hver gang i det siste og er i form. Møter ikke skremmende motstand med tanke på at det er V75 og kan være trippelaktuell om det løser seg med posisjonene. Jeg tror likevel det blir hardt å vinne.

5 Petruska/Erlend Rennesvik

Eirik Høitomt: - Var positiv sist og er nok jevngod med min hest per dags dato. Hun er aktuell i kampen om den siste trippelplassen.

6 Emma Frost/Gunnar Austevoll

Bjørn Larsen: - Gikk et bra løp første gang ut for oss og har trent fint i etterkant. Hun er rask fra start og løpet er ikke verre enn at hun skal regnes med muligheter. Trippelaktuell og en tidlig gardering.

7 Sajama/Geir Mikkelsen

Øyvind Hegdal: - Står vrient til. En premie er bra.

8 Gemma B.R./Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Står for vanskelig til med tanke på noe mer enn en hyggelig premie.

9 Special Edition/Dag-Sveinung Dalen

Jenny Thygesen: - Kan litt, noe hun viste nest sist, men stort sett blir det galopp. Hun er litt hardt ute. Feilfritt og premie som gjelder.

10 Orlando G.M./Lars Anvar Kolle

Alexander Heisholt: - Gikk et veldig bra løp som treer på ny rekord sist og er stabil og flink. Sporet betyr ikke så mye. Han går fine løp i rygg og avslutter veldig raskt med luke i tide. Er en av dem som kan vinne. Strekes.

11 The Baron/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Var jeg veldig godt fornøyd med som toer første gang ut etter pause sist. Han er sterk og tåler å gjøre mye selv. Er derfor ikke sporavhengig. Det må ansett klaffe bakfra. Gjør det først det, tror jeg på en plass i toppen. En tidlig gardering.

12 Excellent Maltin/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Gikk et bra løp til tredje sist og er i form. Fra et av de bedre sporene ville jeg hatt seierambisjoner. Herfra blir der mye vanskeligere. Det må klaffe med både posisjoner og tempo. Kun aktuell ved litt bred gardering.

FRODE HAMRE: – Har vunnet sportrekningen kontra Floris Baldwin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1609 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Mymanyyouare/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Gikk et sterkt løp som treer i like tøft lag som dette på Bjerke sist. Tok teten da før han slapp til Floris Baldwin. Håper på tet igjen, for så å slippe til en av de beste. Vinner normalt ikke, men kan bli treer igjen.

2 Wilma Leggrowbach/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Var litt tam på Sørlandet sist. Jeg tror det skyldtes at hun måtte gå med sko. Tilbake i form er hun trippelaktuell fra et fint spor.

3 Rafolo/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Kommer ut etter pause og ser fin ut. Er rask fra start og får fort tet. Så får vi se hva som skjer. Det er flere gode med, så det blir hardt med tanke på seier. Regnes som trippelaktuell om det klaffer rett vei med posisjonene.

4 Mr. X.F. Royal/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var jeg fornøyd med på Bjerke sist. Formen er stigende. Men motstanden er like tøff nå. En fin premie er bra. Siste trippel er maks.

5 Patent Leather/Frode Hamre

Frode Hamre: - Har vunnet sportrekningen kontra Floris Baldwin. Det blir å satse mot tet. Håper å komme dit på første langside. Er like bra sist som i startene før. Kommer ut med sko, åpent hodelag og amerikanervogn. Jeg tror på en god vinnersjanse.

6 Hades Håleryd/Rune Wiig

Jonny Kongevold: - Har gått to fine løp så langt i år og har fin form i kroppen. Men nå er motstanden tøff og sporet dårlig. Fornøyd med en fin premie.

7 Floris Baldwin/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Var veldig god til seier fra tet på en sterk tid på Bjerke sist. Nå er forutsetningene snudd litt på hodet. Sporet er begredelig. Han er uansett så kjapp i beina fra start at kusken får prøve. Det kan bli vanskelig, men han er god nok med klaff. Tidlig gardering.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Ser betraktelig bedre ut nå. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Sambo Ø.K./Bernt Øksnevad

Bernt Øksnevad: - Har form og kapasitet til å lede et slikt løp fra start til mål. Men det er galoppfare. Fortjener favorittstemplet, men er ingen banker.

2 Ty/Rune Wiig

Dag-Sveinung Dalen: - Var positiv som treer på Sørlandet sist. Men han møter noen som blir for tøffe her. En bra premie er målet. Siste trippel trolig maks.

3 Karl Gustav Ø.K./Geir Mikkelsen

Brit E. Oftedal: - Trener veldig fint, har stor kapasitet, men er håpløst usikker. Målet er et feilfritt løp til en bra premie.

4 Karmøy Frøya/Dag-Sveinung Dalen

Ove K. Karlsen: - Senket rekorden med over sekundet i seiersløpet sist og er i flott utvikling. Står spennende til på strek. En feilfri Sambo Ø.K. kan bli vond å slå. Men hun skal regnes som trippelaktuell og som en gardering bak favoritten.

2160 m

5 Sjø Stjerna/Eirik Høitomt

Øystein Tjomsland: - Er i fin utvikling og har travet gode løp i det siste. Dette er et veldig åpent løp, og hun bør med på bred gardering.

6 Madde/Tom Erik Solberg

Hans Chr. Holm: - Holder veldig fin form. Fullførte sterkt som toer sist. Tredje sist satt hun bom fast og ville vært treer i et løp Grisleprinsen G.L. vant på Bjerke. Møter noen bra, men er igjen trippelaktuell på sin flotte form.

7 Himalaya/Thomas Sverre Karlsen

Ove K. Karlsen: - Var god til seier sist og har stabilisert seg mye i det siste. Jeg sidestiller mine to slik utgangsposisjonene er. Trippelaktuell og verdt en gardering.

2180 m

8 Etne Spretten/Stine Birkeland

Øystein Tjomsland: - Er en variabel herremann som skuffet sist. Motstandsmessig er det ned en klasse, men han må opp på sitt beste for å være seiersaktuell. En liten outsider.

9 Lættis/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er normalt travsikker. Blir bedre for hver start. Aktuell på gardering bak Sambo ØK. Kommer ut i vanlig vogn nå.

10 Hof Blesen/Åsbjørn Tengsareid

Gunnar Austevoll: - Fikk fortjent uttelling til seier sist. Formen er på topp, men utgangsposisjonen er sjanseartet. Uansett trippelaktuell med klaff.

11 Waxen/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Kommer tilbake etter pause. Han har stått på Søgne-filialen en periode. Ser betraktelig bedre ut nå og er den av våre tre i løpet med størst vinnersjanse.

12 Lille Odin/Gunnar Austevoll

Harry Tharaldsen: - Holder veldig fin form men står sjanseartet til i et løp med mange gode hester. Nå er han god selv også, men det skal klaffe fra 40 meter. Fornøyd med fin premie, men har kanskje en viss trippelsjanse om det flyter hans vei.

RUNE WIIG: – Jeg tror på ham på direkten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140 m (auto) – Start kl. 16.50

1 St. Michel Decoy/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har gått to fine løp på rad og er i form. Er rask fra start og kan fort sitte i rygg på leder. Best om det er Shankly Lane. Da er vi på trippelen.

2 Rock'n Rolling/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er tøffere ute her, men er bra fra start og er i form. Så han kan være på trippelen med klaff.

3 Spicy Boss/Tom Erik Solberg

Frode Hamre: - Er tøffere ute her, men er samtidig i form. Han tar i selv og er ikke alltid så lett å stagge. Mer trippel- enn seiersaktuell her.

4 St. Raphael Decoy/Vidar Hop

Dag-Sveinung Dalen: - Var bra til seier for meg på Leangen i oktober. Ikke like bra på Bjerke i romjula. Kommer etter pause nå med uviss form. Møter et par veldig gode med Shankly Lane i spissen. Først og fremst en premiesjanse.

5 Shankly Lane/Rune Wiig

Rune Wiig: - Kommer ut etter litt pause, men ser så fin ut i trening at jeg tror på ham på direkten. Sporet er fint og motstanden riktig. Vinnersjanse uten uhell.

6 Denali/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Gikk et bra løp som toer på Bjerke sist og er i form. Har spor utenfor Shanky Lane. Det gjør det vanskelig med tanke på seier. Men hun er trippelaktuell og skal vurderes om den store favoritten garderes.

7 Graceland E.P./Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Slet med blodverdiene og fikk en pause. Hun trener fint, men trenger nok løpet og står langt ute. Kan få en god premie, kanskje trippel.

8 Roberto Brazz/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Var god som toer i relativt tøft selskap på Momarken sist og er i fin form. Men her har han tapt sportrekningen, med tøffe hester innenfor. Fornøyd med en premie.

9 New Talisman/Dag-Sveinung Dalen

Eirik Høitomt: - Var ikke helt på topp sist, men han var bra i seiersløpene før det. En outsider som er verdt en gardering om han er tilbake på det nivået

10 Glazier's Support/Erlend Rennesvik

Starter ikke.

11 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Pullet i mål sist og er flott form. Vanskelige forutsetninger denne gangen, men han er bra på sitt beste. Garderingsaktuell.

12 Towanda's Classic/Kristian Malmin

Trond Anderssen: - Har gått fine løp i det siste. Formen er stigende. Fra denne utgangsposisjonen er det uansett en premie som gjelder.

LARS ANVAR KOLLE: – Verdt en strek på V75-bongen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2140 m (volte) – Start kl. 17.10

1 Modin/Rune Wiig

Atle Erga: - Går bedre og bedre og står spennende til på strek. Kanskje hardt å holde unna for de beste på tillegg, men kan være trippelaktuell med optimal reise.

2 Eikjærva/Tom Erik Solberg

Jonny Kongevold: - Har kapasitet som rekker, men galopperer hver gang. Jeg ligger derfor lavt inntil hun viser bedre takter.

3 Odins Høvding/Vidar Hop

Atle Erga: - Har jeg ikke kjørt på en god stund, men jeg vet at kapasiteten er bra, men formen usikker. Må nok vise mer før man kan tro helt på ham.

4 Hellestvedt Trym/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er fornøyd med en premie i dette laget.

2160 m

5 Voje Maren/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Har jeg kjørt et par jobb med etter pause. Det har fungert veldig fint. Støter på noen som er veldig bra, men hun kjentes så fin ut at jeg tror på en trippelplass med klaff. Også verdt en strek på V75-bongen.

6 Oriola/Åsbjørn Tengsareid

Rune Wiig: - Kommer ut etter pause med uviss form. Gikk to bra løp for meg før hun galopperte seg vekk siste gang ut i november. Kan kjempe om en god premie. Kan kanskje snuse på siste trippelplass, om formen er på plass. Uansett hardt med tanke på seier.

7 Arnspik/Olav Mikkelborg

Martine Finsand: - Har gått jevne, fine løp i det siste og har fin form. Møter uansett for tøff motstand med tanke på noe mer enn en god premie.

8 Neslands Faksen/Geir Mikkelsen

VG: Feilet seg bort i nest siste sving i tøft V75-lag sist. Har et trangt spor, men feilfritt og med klaff er han god nok til å vinne.

9 Ådne Kommandør/Malene Berdalen

Kjell Øyvind Mikkelsen: - Har gått jevne, fine løp og har bra form. Men han er tøft meldt. En fin premie er veldig bra.

10 Tallas/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har galoppert mye og har ikke fått trent som ønskelig i det siste. Kun en premiesjanse.

11 Kos Odin/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Var god til seier på Leangen sist, selv om det var litt turbetont. Kan ventes forbedret og kan løse bra fra springsporet i volten. Motstanden er ikke verre enn at jeg har en god følelse. Kjemper i toppen igjen med flyt på veien.

12 Will Teddy/Rudolf Roland

Rudolf Roland: - Holder veldig fin form, men står vanskelig til i bakspor på tillegg. Det er også noen gode imot. Satser på å smyge med innvendig i håp om en bra premie.

13 Tangen Elvira/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Galopperte runden igjen sist, men holder toppform. Hun har mange å runde, men feilfritt er hun ikke borte. En stor outsider.

14 Ask Major/Tommy Fløysand

Tommy Fløysand: - Er på vei tilbake til gammel, god form igjen. Glem løpet på Bjerke. Der ble det for oppjaget bakfra på en sprint. Står vanskelig til i bakspor på tillegg, men er ikke dårligere enn de andre. Klaffer det bare litt vår vei underveis, kan han kjempe i toppen. Verdt en gardering.

15 Lykkje May/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Kommer ut etter pause og trener fint. Men fra denne utgangsposisjonen ligger vi lavt. En fin gjennomkjøring til premie er målet.

Publisert: 14.02.20 kl. 11:16

