Håvard Bøkko om fremtiden: – Har ikke planlagt noen ting

HAMAR (VG) Håvard Bøkko (33) har sovet bedre etter at han offentliggjorde sin avskjed fra skøytesporten etter 16 år på toppnivå.

– Jeg ble overrasket over at det var så vanskelig å si det, til alle jeg har sagt det til. Det er vanskelig, for det er jo endelig. Det er tungt å bestemme seg. Men etter at jeg har fortalt det, har jeg sovet bedre på nettene, svarer Håvard Bøkko på VGs spørsmål om hans offisielle farvel ble mer følelsesladet enn han hadde forestilt seg.

Det var som om en liten bør falt av skuldrene hans.

Det skjedde to dager før skøyte-VM i Vikingskipet på Hamar – der han felte mange tårer og var dypt rørt etter sitt siste løp – etter at han først hadde gitt kjæresten Tonje beskjed før han dro til Salt Lake for noen uker siden og landslagstrener Bjarne Rykkje da de kom dit.

Beslutningen tok han før jul. Den var, som han uttrykker det, lettere å ta når du ikke er der du vil og «surrer rundt i B-gruppen klokken 10 om morgenene».

I dette intervjuet forteller han blant annet om årsaken til at han slo gjennom i veldig ung alder, hvordan det har vært å leve i skyggen av skøytekongen Sven Kramer (33) og tiden som «utstøtt» på det omstridte privatlaget til Norges tidligere landslagstrener Peter Mueller – og hva han har planlagt for fremtiden.

Det korte svaret på det siste er – kort.

– Nei, jeg har ikke planlagt noen ting, sier Håvard Bøkko – før han spøkefullt tilføyer at han nå sikkert må ut og jobbe tidligere enn han sett for seg ettersom «børsen har gått til helvete denne uken».

Han regner imidlertid med at han vil få mer tid til å pleie hobbyene sine. Han forteller at han for moro skyld nylig fant ut av hvor mange helger han hadde vært hjemme på Geilo fra september til januar: Én.

– De siste årene er det blitt tyngre å sette seg i bilen for å kjøre til Gardermoen. Dørstokkmilen er blitt lengre. Jeg har kost meg på tur, men noen ganger har jeg hatt lyst til å bli hjemme for å gå og stå på ski, eller jakte, vedgår Håvard Bøkko.

– Det er det du skal drive med nå?

– Nei, jeg tror ikke jeg kan leve av å gå på jakt. Så mye profitt er det ikke i kjøtt, svarer han.

På spørsmål om han etter 15 år som proff skøyteløper har lagt seg opp penger, svarer han ved å vise til premiebonusene i verdenscupen på skøyter (slunkne). Han eier en leilighet og har kjøpt en for utleie sammen med søsteren Hege Bøkko (28). På spørsmål om han står på bar bakke, svarer han at han ikke har avtalt noe når det gjelder sivilt arbeid. Han håper og tror det vil dukke opp noe som han vil trives med.

– Jeg kommer ikke til å ligge så lenge på sofaen, kjenner jeg. Jeg må ha noe å gjøre, sier han.

Å fortsette i skøytesporten som for eksempel trener for unge talenter i hjembygda Hol, virker ikke å være et alternativ. Håvard Bøkko sier det kanskje kan virke rart. Men han har aldri vært så opptatt av trening med tanke på «teorien bak utholdenhet og styrke». Han har egentlig bare likt å «ta» et treningsprogram, og så utføre det.

– Jeg er ikke så nerd. Jeg ser ikke for meg en trenerkarriere, fordi jeg ikke er så interessert, sier han.

På den annen side mener han at mye aktivitet i barneårene er årsaken til at han kom på landslaget som 17- til 18-åring, umiddelbart senket sin personlige rekord med et halvt minutt i løpet av to 5000-meter, tok EM-bronse sammenlagt i Vikingskipet i januar 2006 og OL-debuterte en måned senere.

– Jeg hadde ikke en eneste fridag da jeg var liten. Det var fotball, friidrett, skøyter og langrenn. Jeg hoppet på trampoline i timevis hver dag. Da jeg var 13 til 14 år gammel noterte jeg antall timer aktivitet i en notisbok. Til sammen ble det 900 i løpet av ett år, sier Håvard Bøkko.

Han og Sven Kramer debuterte samtidig i verdenscupen, her på på Hamar høsten 2004. I EM 2005 slo han Carl Verheijen (nå 44) på 500 meter i EM. Heldigvis hadde faren hans, meget skøyteinteresserte Eirik Bøkko, sjekket resultatlistene før løpet ble sendt på TV.

– Hvis ikke hadde han sikkert dødd av hjerteinfarkt. Jeg tyvstartet først, forteller Håvard Bøkko og ler hjertelig.

Han må tenke og fundere en stund før han starter en oppramsing av karrierens høydepunkter: VM-gullet på 1500 meter i Inzell 2011, fordi han etter så mange år med sølvmedaljer var redd han aldri skulle klare å bli verdensmester «på grunn av Sven (Kramer)». Så var det stort å ta VM-sølv «her» på Hamar to ganger (allround-VM 2009 og 2013), og den første OL-medaljen – bronsen på 1500 meter i Vancouver 2010.

– OL-gullet på lagtempo, som vi hadde jobbet så veldig mot, sier han til slutt.

På spørsmål om hvordan det var å stå utenfor landslaget og i stedet gå for privatlaget som ble ledet av Norges tidligere avskjedigede landslagstrener Peter Mueller, gjentar Håvard Bøkko «det ble jo mye støy». Bruddet skjedde i 2011. Det var første gang i norsk idrett, før Petter Northug for Coop, at den største profilen i en gren gikk for et privatlag.

– Folk jobbet mot at vi skulle få lov til å representere Norge. Men det var lærerikt. Vi gikk jo bra, og du lærer av at, ja det var mye støy.

– Fikk du uvenner du fortsatt er uvenn med?

– Nei, men det er noen man får litt nok av, svarer Håvard Bøkko.

På grunn av standhaftige skader sto han over sesongen 2016/17. Han brakk benet etter å ha vært på ski, «eller after ski». Han tok sitt etterlengtede OL-gull for to år siden. Nå fikk han «et fint punktum» med VM i Vikingskipet, der det så å si begynte.

SKØYTEPRINSEN ABDISERER: Håvard Bøkko og kronprins Haakon Magnus i samtale i Vikingskipet. Bak i midten: Sindre Henriksen, som tok OL-gull på lagtempo sammen med Bøkko i Pyeongchang. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Det kan nesten ikke bli mer perfekt enn å avslutte på hjemmebane. Jeg ble veldig glad over å se og høre publikum sette pris på det jeg har gjort. Alle har kommet bort og gratulert meg med karrieren, og sier det er synd at den er over. Jeg håper de skjønner det, sier Håvard Bøkko.

Han møtte kronprins Haakon Magnus til en prat i Vikingskipet fredag. «Kronprins» har vært Bøkkos rolle i forhold til kongen Sven Kramer i en halv mannsalder. Men Bøkko hevder han aldri har opplevd de stadige påminnelsene som irriterende.

– Nei, men hvis jeg tenker tilbake kunne jeg hatt seks VM-gull, hvis han ikke hadde vært der. Jeg får ikke gjort så mye med det. Men en del kunne kanskje vært annerledes, skøyter ville antagelig vært mer populært i Norge, sier Håvard Bøkko.

Publisert: 02.03.20 kl. 17:22

