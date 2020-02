BANKERKUSK: Rune Wiig trener og kusker seiersmaskinen Shankly Lane. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Norsk Rikstoto dobler syverpotten i denne V75-omgangen på Sørlandets Travpark, hvor det kryr av bankerkandidater.



Anders Olsbu

Nå nettopp

Det har blitt favorittpreget i de siste V75-omgangene, noe det fort kan bli igjen. Shankly Lane, Patent Leather, Sambo Ø.K. og Møller Viktora skal alle ha meget gode sjanser.

– Jeg lar de to førstnevnte står ugardert. Shankly Lane kommer ut etter pause, men har vunnet hele 13 ganger på 16 forsøk. Kun en gang har Wiig-traveren vært utenfor trippelen.

Patent Leather har blitt slått av Floris Baldwin i begge sine siste starter, men har vunnet sportrekningen kontra ham denne gangen. Jeg tror han sitter tidlig i tet og tar revansje, sier VGs travekspert, Anders Olsbu..

En feilfri Sambo Ø.K. vinner feilfritt.

– Fra dobbelt tillegg jakter de verste konkurrentene i form av Waxen og Lættis, men det blir vanskelig å fange strekhesten, mener Olsbu.

– Møller Viktoria har tatt tre strake seirer i tøffe lag. Med samme innsats har hun en god sjanse igjen. Veldig åpent bak henne, synes traveksperten.

Dagens banker

Shankly Lane (V75-6) er en vinnerhest av rang. Kommer ut etter pause, men vinner normalt igjen.

Dagens luring

Tangen Elvira (V75-7) har skyhøy kapasitet, men feiler lett. Uten galopp er hun mer enn god nok til å runde alle.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 32 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2640 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer hele fire bankerkandidater til gulljackpot-omgangen på Sørlandets Travpark. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

4 OUTSTANDING O.

6 RED SHANKLY R.S.

7 HÖWINGS VENUS

8 S.M.K. SILVOUSPLAIT

————————————

5 Make Me

9 Gukko Raw

1 Always A Star

2 Cliff Hydrup

3 Delec Hanover

Løpet

En kvartett kan rekke i V75-innledningen.

Favoritten

Outstanding O. var knallgod i tøft V75-lag sist. Haugland-traveren feilet inn mot først sving og havnet sist. Men han fløy fortest av alle til slutt til fjerde i et løp Blueridge Sun vant etter å ha fått overta fra stallkameraten Faust Boko. I de tre i foregående løpene innfridde Outstanding O. til fulle som VG-banker. Kommer han seg bare feilfritt ut fra det trange annetsporet, skal det være snakk om en flott sjanse.

Outsiderne

Red Shankly R.S. fikk overta fra stallvenninnen Highland Breeze sist og vant enkelt for Synne Høitomt. Også Red Shankly R.S. har trukket et trangt spor, men er god nok til å kjempe i toppen feilfritt.

Luringen

Höwings Venus ble det feil for på Åby sist. Ble dratt bakover og feilet dessuten da han var på vei ned på siste indre på oppløpet med krefter spart. Var solid toer bak Massive Speed på Färjestad nest sist og vant foran Ganyboy tredje sist. Skal regnes igjen.

Startsiden

Always A Star forsvarer nok sporet, men tilleggshestene kan komme tidlig frem til dem.

V75-2 (2140ma)

4 MØLLER VIKTORIA

1 Tenk Nå Dina

5 Smedtulla

7 Torpa Oda

9 Gyldenlinn

2 Alfa Betty

3 Sundby Søss

11 Miramill

6 Areta Mollyn

12 Voje Diva

10 Jillborka

8 Neseldi

————————————

Løpet

En eller mange er spørsmålet i hoppecupen.

Favoritten

Møller Viktora har vært meget bra til tre strake seirer mot gode hingster på Forus. Hun har stått fint til på strek, men har uansett vært meget god og møter langt enklere lag her. Gudmestad-traveren kan løse bra bak bilen og kommer hun seg først foran, skal det en meget god hest til for å slå henne, i alle fall om hun er like god som i sine siste starter. Et bankeralternativ.

Outsiderne

Tenk Nå Dina skuffet litt sist, men var bra i startene før. Hun måtte gå med sko da. Hun er bra fra start og står til for et fint løp i tet eller lederrygg. Kan fort ende på trippelen om formen er på plass og hun kan gå skoløs, som planlagt.

Luringen

Torpa Oda har kun vunnet fire ganger på 80 forsøk hittil i karrieren og er ikke lett å få inn på bestilling. Dessuten står hun sjanseartet til langt ute på vingen og skal helst ha det litt servert. Men formen er på topp. Hun er således klart bedre enn raden. Sist på Färjestad feilet hun bort minst en annenplass bak Mån Viktor, som sto 20 meter foran. Gikk glipp av en tid på 1.26-tallet ellers. Kan være en trippelluring med maks klaff.

Startsiden

Møller Viktoria er kjapp ut. Først og fremst Tenk Nå Dina i mot. Sundby Søss er heller ingen sinke.



V75-3 (2140ma)

11 THE BARON

10 ORLANDO G.M.

3 Champs Elysees

1 Constantine Coral

12 Excellent Maltin

————————————

6 Emma Frost

2 O.M. Ebony

5 Petruska

4 Broadway Valley N.

7 Sajama

9 Special Edition

8 Gemma B.R.

Løpet

Fem hester kan rekke i dette varmblodsløpet.

Favoritten

The Baron avsluttet solid fra køen via fjerdespor i siste sving sist til annen bak Tayno Destrier. Med det løpet i kroppen etter to måneders pause kan han ventes ytterligere forbedret. Sporet er ikke det beste, men han gjøre en del selv. Blir det litt kjøring i front, stiger sjansen. Men Mikkelborg-traveren skal uansett regnes.

Outsiderne

Orlando G.M. ble overflydd fra sitt førstespor bak bilen sist og havnet i tredje/fjerde innvendig. Fikk åpning i siste sving og avsluttet bra til tredje bak Tayno Destrier og The Baron. Vant greit i billig lag nest sist. Gikk bra etter galopp i de foregående startene. Holder vallaken seg bare til rett gangart, er han normalt med i fremste rekke.

Luringen

Constantine Coral, Orlando G.M. sin stallkamerat, var flink første gang ut i Heisholt-regi til annen bak Pallaton uten å være satt opp for løpet. Sist ble det en tøff åpning før han satt i tet etter 600 meter. Fikk press i siste sving, firte på oppløpet, men var kun fire tiendeler bak The Baron og Orlando G.M. Står til for et fint løp. Skal ikke avskrives om hun er på topp.

Startsiden

Constantine Coral kan løse bra, men har et par raske rett på utsiden. Emma Frost kan også være med i tetkampen.



TAR REVANSJE: Frode Hamre og Patent Leather har tapt for Floris Baldwin i sine to siste starter. Denne gang har de vunnet sportrekningen og resultatene kan bli snudd om. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1609ma)

5 PATENT LEATHER

————————————

7 Floris Baldwin

3 Rafolo

1 Mymanyyouare

4 Mr. X.F. Royal

2 Wilma Leggrowbach

6 Hades Håleryd

Løpet

Kun syv hester finner det verdt å stille til start i dette varmblodsløpet. Jeg lar Patent Leather stå ugardert. Floris Baldwin er et like klart annetvalg.

Favoritten

Patent Leather havnet utvendig for Floris Baldwin i tøft tempo sist og kunne ikke gjøre seg gjeldende. Var også slått av Floris Baldwin nest sist. Også da fikk han et tøft løp med siste 1200 meter i dødens, mens Floris Baldwin fikk lifte med i ryggen på gode Lionel. Men denne gangen har Hamre-traveren fått spor på innsiden, noe som kan bli løpsavgjørende. Alle de andre hestene ønsker ryggen til en av de to nevnte. Og nå står Patent Leather til for å komme først og få overta. Og skulle han komme seg greit til tet, noe jeg tror han får, skal det være snakk om en veldig god sjanse.

Outsiderne

Floris Baldwin har som nevnt slått Patent Leather ved deres to siste møter, men har denne gang fått spor på utsiden. Skal han kunne vinne dette, må han overfly Patent Leather innledningsvis. Trond Anderssen-traveren er kjapp ut, men det blir ikke lett å ta en lengde på den. Skal uansett regnes med en flott sjanse til å bli toer. Sist vant Floris Baldwin lett fra tet foran Patent Leather, mens han sto på flott til tredje fra tillegg i svensk V75 nest sist. Tredje sist gikk han pigg i mål etter sen åpning fra ryggen til Lionel og var ikke mye slått. Men han må få et bedre løp enn Patent Leather, om han skal kunne slå ham igjen. Sistnevnte er noe tøffere.

Luringen

Rafolo kan muligens være den som kommer seg til tet. Normalt får Patent Leather overta, men da kan Rafolo fort henge med til en trippelplass. Noe hun gjorde tredje sist etter samme scenario. Men han trenger muligens løp i kroppen før han er på topp etter litt pause.

Startsiden

Mymanyyouare, Rafolo og Mr. X.F. Royal er alle kjappe, men ønsker nok ryggen til Patent Leater eller Floris Baldwin. Jeg tror Patent Leather kan sitte tidlig i tet, om de innvendige blir enige.



V75-5 (2140mv)

1 SAMBO Ø.K.

11 Waxen

————————————

9 Lættis

5 Sjø Stjerna

3 Karl Gustav Ø.K.

8 Etne Spretten

7 Himalaya

4 Karmøy Frøya

10 Hof Blesen

12 Lille Odin

6 Madde

2 Ty

Løpet

Sambo Ø.K. blir klar favoritt i dette kaldblodsløpet. Først og fremst galoppen i mot. Waxen og Lættis er de verste konkurrentene, men de står hele 40 meter bak.

Favoritten

Sambo Ø.K. har holdt seg til rett gangart i sine to siste starter, noe som har resultert i to overlegne seirer. Jeg frykter galoppen mer enn konkurrentene, slik som han står til. Går han bare feilfritt, skal han bli vond å fange. Et bankeralternativ.

Outsiderne

Lættis feilet trolig bort en topplassering 500 meter igjen sist i et løp gode Birk Faks vant. Holdt unna for sistnevnte fra tet gangen før. Står på langt tillegg, men feilfritt og på sitt beste skal han regnes blant de tre. Han er et soleklart tredjevalg.

Sjø Stjerna ble toer bak Sambo Ø.K. sist, men ble klart slått. Blir kuskeforsterket med mangeårig landschampion Eirik Høitomt nå og kan snuse på en trippelplass.

Luringen

Waxen kommer ut etter drøye tre måneders pause, men rapporteres fin i trening etter at han har skiftet treningsmiljø. Står nå på Tjomsland-gården i Søgne. Fungerer han som beste er han farlig å avskrive. Hesten har vunnet hele 11 ganger på 21 forsøk. Men det skal godt gjøres å hente dobbelt tillegg på en feilfri Sambo Ø.K.

Startsiden

En feilfri Karmøy Frøya kan løse bra, men hun har et trangt spor. En feilfri Sambo Ø.K. kan sitte tidlig i tet.



V75-6 (2140ma)

5 SHANKLY LANE

————————————

6 Denali

11 Royal Winner

8 Roberto Brazz

7 Graceland E.P.

1 St. Michel Decoy

3 Spicy Boss

9 New Talisman

4 St. Raphael Decoy

12 Towanda's Classic

2 Rock'n Rolling

Løpet

Shankly Lane får stå ugardert i bronsedivisjonen.

Favoritten

Shankly Lane er en vinnerhest av rang. Wiig-traveren har vunnet hele 13 ganger på 16 forsøk. Kun en gang har vallaken vært utenfor trippelen. 8-åringen kommer nå ut etter tre måneders pause, men har trent fint og skal være godt forberedt. Hesten er bra fra start, og jeg regnes med at han får overta greit, om han blir offensivt kjørt. Skal uansett regnes med en god sjanse, tross løpsopphold.

Outsiderne

Denali var god toer bak Encore Un Sisu sist og kan fort ende på trippelen igjen.

Luringen

Royal Winner satt fast med alt igjen i rygg på gode Brage Hindø sist. Gangen før sto han på bra til tredje bak Mikkelsen-duoen Red Shankly R.S. og Highland Breeze. Var solid til seier foran gode Massive Speed fjerde sist. Står sjanseartet til spormessig, men er strøket inn et spor. Men blir det tempo, blir jeg ikke overrasket om han skulle ende på trippelen.

Startsiden

Alle de tre innerste er raske, men slipper nok til Shankly Lane. Både Graceland E.P. og Roberto Brazz kan løse fort om det laddes, men de står begge langt ute.



V75-7 (2140mv)

11 KOS ODIN

13 TANGEN ELVIRA

8 NESLANDS FAKSEN

14 ASK MAJOR

5 VOJE MAREN

12 WILL TEDDY

6 ORIOLA

15 LYKKJE MAY

2 Eikjærva

1 Modin

3 Odins Høvding

————————————

7 Arnspik

9 Ådne Kommandør

4 Hellestvedt Trym

10 Tallas

Løpet

Et åpent tidsløp avslutter V75-veddemålet.

Favoritten

Kos Odin hadde en tøff duell med gode Stumne Fyr sist, men vant greit da sistnevnte feilet i striden kort før mål. Er bra fra start og står fint til i springspor på tillegg. Med posisjonsklaff kan han absolutt vinne.

Outsiderne

Neslands Faksen feilet i nest siste sving i knalltøft V75-lag sist. Det enklere i mot her, men han møter noen gode igjen. Dessuten har han trukket et trangt fjerdespor. Kan likevel ende blant de tre feilfritt.

Luringen

Tangen Elvira er kanskje feltets beste. Hun har vist overlydsfart og skyhøy kapasitet, men har galoppert. Feilet som klar vinner nest sist. Skal passes feilfritt.

Startsiden

En feilfri Eikjærva og Odins Høvding er trolig best i gang.



NØKKELKUSK: Øystein Tjomsland. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Øystein Tjomsland

Alder: 48 år

Antall seirer i år: 4

Antall seirer totalt: 1815

Kapteinens halvsjanser

Det er sjelden Øystein Tjomsland stiller til start uten favoritter i V75 på hjemmebanen Sørlandet. Men travsportens Kaptein Sabeltann har i det minste muligheten med Waxen og Tangen Elvira.

V75-1: - Er S.M.K. Silvousplait tilbake i godt, gammelt slag etter pause, er hun god nok til å vinne et slikt løp. Hovedutfordrerne er Red Shankly R.S. og Outstanding O. Begge er gode nok, men begge har trange spor i volten. Høwings Venus er løpets luring.

V75-2: - To skiller seg klart ut. Den som får det beste løpet av Smedtulla og Møller Viktoria er normalt vinneren.

V75-3: - Flere formsterke på plass. Mange kan vinne. Jeg tror mest på Orlando G.M. Men da må det klaffe bakfra. The Baron var sterk toer første gang ut etter pause på Bjerke sist. Champs Elysees går gode løp hver gang og står fint til. Exellent Maltin duger i laget, men står kjelkete til.

V75-4: - Patent Leather har vunnet sportrekningen kontra Flores Baldwin. Uansett skal begge strekes. Jeg tror det står mellom de to.

V75-5: - Holder Sambo Ø.K. seg til trav og gjør det han, er det snakk om en banker. Men han er intet sikkerstikk. Garderinger må til. Hof Blesen viste form sist. Selv kjører jeg Waxen som kommer ut etter pause, men som ser betraktelig bedre ut nå. Er den av våre tre i løpet med størst vinnersjanse. Men også Sjø Stjerna skal med som en gardering. Hun viser fin utvikling.

V75-6: - Shankly Lane er en unntakshest som har vunnet 13 av 16 løp hittil i karrieren. Har et fint spor mot riktig motstand. Banker!

V75-7: - Jeg tror Neslands Faksen har en fin sjanse uten galopp. Men sporet er trangt. Utfordres av Voje Maren som kommer ut etter pause med fine rapporter. Selv kjører jeg Tangen Elvira som har toppform, men som har galoppert hver gang i det siste. Hun er god nok feilfritt. En stor outsider.

Publisert: 14.02.20 kl. 11:18

