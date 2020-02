HAR TESTET POSITIVT: Robel Fsiha (til venstre) jubler for EM-gullet i terrengløp i desember i fjor, mens Jenny Fransson poserer med sin bronsemedalje fra forrige sommer-OL. Foto: AP/TT

Kommentar

Dopingjaktens svenske problem

To svenske dopingsaker på kort tid kan sette ytterligere fyr på en betent debatt om bukkens forhold til havresekken på den andre siden av grensen.

Det var mange stemmer fra Sverige da norsk langrenn opplevde to dopingsaker i 2016. Uavhengig av presisjonsnivået i debatten, som har en tendens til variere på begge sider av Svinesund, gjør det selvsagt noe med klimaet når en selv får merke ubehag på kroppen. Nå er det Sverige som sliter.

Når det gjelder de konkrete forholdene rundt sakene til bryteren Jenny Fransson og løperen Robel Fsiha, som ble kjent med få dagers mellomrom, er det inntil videre grunn til å være varsom med konkrete konklusjoner.

Men på systemnivå er diskusjonen interessant hva gjelder innretning av antidopingsarbeidet.

Her har det nemlig dreid seg om en prinsipielt annen tilnærming i Sverige enn vi ser her til lands.

Det grunnleggende spørsmålet: Hvem skal ha kontrollen over dopingjakten? Bør definisjonsmakt, prioriteringer og innsatsgrad tillegge idretten selv? Eller behøves det et uavhengig organ for å sikre troverdighet?

I Norge er Antidoping Norge en selvstendig stiftelse. Det er dialog med Norges idrettsforbund, men idretten får ikke ha hendene på rattet.

Skal det satses mer på etterretning?

Er den eller den strategien mest effektiv for å avdekke juks?

Hvilken støtte skal det søkes om?

Hvordan skal doping som et samfunnsproblem angripes?

Dette avgjør styret i Antidoping Norge, og denne formelle uavhengigheten er prinsipielt viktig.

I Sverige har det over tid forekommet en annen modell, der «bukken og havresekken»-problematikken har vært krevende. Her er det Riksidrottsforbundet (RF) som har fått et ansvar organisasjonen ikke burde hatt. Det operative arbeidet drives av en enhet kalt «Svensk antidoping» og koordineres av «Dopingkommisjonen», men begge deler er innenfor «RF-paraplyen».

Den organiseringen er utfordrende i lys av det stadig tilbakevendende problemet: manglende uavhengighet for organer som skal avdekke noe ubehagelig, og et kontrollbehov hos idrettsmakten som er i overkant.

I Sverige er det ikke noe nytt at det blir politisk problematisert å løsrive antidopingarbeidet, og jevnlig kommer det nye initiativer for å få tilstrekkelig avstand på plass. Det er dessuten endringer i det internasjonale regelverket (WADA-koden) på gang, som det er reist spørsmål om kommer til å få fortgang på en separasjonsbevegelse.

Men spørsmålet er om den økende bevisstheten det gir å oppleve to dopingsaker på kort tid blant egne utøvere, kan være vel så effektivt, selv om det ikke kan fastslås noen sammenheng mellom svensk organisering og fangsthyppighet generelt.

Det er uansett ingen god grunn til tviholde på å ta antidopingansvaret selv. Som den amerikanske dopingjegeren Travis Tygart har gitt uttrykk for, så er et problematisk om et «politiansvar» skal tillegge samme organsiasjon som har promotering og pr lengst fremme i pannen.

Også i Sverige.

Publisert: 11.02.20 kl. 10:02

