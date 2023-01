Kommentar

Den triste dansen

SISTE MØTE? Lionel Messi og Cristiano Ronaldo foran oppvisningskampen i Riyadh.



(PSG-Riyadh All Stars 5–4) Epilogen i rivaliseringen mellom Ronaldo og Messi burde vært vakker og vemodig. I stedet ble den siste dansen den triste dansen.

Begge scoret mål da vår tids to største spillere møttes ved det som etter alle solemerker er siste anledning. Selv om kampen i seg selv ble innholdsrik og underholdende, er nok det mest minneverdige ved oppgjøret i Riyadh at det vil stå igjen som «peak sportsvasking».

Tydeligere blir ikke det saudiarabiske vaskeprosjektet.

Selvsagt skulle Lionel Messi flys inn da Cristiano Ronaldo var klar for å vise seg frem for første gang i sitt nye hjemland. På den måten ble superstjernenes Saudi-tilknytning maksimalt eksponert.

I en ideell verden hadde et avslutningsmøte mellom Ronaldo og Messi blitt et øyeblikk for historiebøkene. I stedet sier opplevelsen alt om hvilken dreining beretningen om internasjonal fotball har tatt.

Den veien peker mer og mer mot et maktsentrum i Midtøsten.

Nå er det interessant å se hvor mye sjeikene klarer å melke ut av milliardene de har investert i de største navnene, hva gjelder goodwill og mulig drahjelp mot et eventuelt VM i 2030.

Kanskje blir utfallet av den prosessen det endelige beviset på hvordan styrkeforholdet i fotballen er blitt.

Om Saudi-Arabia skulle lykkes, gitt det forholdet landet har til menneskerettigheter, vil vi få en ny voldsom splittelse i «fotballfamilien».

Men gitt opplevelsen av suksess som Qatar sitter igjen med etter fjorårets VM, er det all grunn til å tro at storebror i regionen får mer og mer blod på tann.

På veien dit er altså Ronaldo og Messi usedvanlig godt betalte brikker.

I møtet mellom PSG og «Riyadh All Stars», som var en blanding av spillere fra Ronaldos klubb Al-Nassr og byrivalen Al-Hilal, åpnet Messi scoringsshowet tidlig.

Ronaldo meldte seg på med to scoringer i tiden de to hadde på banen.

Følelsene blir naturlig nok blandede ettersom slutten på facinerende tvekamp ble som den ble.

Ja, dette oppgjøret var i seg selv bedrøvelig propaganda, men samtidig går tankene hen til alt det rivaliseringen mellom argentineren og portugiseren har betydd i så mange år.

Hvem av dem som er «GOAT» (Greatest of All Time) har vært et evig diskusjonstema. Fortsatt strides de lærde, selv om Messi nok vant mange over etter at VM-gullet omsider ble sikret før jul.

Totalt har de to vunnet 76 trofeer som voksne, og de har passert 700 scoringer for klubb og landslag. Duellene mellom de to på banen har røtter helt tilbake til semifinalen i Champions League i 2007-08.

Deretter har de møttes i alt fra CL-finale til utallige klubbkamper, gjennom de mange årene der de spilte for de spanske erkevalene fra Madrid og Barcelona.

I mange år var kampen om Gullballen en ren duell mellom to spillere som er ulike av natur, men som har det til felles at de har hatt en posisjon det skal godt gjøres å matche for neste generasjons stjerner.

Vi har uendelig mye å takke både Ronaldo og Messi for, men jeg skulle gjerne sett en vakrere avslutning på et vakkert eventyr.