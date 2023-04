SKADET MESTER: Odell Beckham scoret en touchdown i Super Bowl 2022, men så røk kneet. Rams vant likevel – og han kunne juble for sin første Super Bowl-ring liggende på konfettien i Los Angeles.

Superstjernen Beckham klar for nytt lag

Odell Beckham Jr. har vært skadet og klubbløs siden den tårevåte Super Bowl-triumfen med Los Angeles Rams i 2022. Nå har han signert for Baltimore Ravens.

Endelig har Odell Beckham Jr. funnet seg et nytt lag. En av NFLs største ikoner gikk hele 2022-sesongen uten et lag på grunn av en kneskade han pådro seg i sin siste kamp for LA Rams – i Super Bowl 2022.

Det skal ha vært interesse for «OBJ» også underveis i sesongen, men kneskaden hadde ikke leget godt nok til at han fikk sjansen i fjor.

Nå har han signert en 1-årskontrakt for Baltimore Ravens. Årslønnen er ifølge rapporter på svimlende 157 millioner kroner (kan bli opp mot 190 mill. kr i bonuser).

Ravens blir hans fjerde lag siden debuten i 2014. 30-åringen har tidligere spilt for New York Giants, Cleveland Browns og Los Angeles Rams. På college spilte Beckham for LSU Tigers.

