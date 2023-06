Rundt 330.000 publikummere har sett Special Olympics

Special Olympics har blitt sett av 330.000 publikummere.

Hele 330.000 mennesker har vært til stede i løpet av de åtte dagene med Special Olympics i Berlin.

Special Olympics er verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemming. 7000 utøvere fra 190 land har konkurrert i Berlin.

Under åpningsseremonien 17. juni var det 50.000 mennesker til stede på stadion.

–Det er et øyeblikk man vil tenke på i mange år fremover. Jeg er lettet over at alt har fungert bra, sier Special Olympics-president Christiane Krajewsky.

Avslutningsseremonien gjennomføres søndag. Neste mesterskap skal arrangeres i italienske Torino i 2025.

